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ప్రశ్నా రావణ్‌కు రిమాండ్.. నెల్లూరు జైలుకు తరలింపు..

Prashna Ravan Police Arrested: తనను తాను స్వయం ప్రకటిత జర్నలిస్టు అని చెప్పుకునే తెలుగు యూట్యూబర్ ప్రశ్నా రావణ్ అలియాస్ బచ్చలకూర జోసెఫ్ పై ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పోలీసులు (UAPA)  అన్ లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అంటే రాజద్రోహం కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అతని రిమాండ్‌కు తరలించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 06, 2026, 05:11 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:20 AM IST
ప్రశ్నా రావణ్‌కు రిమాండ్.. నెల్లూరు జైలుకు తరలింపు..
Image Credit: Prashna Ravan Arrest (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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