Ravan big Political Issue on AP: ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన రావణ్ హైదరాబాద్ లో నివాసం ఉంటూ.. ఆంధ్రప్రదేశ్ పై రాజకీయ విమర్శలతో పాపులారిటీ సొంతం చేసుకున్నాడు. యువతను జాగృతం చేయాలనే సంకల్పంతో అడపాదడపా యూత్ మిటింగులు నిర్వహిస్తూ.. ప్రభుత్వ ప్రతిధులను తూలనాడిన రావణ్ వివాదాస్పదంగామారారు. అసలు ఎవరు ఈ రావణ్ ? ఆయన నేపథ్యం ఏంటి? రావణ్ ఏంచేస్తుంటాడనే ప్రశ్న ఉదయిస్తోంది. రావణ్కు ఫండిండ్ వెనక ఎవరున్నారు. కేవలం సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తూనే పలు విలాసవంతమైన జీవితం ఎలా అనుభవించగలుగుతున్నాడు. అతని వెనక ఉన్న ఎవరున్నారన్నది ఏపీ ప్రభుత్వం ఆరా తీస్తోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన రావణ్ అలియాస్ బచ్చలకూర జోసెఫ్ యువతను జాగృతం చేయాలని లక్ష్యంతో సోషల్ మీడియాను ఎంచుకున్నాడు. హైదరాబాద్ సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీల్లో పనిచేస్తూ సోషల్ మీడియాపై పాపులారిటీకోసం తరచూ వీడియోలను పోస్టు చేయడాన్ని అలవాటు చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ విధానాలను, రాజకీయ నాయకులను ప్రశ్నించడమే తన పనిగా పెట్టుకుని ప్రశ్న పేరుతో యూట్యూబ్ చానల్ నిర్వహిస్తున్నాడు. సమాజంలో మార్పు తీసుకురావడానికి పాలకులను ప్రశ్నిస్తుంటానని చెప్పుకొచ్చాడు. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫామ్ యూట్యూబ్ వీడియోలు, రీల్స్ , ఫేస్ బుక్ వీడియోలు, ఇన్ స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ద్వారా పాపులర్ అయ్యాడు.
ఏలూరు క్రైస్తవ సభలో రెచ్చిపోయిన రావణ్..
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు, అధికార పక్షం, ప్రతిపక్షాలపై విమర్శలు చేస్తూ అభిప్రాయాలను వ్యక్తంచేసేవాడు. జూన్ 28న ఏలూరు వేదికగా దళిత క్రైస్తవ సమర శంఖారావం పేరుతో నిర్వహించిన సభలో ప్రభుత్వంపై విమర్శలు ప్రకంపనలు సృష్టించాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పై రావణ్ ఘాటైన విమర్శలు చేయడంతోపాటు, వ్యక్తిగత దూషణకు పాల్పడ్డారని పలు పోలీసు స్టేషన్లలో కేసులు నమోదయ్యాయి.
ఫిర్యాదులతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కాకినాడ, ఏలూరు, మచిలీపట్నం, పాయకరావుపేట, పిఠాపురం వంటి ప్రాంతాల్లో నమోదైన కేసుల నేపథ్యంలో కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే ఆయన ఐదుసార్లు అరెస్టయ్యారు. జూలై 1న హైదరాబాద్లో ప్రశ్న రావణ్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు మొదటిసారి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం వివిధ జిల్లాల్లో నమోదైన కేసుల కారణంగా ఆయనను వరుసగా కోర్టులకు తరలించారు. ఒక కేసులో బెయిల్ లభించిన వెంటనే మరో జిల్లాలో నమోదైన కేసులో మళ్లీ అరెస్టు చేశారు. నాలుగు కేసుల్లో కోర్టులు బెయిల్ మంజూరు చేశాయి. మరో కేసులో పోలీసులు మళ్లీ అదుపులోకి తీసుకోవడంతో రావణ్ కేసు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.
