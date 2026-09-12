/Tirupati: తిరుపతిలో పోలీసుల అమానుషం.. పారామెడికల్ విద్యార్థిని జుట్టుపట్టి లాగేసిన పోలీసులు.. వీడియో వైరల్..

Police attacks on paramedical students in Tirupati: ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని తిరుపతిలో పారిమెడికల్ విద్యార్థులు తమకు రావాల్సిన స్టైఫండ్ చెల్లించాలని నిరసనలకు దిగారు. అలిపిరి వద్ద విద్యార్థులు రోడ్ల మీదకు వచ్చి తమ ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. తమ న్యాయపరమైన డిమాండ్ల పరిష్కారంపై ప్రభుత్వం నుంచి హమీ వచ్చేంత వరకు వెనక్కు తగ్గేదిలేదని తెల్చి చెప్పారు.
విద్యార్థిని జుట్టు పట్టుకుని లాగేసిన ఏపీ పోలీసులు
తిరుపతిలో తమకు స్టైఫండ్ చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళన చేస్తున్న పారామెడికల్ విద్యార్థులపై పోలీసుల జులుం
ఓ విద్యార్థిని జుట్టు పట్టుకుని లాగిన పోలీసు అధికారి
ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులను, విద్యార్థి సంఘాల నేతలను… pic.twitter.com/9Xjub0f4SC
— greatandhra (@greatandhranews) September 12, 2026
దీంతో పోలీసులు వారికి ఎంత నచ్చ చెప్పిన కూడా వెనక్కు తగ్గలేదు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు ఒక్కసారిగా అక్కడ నిరసనలు తెలియజేస్తున్న వారిని అక్కడి నుంచి తరలించేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో ఒక పోలీసులు విద్యార్థిని జుట్టుపట్టి లాగీ దారుణంగా ప్రవర్తించాడు. ఈ ఘటనతో అక్కడున్న వారు పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.
శాంతి యుతంగా నిరసనలు తెలియజేస్తున్న తమపై ఈ జులుం ఏంటని మండిపడ్డారు. ఆ నిరసనల్లో అనేక విద్యార్థి సంఘాలు సైతం పాల్గొన్నాయి. ఈ ఘటనతో అక్కడి వాతావరణం ఒక్కసారిగా హీటెక్కింది.
పారామెడికల్ విద్యార్థులు తమకు న్యాయంజరిగేంత వరకు వెనక్కు తగ్గే ప్రసక్తిలేదని నినాదాలు చేస్తు అక్కడే ఉండిపోయారు. దీంతో భారీగా పోలీసు బలగాలను అక్కడికి రప్పించారు. మరోవైపు స్థానికులు సైతం పెద్దఎత్తున అక్కడకు చేరుకొవడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. పోలీసులు విద్యార్థినిపై జుట్టు లాగి వేయడంపై పెద్ద ఎత్తున రచ్చ రాజుకుంది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు విద్యార్థి సంఘాల నాయకులను అదుపులోకి తీసుకుని చేేసి పీఎస్ కు తరలించారు.
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