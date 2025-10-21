Police Commemoration Day: పోలీస్ అమరవీరులకు సీఎం చంద్రబాబు ఘనంగా నివాళులు..

AP Police Commemoration Day 2025: పోలీసులు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలను అదుపులో ఉంచితే రాష్ట్రం సుభిక్షింగా ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో అలజడులు ఉంటే పెట్టుబడులు రావు.. అందుకే క్రైమ్ రేట్ అణిచి వేయటంలో తాను కాంప్రమైజ్ కానన్నారు. ఏపీ పోలీసులు అంటే ఒక బ్రాండ్ అని తెలిపారు. మంగళగిరి APSP బెటాలియన్లో జరిగిన పోలీసు అమర వీరుల దినోత్సవం కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు హోంశాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత, డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా హాజరయ్యారు.అంతేకాదు పోలీసులు శ్రమ వల్లే ప్రజలు సుఖంగా రాత్రిళ్లు నిద్రపోతున్నారని చెప్పుకొచ్చారు. నక్సలైట్స్, తీవ్రవాదులు, ఉగ్రవాదులు, ఇతర అసాంఘిక శక్తులను అణిచివేయడంలో పోలీసులు పాత్రను కొనియాడారు. శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో ఎంతో మంది అసువులు బాసారు. వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆ భగవంతున్ణి ప్రార్థిస్తున్నట్టు చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ యేడాది విధి నిర్వహణలో 192 మంది పోలీసులు అమరులయ్యారు. వారికి నివాళులు అర్పించారు. ప్రజల రక్షణ కోసం ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెడుతున్న పోలీసులు అంటే నాకు ఎప్పుడూ గౌరవం ఉంటుందన్నారు. పోలీసు అనేది ఓ ఉద్యోగం కాదు.. ఓ బాధ్యత అని గుర్తు చేశారు.
పెట్టుబడులు పెట్టే వారు తమ పెట్టుబడులకు రక్షణ కోరుకుంటారు.పెట్టుబడులు పెడితే ఇబ్బంది ఉండదన్న నమ్మకం ఉంది కాబట్టే గూగుల్ సంస్థ రాష్ట్రానికి వచ్చిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. ఏపీ పోలీసులు అంటే ఓ బ్రాండ్.. ఫ్యాక్షనిజం, నక్సలిజం, రౌడీయిజం ను అణిచివేయడంలో తమ వంతు బాధ్యతలను ఎంతో సమర్ధవంతంగా చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఉద్యోగం కోసం కుటుంబాలు వదిలి వస్తున్న మీకు, సంతోషాలను త్యాగం చేస్తున్న మీ ఫ్యామిలీస్ కు శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు చెబుతున్నాన్నారు.
నేరాల తీరు మారుతోంది క్రిమినల్స్ అప్ డేట్ అవుతున్నారు. మరి వారి ఆటకట్టించాలంటే మీరు మరింత అప్ డేటెడ్ వెర్షన్ తో ఉండాలన్నారు. .
అందుకే సాంకేతికంగా పోలీసు శాఖను బలోపేతం చేస్తున్నాము. సిసి టీవీ కెమేరాలు, డ్రోన్లు, ఫోన్ సిగ్నళ్లు, గూగుల్ టేకవుట్లు... ఇలా టెక్నాలజీని విస్తృతంగా ఉపయోగించి నేరస్తులను చిటికెలో పట్టుకుంటున్న విషయాన్ని చెప్పారు. .
నేరాల కట్టడి విషయంలో సీరియస్సుగా ఉండాలి.. లేకుంటే నేరాలు ఎక్కువ అవుతాయన్నీరు. శాంతి భద్రతల విషయంలో తానెన్నడు రాజీ పడలేదున్నారు. అందుకే నాపై నక్సలైట్లు క్లైమౌర్ మైన్లతో అలిపిరిలో దాడి చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. సోషల్ మీడియా అనేది పోలీసులకు అతి పెద్ద ఛాలెంజ్ మారిందన్నారు. ఇష్టానుసారంగా పోస్టులు పెడుతున్నారు. వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టే అసభ్యకర పోస్టుల విషయంలో చాలా మంది కుమిలిపోతున్నారు.శాంతి భద్రతలకంటే ఏదీ ముఖ్యం కాదు.ఆడబిడ్డలపై అరాచకం చేస్తే.. అదే నేరస్తుల పాలిట చివరి రోజు అనిపించేలా పోలీసులు కఠినంగా ఉండాలన్నారు. ప్రజలకు పోలీసులు అండగా నిలబడాలన్నారు. ఈ సందర్బంగా ప్రభుత్వం పోలీసులకు అండగా ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసుల వైద్య సేవల కోసం ప్రభుత్వం 16 నెలల్లో రూ. 33 కోట్లు విడుదల చేసిందన్నారు. మరణించిన పోలీసులకు బీమా కింద రూ. 23 కోట్ల పరిహారం ఇచ్చిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పట్ల మా ప్రభుత్వం సానుకూలంగానే ఉందన్నారు. ఒక డీఏ ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాము. పోలీసులకు ఒక సరెండర్ లీవ్ డబ్బులను రెండు విడదల్లో చెల్లిస్తున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. 6100 కానిస్టేబుల్ నియామాకాలను పూర్తి చేసిన విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చారు. సైబర్ టెక్నాలజీపై మంచి పట్టు సాధించాలన్నారు. సైబర్ నేరాలకు పాల్పడే వారికి వెన్నులో వణుకు పుట్టాలన్నారు.
