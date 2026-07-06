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Prakash Raj: ఇంకెంత కిందకు దిగజారుతారు..?.. యూట్యూబర్ ప్రశ్నరావణ్ వివాదంపై ప్రకాశ్ రాజ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Youtuber Prashna Ravan case: యూట్యూబర్ ప్రశ్నారావణ్ పై ఉపా చట్టం కింద కేసుపెట్టి అరెస్ట్ చేయడంను నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఇంకెంత కిందకు దిగజారుతారని ఏపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 06, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:48 PM IST
Prakash Raj: ఇంకెంత కిందకు దిగజారుతారు..?.. యూట్యూబర్ ప్రశ్నరావణ్ వివాదంపై ప్రకాశ్ రాజ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: prakashraj(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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