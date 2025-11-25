Pradhan Mantri Awas Yojana 2025: ఇల్లు లేని వారికి లాస్ట్ ఛాన్స్.. వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోండి..!

Pradhan Mantri Awas Yojana Online Apply: రాష్ట్రంలో అర్హులైన నిరుపేదలు అందరికీ ఇళ్లు, ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని మంత్రి కొలుసు పార్థసారధి తెలిపారు. ఐదేళ్లలో 15.59 లక్షల గృహ నిర్మాణాలను పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో తమ ప్రభుత్వం ఉందని.. ఇందులో ఇప్పటికే 3.00 లక్షల గృహాలను పూర్తి చేశామన్నారు. మిగిలిన 12.59 లక్షల గృహాలను వచ్చే నాలుగేళ్లలో పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. మంగళవారం రాష్ట్ర సచివాలయం ప్రచార విభాగంలో మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడారు. ఇప్పటికే పూర్తి చేసిన 3.00 లక్షల గృహాలతో పాటు వచ్చే ఉగాదికి 5.00 లక్షల గృహాలను, జూన్ కల్లా మరో 87 వేల గృహాలను పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో తమ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళుతున్నట్లు తెలిపారు. సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి గృహ ప్రవేశ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన-1.00 పథకం అమలు గడువును కేంద్రం మరో ఏడాది పాటు పొడిగించిన నేపథ్యంలో ఈ పథకం కింద ఇప్పటి వరకూ ప్రారంభం కాని 3.03 లక్షల గృహాలను కూడా ఈ ఏడాది డిసెంబరు కల్లా పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం ఉందన్నారు.
"ఐదేళ్ల కాలంలో దాదాపు 15.59 లక్షల గృహాలను నిర్మించాలనే లక్ష్యంతో తమ ప్రభుత్వం ఉంది. అయితే వీటిలో పి.ఎం.ఏ.వై.-1.0 కింద 8.87 గృహాలు, పిఎంఏవై-2.0 అర్బన్ కింద 91 వేల గృహాలు, పిఎంఏవై గ్రామీణ్ క్రింద 5.81 లక్షల గృహాలను నిర్మించేందుకు చర్యలు చేపట్టాం. వీటికి అదనంగా పిఎంఏవై-1.00 పథకం కింద ఇప్పటి వరకూ ప్రారంభం కాని 3.03 లక్షల గృహాలను కూడా ఈ ఏడాది డిసెంబరు కల్లా పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం ఉంది. పిఎంఏవై గ్రామీణ్ కింద 5.81 లక్షల గృహాలను నిర్మించాలనే లక్ష్యం పెట్టుకోగా ఇప్పటికే 3.47 లక్షల మంది ఆవాస్ యోజన యాప్లో దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఇంకా ఎవరైనా అర్హులు ఉంటే ఈ నెలాఖరులోపు ఈ యాప్ ద్వారా తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలి." అని మంత్రి కోరారు.
16 నెలల్లో 3 లక్షల గృహాలను పూర్తి చేశాం..
ఈ గృహ నిర్మాణాలకు సంబందించి ప్రతిపక్ష పార్టీ సభ్యులు వివాదాస్పదమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం ఎంతో దురదృష్టకరమని మంత్రి పార్థసారధి అన్నారు. ఐదేళ్ల కాలంలో గత ప్రభుత్వం కేవలం 6.00 లక్షల గృహాలను మాత్రమే పూర్తి చేస్తే తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన కేవలం 16 నెలల కాలవ్యవధిలోనే 3.192 లక్షల గృహాలను పూర్తి చేసిందన్నారు. గత ప్రభుత్వం 18.61 లక్షల గృహాలను మంజూరు చేసి, వాటిలో కేవలం 6.00 లక్షల ఇళ్లను మాత్రమే పూర్తి చేసిందని గుర్తు చేశారు. అయితే 2014-19 మధ్య కాలంలో తమ ప్రభుత్వ హయాంలో 8.687 లక్షల గృహ నిర్మాణాలను పూర్తి చేసిందన్నారు. తమ ప్రభుత్వం పార్టీలకు అతీతంగా పక్షపాత ధోరణితో ఏమాత్రం వ్యవహరించకుండా గత ప్రభుత్వం మంజూరు చేసి 18.61 లక్షల గృహాల్లో మిగిలి ఉన్న 11.90 లక్షల గృహ నిర్మాణాలను కొనసాగిస్తోందన్నారు. ఇళ్ల నిర్మాణానికై గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన రూ.1.80 లక్షల్లో రూ.1.50 లక్షలు కేంద్రప్రభుత్వ నిధులు కాగా.. మిగిలిన రూ.30 వేలు ఎన్.ఆర్.ఇ.జి.ఎస్. నిధులు మాత్రమే అన్నారు. అంతేగానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేవలం ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదని ఆయన తెలిపారు.
81 వేల మందికి ఇళ్ల స్థలాలు
ఇళ్ల స్థలాలు కావాల్సిన వారిని గుర్తించేందుకు నిర్వహిస్తున్న సర్వేలో ఇప్పటివరకు 81 వేల మందికి ఇళ్ల స్థలాలు కావాల్సి ఉందనే విషయాన్ని గుర్తించామన్నారు మంత్రి. అదేవిధంగా దాదాపు 1.15 లక్షల మంది ప్రభుత్వ, పోరంబోకు స్థలాలలో ఉంటున్న వారికి పొజిషన్ సర్టిఫికేట్లను అందజేయాల్సినదిగా ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. ఉమ్మడి కుటుంబాలను ప్రోత్సహించాలనే లక్ష్యంతో కామన్ వాల్తో ట్విన్ హౌసెస్ నిర్మించుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ త్వరలో జీవోను కూడా జారీ చేయనునట్లు చెప్పారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, పివిటిజిల గృహ నిర్మాణాలకు తమ ప్రభుత్వం అదనంగా ఇచ్చే ఆర్థిక సహాయాన్ని గత ప్రభుత్వం నిలిపివేసిందని, అయితే తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఈ అదనపు ఆర్థిక సహాయాన్ని పునరుద్దరిస్తూ దాదాపు రూ.3,200 కోట్లను మంజూరు చేసిందన్నారు. మైనారిటీలకు కూడా అదనంగా రూ.50 వేల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేసేందుకు ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
రూ.80 కోట్ల మేర అవినీతి
"గృహ నిర్మాణాల విషయంలో గతంలో జరిగిన అవకతవకలపై విజిలెన్సు నివేదిక అందజేశాం. ఈ నివేదిక ప్రకారం రాక్రీట్ నిర్మాణ సంస్థ గృహ నిర్మాణాల విషయంలో పలు అవకతవలకు పాల్పడినట్లు వెల్లడైంది. ఈ సంస్థకు 50,402 ఇళ్ల నిర్మాణ పనులను అప్పగించారు. అయితే వీటిలో 47,850 గృహ నిర్మాణాలను ప్రారంభించి అసంపూర్తిగా వదిలేసి గృహ లబ్దిదారులను తీవ్ర అన్యాయానికి గురిచేసింది. దాదాపు రూ.80 కోట్ల మేర అవినీతికి ఈ సంస్థ పాల్పడినట్లు వెల్లడైంది. ఈ సొమ్మును ఆ సంస్థ నుంచి రికవరీ చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టాం. ఏ ఏ జిల్లాల్లో అవకతవలకు పాల్పడటం జరిగిందో ఆయా జిల్లాల్లో లీగల్గా అవకాశం అన్ని రకాల కేసులను నమోదు చేయాలని ఆదేశించాం.." అని మంత్రి తెలిపారు.
