Prakasham: పామూరులో తీవ్ర విషాదం.. వేధింపులు తాళలేక టీచర్‌ సూసైడ్‌..!

Private Teacher Suicide In Prakasham: ప్రకాశం జిల్లా పామూరులో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. వేధింపులు తాళలేక ఓ ప్రైవేట్ టీచర్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన ఈరోజు ఉదయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లా పామూరులో ఈ ఘోర దుర్ఘటన జరిగింది. ప్రైవేట్ టీచర్ గా పని చేస్తున్న మాధవి ఓ వ్యక్తి వేధింపులకు గురి చేయడంతో ఆమె తీవ్ర మనస్థాపానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 8, 2026, 01:29 PM IST

Private Teacher Suicide In Prakasham: వేధింపుల వల్ల ఎంతోమంది ప్రాణాలు బలి తీసుకుంటున్నారు. చివరికి వారు కూడా జైలు పాలవుతున్నారు. ఆ కుటుంబానికి తీరని శోకాన్ని మిగులుస్తున్నారు. అయితే, సోషల్ మీడియా వేదికగా పరిచయాలు కూడా ప్రాణాలు తీసే వరకు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా వేదికగా తనను వేధిస్తున్నాడని ఓ ప్రైవేటు టీచర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకాశం జిల్లాలోని పామూరులో చోటుచేసుకుంది. టీచర్ పరిస్థితి ఇలా ఉండడంతో ఆ గ్రామమంతా తీవ్ర విషాదంతో పోయింది. పోలీసుల ప్రకారం పామూరుకు చెందిన మాధవి ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచర్ గా పని చేస్తుంది. అయితే అదే గ్రామానికి చెందిన షేక్ నాగూర్ భాష కొంతకాలంగా ఆమెను వేధిస్తున్నాడు. అది చాలదన్నట్టు సోషల్ మీడియా వేదిక కూడా ఆమె ఫోటోలు మార్ఫింగ్ చేసి పెడతానంటూ బ్లాక్ మెయిల్ చేయడంతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైంది మాధవి.

 ఇక కుటుంబ పోషణ కూడా తాను ఒక్కతే దిక్కు కావడంతో  మరింత ఒత్తిడికి లోనైంది. చివరికి అరచేతిపై సూసైడ్ చేసుకునే ముందు ఓ సందేశం రాసింది. 'నాన్న జాగ్రత్త' అని రాసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్తులు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఇక నాగూర్ భాష గతంలో దినపత్రికలో పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే మృతురాలి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. నాగూర్ భాష కోసం గాలింపులు చర్యలు చేపట్టారు.

 ఇక మాధవి చనిపోవడంతో తీవ్ర భావద్వేగానికి గురైన గ్రామస్తులు నాగూర్ భాషకు సరైన శిక్ష విధించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు. ఇక కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసిన పోలీసులు నాగూర్ భాష కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Prakasham district newsPamur teacher suicideAndhra Pradesh Crime Newsprivate teacher harassment casesocial media blackmail India

