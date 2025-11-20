Political Family War: పొలిటికల్ ఆడపడుచులు.. ఫ్యామిలీ పార్టీల్లో చిచ్చు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Political Family War: ఏ  ఫ్యామిలీ పార్టీ చూసినా ఏమున్నది గర్వకారణం.. ప్రతి కుటుంబ పార్టీలోను అదే అన్నాచెల్లెలు లేదా అక్కా తమ్ముళ్ల మధ్య పోరు సేమ్ టూ సేమ్ గా ఉంది. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని బీఆర్ఎస్, వైయస్ఆర్సీ తో పాటు ఆర్జేడీ వంటి కుటుంబ పార్టీల్లోను ఫ్యామిలీ పోరు తారాస్థాయికి చేరింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 20, 2025, 07:05 AM IST

Political Family War: రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పిన కుటుంబ పార్టీలు... సంచలన విజయాలకు సంకేంతంగా మారాయి. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పుట్టి ప్రజల ఆదరణ పొందాయి. కలిసొచ్చిన కాలంలో ఆ రాజకీయ పార్టీలు ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా రాణించాయిన సందర్భాలున్నాయి. మితిమీరిన ఆత్మవిశ్వాసం.. అహంకార ధోరణి.. ఆ కుటుంబ సభ్యుల మనస్తాపానికి గురయ్యాయి. ఆపార్టీ నాయకుల వ్యవహారశైలితో ఆడపడుచుల ఆవేదనకు కారణమయ్యాయి.  విభేదాల కుంపట్లోంచి ఆడపడుచులు కన్నీరు పెట్టుకుంటున్నారు. రాజకీయ పార్టీలకు ఆడపడుచుల శాపం చుట్టుకుంటోంది. ఆడపడుచులను పొమ్మంటున్న పుట్టిల్లు. అవమానాలతో బయటకు వస్తున్న ఆడపడుచులు.మొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్‌... నిన్న తెలంగాణ... తాజాగా బీహార్‌... సేమ్‌ సీన్‌ రిపీట్‌... షర్మిల, కవిత, రోహిణి ఆచార్య... ముగ్గురు విషయంలో జరిగిన ఘటనలు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. సొంత సోదరులే వారిని వెళ్లగొట్టడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అయితే కుటుంబ పరువును బజారుకు తీయడం.. విపరీత రాజకీయ కాంక్ష, అత్యాశ వల్లే అలా సోదరులు..వీళ్లను వెళ్లాగొట్టారనేవారే ఎక్కువగా ఉన్నారు. 

లాలూకు ఏడుగురు కుమార్తెలు, ఇద్దరు కుమారులు

బీహార్‌ పాలిటిక్స్‌లో లాలు ఫ్యామిలీకి పెద్ద హిస్టరీయే ఉంది. నలబై యేళ్లుగా రాజకీయాలను ఆ కటుంబం శాసిస్తోంది. అలాంటి ఫ్యామిలీలో రాజకీయాల చిచ్చు బయటపడింది. లాలూకు ఏడుగురు కుమార్తెలు, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. వారిలో రెండో కుమార్తె రోహిణి తీవ్ర ఆరోపణలతో బయటికి వచ్చారు.ఆర్జేడీ పార్టీని, బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ దారుణ పరాజయం పాలైన మరుసటి రోజే.. ఆర్జేడీ పార్టీని, లాలూ కుటుంబాన్ని వీడుతున్నట్టు రోహిణి ఆచార్య ప్రకటించారు. ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ‘ఎక్స్‌’లో పలు సంచలన ఆరోపణలు ఆమె చేశారు. సోదరుడు తేజస్వియాదవ్‌, ఆయన సన్నిహితులు తనను దూషించారని, చెప్పుతో కొట్టడానికి సిద్ధమయ్యారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ దారుణ ఓటమికి తేజస్వియాదవ్‌ సన్నిహితులు హరియాణాకు చెందిన ఎంపీ సంజయ్‌ యాదవ్‌, యూపీకి చెందిన రమీజ్‌ కారణమని ఆరోపించారు. లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ రాజకీయాల్లో చురుకుగా ఉన్నప్పుడు, ఆయన పార్టీ కార్యకర్తలకు, మద్దతుదారులకు అందుబాటులో ఉండేవారు. కానీ, ఇప్పుడు తేజస్వీ యాదవ్‌ను కలవడం పార్టీలోని ముఖ్యమైన నాయకులకు కూడా కష్టంగా మారిందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

