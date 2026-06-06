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Prakash Raj VS Nagababu: ఈ బెదిరింపులు వద్దు నాగబాబు గారు.. పవన్ కళ్యాణ్ రచ్చవేళ ప్రకాశ్ రాజ్ మరోసారి సెటైరికల్ ట్విట్..

Prakash raj satires on mlc nagababu: నాగబాబు పెట్టిన పోస్ట్ పై నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ సెటైరికల్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా..మౌనంగా బతకడానికి తాము జంతువులం కాదంటూ ప్రకాశ్ రాజ్ ఫైర్ అయ్యారు. ఏ నాయకుడైన ప్రశ్నిస్తే సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత వారిపైన ఉంటుందన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 06, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:39 PM IST
Prakash Raj VS Nagababu: ఈ బెదిరింపులు వద్దు నాగబాబు గారు.. పవన్ కళ్యాణ్ రచ్చవేళ ప్రకాశ్ రాజ్ మరోసారి సెటైరికల్ ట్విట్..
Image Credit: prakashraj(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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