/Prakash Raj VS Nagababu: ఈ బెదిరింపులు వద్దు నాగబాబు గారు.. పవన్ కళ్యాణ్ రచ్చవేళ ప్రకాశ్ రాజ్ మరోసారి సెటైరికల్ ట్విట్..

Prakash raj satirical post on janasena mlc nababu tweet: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ చుట్టునే రాజకీయలు నడుస్తున్నాయి. ఒకవైపు తెలంగాణకు చెందిన పార్టీలు పవన్ తెలంగాణ మీ అయ్య జాగీరా అన్న వ్యాఖ్యలపై ఇంకా కౌంటర్ లు ఇస్తునే ఉన్నారు. ఇక ఈ రచ్చ కాస్త ఇండస్ట్రీకి కూడా పాకింది. నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ తరచుగా పవన్ కళ్యాన్ పై సెటైరికల్ గా స్పందిస్తుంటారు. గతంలో సనాతన ధర్మం అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన స్పీచ్ లపై ప్రకాశ్ రాజ్ చేసిన కాంట్ర వర్సీ హాట్ టాపిక్ గా మారింది. తాజాగా.. మరోసారి పవన్ కళ్యాణ్ చుట్టు తెలంగాణపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై రచ్చ నడుస్తుండంతో జస్ట్ ఆస్కీంగ్ అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ వివాదంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. దీనిపై ప్రకాశ్ రాజ్ రంగంలోకి దిగి.. పవన్ పై ఏపీలోని అమరావతిలో చేసిన వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ గా సెటైర్ లు వేశారు. రండి దొర. కానీ వచ్చే ముందు ఉత్తుత్తినే వస్తున్నారా? పొత్తుతో వస్తున్నారా? లేదా సింగిల్గా వస్తున్నారా? అది చెప్పి రండని సెటైరికల్ ట్వీట్ చేశారు.
దీనికి బండ్ల గణేష్ కూడా అంతే ఘాటుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఒరేయ్... నీకెందుకురా ప్రతి దాంట్లో వేలుపెట్టడం? అసలు నువ్వెవడివి? తమిళోడివా, తెలుగోడివా, కన్నడోడివా? నీ ఊరు ఏది, నీ కథ ఏంటి? ప్రతి ఊర్లో, ప్రతి ఇష్యూలో దూరి జడ్జిమెంట్లు ఇస్తుంటావ్ అంటూ ఏకీపారేశారు. నువ్వేమైనా కలెక్టర్వా లేక దేశ ప్రధానివా? .. నీ బతుక్కి పని లేకపోతే చూసుకో, కానీ అందరి విషయాల్లో దూరి హీరోలా ఫీలవ్వకు అని బండ్ల గణేష్ ట్వీట్ చేశారు.
ఈ రచ్చ నడుస్తుండగానే ఇటీవల జనసేన ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు తన ఎక్స్ ఖాతాలో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. దీనిలో నాయకుడికి అన్నీ తెలుసని, ఆయన మాటే శాసనమంటూ సోషల్ మీడియా ఎక్స్లో నాగబాబు పోస్ట్ పెట్టారు. ఇక దీనిపై ప్రకాష్ రాజ్ మరోసారి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అయితే మౌనంగా నాయకుడిని అనుసరించడమనడంలో మీ ఉద్దేశం ఏంటని జస్ట్ ఆస్కింగ్ అంటూ సెటైరిక్ ట్విట్ చేశారు. ఏమి ప్రశ్నించకుండా.. మౌనంగా బతకడానికి తాము జంతువులం కాదంటూ ప్రకాశ్ రాజ్ అన్నారు.
అంతే కాకుండా.. ప్రశ్నించడం తమ హక్కు అని స్పష్టం చేశారు. నాయకుడు అనే వాడు... ఎవరైన ప్రశ్నలు వేస్తే సమధానం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత వారి మీద ఉంటుందని నాగబాబు ట్విట్ కు ఘాటుగా ప్రకాశ్ రాజ్ కౌంటర్ వేశారు. దీంతో ఇది కాస్త ఇటు పొలిటికల్ గా , అటు ఇండస్ట్రీలో సైతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
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