తాను ఆత్మగౌరవం విషయంలో రాజీ పడలేదని... సత్యాన్ని వాళ్లకు లొంగనీయలేదని రోహిణి ఆచార్య ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు.. ఏడుస్తున్న తల్లిదండ్రులను, అక్కాచెల్లెళ్లను నిస్సహాయ స్థితిలో వీడి బయటికి వచ్చానన్నారు.  డబ్బులు, పార్టీ టికెట్‌ కోసం తన మురికి కిడ్నీని నాన్నకు ఇచ్చానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయితే వివాహమైన ఆడపిల్లలు తమ పుట్టింటిలో సోదరుడు ఉంటే.. మీ తండ్రిని కాపాడటానికి ఎప్పుడూ, ఎలాంటి సాయం చేయకండని సూచించారు. దానికి బదులు మీ సోదరుడినో, సోదరుడి స్నేహితుడినో కిడ్నీ ఇవ్వాలని చెప్పాలన్నారు. అందరు అక్కాచెల్లెళ్లు, కూతుళ్లు మీ అత్తింటిని, మీ కుటుంబాలను, మీ పిల్లలను బాగా చూసుకోండన్నారు. కేవలం మీ గురించే ఆలోచించుకోండి. తాను తన కుటుంబాన్ని, తన ముగ్గురు పిల్లలను చూసుకోకుండా పెద్ద పాపం చేశానన్నారు. తన భర్త, అత్తింటి వారి అనుమతి తీసుకోకుండా తన తండ్రికి కిడ్నీ ఇచ్చానన్నారు. దేవుడి లాంటి తండ్రిని  కాపాడుకోవడానికి ఆ పని చేశాను. దానికి తనకు శాపం తగిలిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.  ఇప్పుడు మురికి దానిని, మురికి కిడ్నీ అని మాటలు పడుతున్నానని తెలిపారు. వాళ్లు తనను పుట్టింటి నుంచి తరిమేశారు. తనను అనాథను చేశారని రోహిణి ఆచార్య ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

47 ఏళ్ల రోహిణి ఆచార్య లాలూ రెండో కుమార్తె. వైద్యురాలు అయిన ఆమె భర్తతో కలసి తొలుత సింగపూర్‌లో స్థిరపడ్డారు. లాలూ రెండు కిడ్నీలు దెబ్బతినడంతో.. ఆమె తన కిడ్నీని తండ్రికి ఇచ్చారు. కొంతకాలం నుంచి పట్నాలోనే ఉంటున్నారు. లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో సరణ్‌ స్థానంలో పోటీ చేసి ఓటమిపాలయ్యారు. రోహిణి ఆచార్య అవమాన భారంతో పుట్టింటి నుంచి, ఆర్జేడీ నుంచి బయటకు వచ్చిన మరుసటి రోజే మరో ముగ్గురు కుమార్తెలు కూడా ఆమె బాట పట్టారు. ముగ్గురు కుమార్తెలు రాజ్యలక్ష్మి రాగిణి, చందా కూడా పట్నాలోని ఇంటి నుంచి తమ కుటుంబాలను తీసుకుని ఢిల్లీ వెళ్లిపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. లాలూ కుమారుల్లో పెద్దవాడైన తేజ్‌ప్రతాప్‌ యాదవ్‌ను పలు పరిణామాల నేపథ్యంలో కొన్ని నెలల క్రితమే ఆర్జేడీ నుంచి బహిష్కరించారు. దాంతో ఆయన జనశక్తి జనతాదళ్‌ జేజేడీ పేరిట కొత్త పార్టీ స్థాపించారు. ఇటీవలి ఎన్నికల్లో మహువా నుంచి పోటీ చేసి, ఓడిపోయారు. చిన్నవాడైన తేజస్వియాదవ్‌ ఆర్జేడీని నడిపిస్తున్నారు.

