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Tirupati: తిరుపతిలో పోలీసుల అమానుషం.. పారామెడికల్ విద్యార్థిని జుట్టుపట్టి లాగేసిన పోలీసులు.. వీడియో వైరల్..

Paramedical student protest in Tirupati: తిరుప‌తిలో తమకు స్టైఫండ్‌ చెల్లించాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ పారామెడికల్‌ విద్యార్థులు ఆందోళన బాటపట్టారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు వారిపై తమ ప్రతాపం చూపించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 12, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:50 PM IST
Tirupati: తిరుపతిలో పోలీసుల అమానుషం.. పారామెడికల్ విద్యార్థిని జుట్టుపట్టి లాగేసిన పోలీసులు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: paramedicalstudentprotestintirupati

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirupati: తిరుపతిలో అమానుషం.. పారామెడికల్ విద్యార్థుల జుట్టుపట్టి లాగేసిన పోలీసులు.. వీడియో వైరల్..
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