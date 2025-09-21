English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Polavaram Project: పోలవరం డ్యామేజీకి చంద్రబాబు కారణం.. మాజీ మంత్రి బుగ్గన

Ex Minister Buggana Rajendranath Press Meet On AP Politics: అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో నీటి ప్రాజెక్టులపై ప్రభుత్వం అవగాహన లేకుండా మాట్లాడిందని మాజీ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ ఆరోపించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు డ్యామేజీకి కారణం చంద్రబాబు అని సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 21, 2025, 03:58 PM IST

Polavaram Project: పోలవరం డ్యామేజీకి చంద్రబాబు కారణం.. మాజీ మంత్రి బుగ్గన

YSR Congress Party: 'పోలవరం ప్రాజెక్టుపై అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు అవగాహన లేకుండా మాట్లాడారు. అధికారుల చెప్పిన సమాచారం లోపం లేదా మీకు అవగాహన లోపంతో మాట్లాడుతున్నారు' అని మాజీ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ తెలిపారు. పోలవరం పెండింగ్‌కు ప్రధాన కారణం తెలుగుదేశం పార్టీ అని ప్రకటించారు. నదిని మళ్లింపు చేయకుండా.. గోదావరి నీటిని మళ్లించకుండా  కాఫర్ డామ్ ఎలా కడుతున్నాడు? అని ప్రశ్నించారు. పాపం మంత్రులు మీరు చెప్పినవి అబద్దమని చెప్పలేరు అని తెలిపారు. తాము ఇది తప్పు అంటే చంద్రబాబుకు కోపం వస్తుందని పేర్కొన్నారు.

Also Read: Durga Navaratri: రేపటి నుంచి దుర్గా నవరాత్రి ఉత్సవాలు.. ఏ రోజు ఏ రూపం అంటే?

హైదరాబాద్‌లోని సోమాజిగూడ ప్రెస్‌క్లబ్‌లో ఆదివారం మాజీ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ ప్రెస్‌మీట్‌ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబుపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. నీటి ప్రాజెక్టులపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చంద్రబాబు తప్పులు ఎత్తి చూపిస్తే కేసులు పెడతారని తెలిపారు. పోలవరం డ్యామేజి అంతా చంద్రబాబు వల్లే జరిగిందని ప్రకటించారు. 'కుప్పం నియోజకవర్గానికి నీళ్లు ఇచ్చామని చెబుతున్నా.. 2023లో వైసీపీ నీరు ఇచ్చిన మాట వాస్తవమా కాదా?' అని బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ నిలదీశారు.

Also Read: Peddala Amavasya: పెద్దల అమావాస్య అంటే ఏమిటి? పితృదేవతలు ఎలా సంతృప్తి చెందుతారో తెలుసా?

'వైఎస్‌ రాజశేఖర్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాకే పోలవరం మళ్లీ మొదలైంది. 2005లోనే స్పిల్ వే పనులు మొదలయ్యాయి. కేంద్రం నిర్వహిస్తామంటే మేము చేసుకుంటామని చెప్పి అతిపెద్ద చారిత్రక తప్పు చేశారు' అని మాజీ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ ఆరోపించారు. 'భారీగా పోలవరం బడ్జెట్ పెంచారు. ప్రాజెక్ట్ నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టాలని ఇలా చేశారు' అని తెలిపారు. ఆ తప్పు సరిదిద్దేందుకు తమకు ఐదేళ్లు పట్టిందని చెప్పారు.

'వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక మళ్లీ రూ.50 వేల కోట్లకు కేంద్రాన్ని ఒప్పించాం. ఎంత అన్యాయం మీరు పోలవరాన్ని పూర్తి చేశామని చెప్పడం' అని మాజీ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ ప్రశ్నించారు. 'రైతులకు యూరియా లెక్కలు తప్పులు తడక గా చెప్తున్నారు. ప్రతిపక్షం ఉండకూడదు మాట్లాడకూడదు అని అనుకుంటున్నారు. ఎరువుల రవాణా ను ఎవరు అడ్డుకుంటున్నారు' అని వివరించారు. కలెక్టర్ల సమావేశంలో యూరియా సరఫరాలో విఫలమయ్యామని చంద్రబాబు స్వయంగా చెప్పారని తెలిపారు.

Also Read: Mahalaya amavasya: పెద్దల అమావాస్య రోజు ఈ పని చేయండి.. మీకు, కుటుంబానికి పుణ్యఫలం

'ఏపీలో పలు ప్రాంతాల్లో రైతుల క్యూ లైన్లలో యూరియా కోసం పడిగాపులు కాస్తున్నారు. ఎన్నికల్లో పోలింగ్ క్యూ లాగా రైతులు ఎరువుల కోసం వేచిచుస్తున్నారు. కేంద్రాన్ని గట్టిగా అడగకుండా ఏమి చేస్తున్నారు. టీడీపీ నేతలు వచ్చిన యూరియాను బ్లాక్ మార్కెట్ లో అమ్ముకునేందుకు తరలించుకున్నారు. అందుకే కొరత ఏర్పడింది' అని మాజీ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Buggana RajendranathysrcpPolavaram projectHyderabadSomajiguda Press Club