ఇటు ఏపీలో వైసీపీ అధినేత జగన్‌, అతని సోదరి షర్మిల మధ్య 2021లో విభేదాలు మొదలయ్యాయి. దీంతో.. షర్మిల ఏపీని వదిలేసి తెలంగాణలో రాజకీయ పార్టీ పెట్టారు. పొలిటికల్ తో పాటు ఆస్తి పంపకాల్లో విభేదాలు ఏర్పడ్డాయి. తమ తండ్రి వైఎస్ఆర్‌ ఇచ్చిన ఆస్తిని నలుగురు మనవళ్ల మధ్య సమానంగా పంచాలని షర్మిల కోరుతున్నారు. షర్మిలకు తల్లి విజయమ్మ అండగా నిలిచారు. దీంతో వైఎస్ కుటుంబం అంతర్గత కలహాలతో వార్తల్లో నిలుస్తోంది. అన్న జగన్ పై పగబట్టిన షర్మిల తన పార్టీని కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేశారు. ఇప్పుడు ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ గా జగన్ పైనే రాజకీయ యుద్ధం చేస్తున్నారు.

తెలంగాణలో కేసీఆర్ కుటుంబంలో కూడా సోదరుడు కేటీఆర్‌పై కవిత అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్నారు. హరీష్ రావుపై ఆమె చేసిన ఆరోపణలతో పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురయ్యారు. ఓ వైపు తండ్రి కేసీఆర్ దేవుడు అంటూనే.. పార్టీని నడపడంలో ఆయన చేతగానితనాన్ని కవిత ఎత్తి చూపుతున్నారు. పార్టీకి, ఎమ్మెల్సీకి రాజీనామా చేసి పూర్తిగా తెలంగాణ జాగృతి పేరుతో ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు. కొత్త పార్టీ పెట్టే యోచనలో ఉన్నారు. బీఆర్‌ఎస్‌కు ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా కవిత ఎదిగే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. 

ఓవైపు ఎన్నికల్లో ఓటమి చెందడం, మరోవైపు కుటుంబ విభేదాలు అటు వై‌సీపీ, ఇటు బీఆర్ఎస్, మరోవైపు ఆర్జేడీ పార్టీలకు పెద్ద సమస్యగా మారాయి. ఈ ఓటములు మూడు పార్టీల్లోనూ అంతర్గత సంక్షోభాన్ని తెచ్చాయి. జగన్‌ను విడిచిపెట్టి పలువురు నాయకులు ఇతర పార్టీల్లో చేరడం, బీఆర్ఎస్ నుంచి పలువురు ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ గూటికి వెళ్లాయి. ఇప్పుడు ఆర్జేడీలో కీలకంగా కుటుంబ సభ్యులే పార్టీకి దూరమవుతున్నారు. దాంతో ఆ పార్టీలు పూర్తిగా బలహీనపడ్డాయి. 

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, బీహార్‌ రాజకీయాల్లో వైఎస్ఆర్, కేసీఆర్, లాలు ప్రసాద్ యాదవ్‌ కుటుంబాలకు ప్రత్యేక చరిత్ర ఉంది. సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఆ కుటుంబాల సొంతం. తండ్రులు, ఆ తర్వాత వారసులు రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్నారు. ఆయా రాష్ట్రాల్లో తమ తమ పట్టు కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే ఈ మూడు కుటుంబాలు తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఆర్‌జేడీకి బిహార్‌లో ఇప్పటికీ అతిపెద్ద ఓటుబ్యాంకు ఉంది. అందుకే ప్రస్తుత వివాదం చాలా పెద్దదిగా కనిపించినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందోనని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

జీ న్యూస్ తెలుగు సౌజన్యంతో 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

