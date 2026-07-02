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Prashna Ravan Arrest: డిప్యూటీ సీఎంను దూషించిన కేసులో ప్రశ్న రావణ్‌కు బెయిల్..గంటలోనే మరో ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఏపీ పోలీస్!

Prashna Ravan Arrest News: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌ను దూషించిన కేసులో యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్ అరెస్టు అయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ కేసులో బెయిల్ తెచ్చుకున్న వెంటనే.. మరో జిల్లా పోలీసులు అతడ్ని అరెస్టు చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 02, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:18 PM IST
Prashna Ravan Arrest: డిప్యూటీ సీఎంను దూషించిన కేసులో ప్రశ్న రావణ్‌కు బెయిల్..గంటలోనే మరో ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఏపీ పోలీస్!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Prashna Ravan Arrest: డిప్యూటీ సీఎంను దూషించిన కేసులో ప్రశ్న రావణ్‌కు బెయిల్..గంటలోనే మరో ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఏపీ పోలీస్!
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