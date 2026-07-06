Bachalakura Joseph Remanded To Nellore Jail: స్వయం ప్రకటిత జర్నలిస్టు పేరుతో యూట్యూబర్గా తన నోటికి ఏది పడితే అది మాట్లాడి ప్రచారం పొందిన ప్రశ్నా రావణ్ అలియాస్ బచ్చలకూర జోసెఫ్ పై రాజ దోహం పోలీసులు నమోదు చేశారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ను నోటికొచ్చినట్టు దూషించారనే ఆరోపణలతో పాటు, సమాజంలో ముఖ్యంగా మెజారిటీ హిందూ వర్గాన్ని కించపరిచేలా విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టారనే అంశాలపై అతనిపై కేసు నమోదైంది. ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్తో పాటు సనాతన హిందూ ధర్మం, దేవీ దేవతలపై అనుచిత వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ప్రశ్నా రావణ్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
జనసేన పార్టీ నేత, రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ గరికపాటి శివశంకర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం పోలీస్ స్టేషన్లో రావణ్పై ఈ సరికొత్త FIR నమోదైంది. ఎలమంచిలి కోర్టు రావణ్కు బెయిల్ మంజూరు చేయగా.. ఆ వెంటనే గన్నవరం పోలీసులు హుటాహుటిన రావణ్ను అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషన్కు తరలించారు. రావణ్పై సాధారణ BNS సెక్షన్లతో పాటు చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టం.. UAPA కింద దేశద్రోహ పూరిత, తీవ్రవాద అనుకూల చర్యల ఆరోపణల కేసు పెట్టారు. సమాజాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసే కుట్రకు పాల్పడినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. ఉగ్రవాదులకు మానవ హక్కులు ఉండవా అంటూ రావణ్ చేసిన వీడియోపై ఈ కేసు నమోదు చేశారని తెలుస్తోంది.
యూట్యూబర్ బచ్చలకూర జోసెఫ్ అలియాస్ ప్రశ్న రావణ్కు గన్నవరం కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. ఈ నెల 18వ తేదీ వరకు రిమాండ్ విధిస్తూ తీర్పు ఇచ్చింది. ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కేసులో గన్నవరం పోలీసులు కోర్టులో హాజరు పరిచారు. విద్రోహం సహా ఇతర చట్టవ్యతిరేక చర్యలకు రావణ్ పాల్పడినట్లు కోర్టులో పోలీసులు వాదించారు. పోలీసుల తరఫున డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్స్ బైరా రామకోటేశ్వరరావు వాదనలు వినిపించగా … రావణ్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది జడ శ్రావణ్ కుమార్ వాదనలు వినిపించారు. సుమారు గంట పాటు వాదనలు కొనసాగాయి. వాదనలు విన్న గన్నవరం కోర్టు , రావణ్కు రిమాండ్ విధిస్తూ తీర్పు ఇచ్చింది. దీంతో రావణ్ను నెల్లూరు సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు.
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