రావణ్ హిందువుగా పుట్టినప్పటికీ.. క్రైస్తవ మతాన్ని స్వీకరించి.. ముఖ్యంగా హిందూ దేవీ దేవతలను దేవుళ్లను కించపరిచే విధంగా మాట్లాడటాన్ని చాలామంది తప్పుబట్టారు. సనాతన ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం, కశ్మీరీ పండిట్స్, మహాభారతాన్ని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడటం, రావణ్ పోస్టుచేసిన వీడియోల్లో మావోయిస్టు భావజాలం ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. హిందువుల ఆరాధ్యదైవం రాముణ్ని కించపరచడం, ఆలయాల్లో పూజారులను అవమానించే విధంగా రావణ్ మాట్లాడిన తీరు రెచ్చగొట్టే ధోరణిలో ఉందని గుర్తించారు. అంతేకాదు పోలీసుల విచారణలో రావణ్ మతాలను ద్వేషించే విధంగా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలను ఫిర్యాదుదారులు తప్పుబట్టారు. రావణ్ లో ఉగ్రవాద భావ జాలం ఉందని గుర్తించారు. మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మాను అభినందించడంలో ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించడమేనని భావించిన పోలీసులు రావణ్ పై Unlawful Activities Prevention Act ఉపా కింద కేసు నమోదు చేశారు.
ప్రశ్నా రావణ్ ఫోన్లో అశ్లీల వీడియోలు..
పోలీసుల విచారణ ఎదుర్కొంటున్న రావణ్ అలియాస్ బచ్చలకూర మొబైల్ ఫోన్ లో ఆకృత్యాలను చూసిన పోలీసులు ఖంగుతిన్నారు. అశ్లీల వీడియోలు బయటపడటంతో రావణ్ విశ్వరూపంలో మరో కోణంపై దర్యాప్తు చేపట్టారు. అమాయక యువతులు, మహిళలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడి వాటిని వీడియో చిత్రీకరించి బ్లాక్ మెయిల్ చేసేవాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మొబైల్ ఫోన్లోంచి డిలీట్ చేసిన చేసిన డేటా రికవరీ చేసేందుకు కసరత్తు మొదలుపెట్టారు. రావణ్ డిలీట్ చేసిన డేటా కోసం ఫోన్ ల్యాబ్కు పంపించారు. ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ నుంచి వచ్చిన నివేదికతో షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అమాయక యువతులను టార్గెట్గా చేసుకుని వారితో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం, ఏకాంతంగా ఉన్న సమయంలో ఫొటోలు, వీడియోలు తీసి బ్లాక్ మెయిల్ చేసినట్టు తెలుసుకున్నారు. రావణ్ బాధితులు ఎంతమంది ఉన్నారనే కోణంలో అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. డేటా ఆధారంగా సుమారు 10 మంది బాధితులను గుర్తించినట్టు సమాచారం.
నాలుగు కేసుల్లో బెయిల్ - ఐదో కేసులో అరెస్ట్..
పోలీసు కేసులు భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛను అణిచివేసే ప్రయత్నమని రావణ్ తెలిపారు. ఒక కేసులో బెయిల్ వచ్చిన వెంటనే మరో కేసులో అరెస్టు చేయడం ద్వారా తనను నిరంతరం జైలులోనే ఉంచాలని ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. తనపై నమోదైన కేసులకు సంబంధించి ఓ వీడియోను విడుదల చేశారు. ఐదోసారి అరెస్టు జరిగిందని, రాష్ట్రంలో ప్రజా సమస్యలను పక్కనబెట్టి పోలీసులు తనపైనే దృష్టి పెట్టారని విమర్శించారు. తాను ఎలాంటి నేరాలు చేయలేదని, కేవలం రాజకీయ నాయకులను ప్రశ్నించానని వీడియోలో ప్రస్తావించారు. చట్టబద్ధంగా నిరసన తెలిపే హక్కు తనకు ఉందని, ప్రభుత్వం తన గొంతును నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తోందని ఆరోపించారు. అవసరమైతే ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపడతానని ప్రకటించారు.
సోషల్ మీడియాలో వ్యక్తిగత దూషణతో కేసు..
రావణ్ కేవలం సెన్సేషన్ కోసమే వీడియోలు చేస్తున్నాడంటూ ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ప్రశ్న ఛానల్లో ఎక్కువగా రాజకీయ నాయకులపై వ్యక్తిగత విమర్శలు, పవన్ కళ్యాణ్ను లక్ష్యంగా చేసుకున్న వీడియోలు, మతపరమైన వివాదాలకు దారితీసే వ్యాఖ్యలే ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయని అంటున్నారు. యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు ప్రశ్న అని ఉందని కానీ అందులో ప్రజా సమస్యలపై ప్రశ్నలు ఎక్కడా లేవని అంటున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విధానాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ప్రజా ప్రయోజన అంశాలు లేదా ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆధ్వర్యంలోని పంచాయతీరాజ్, అటవీ శాఖల పనితీరుపై సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా సమాధానాలు కోరిన సందర్భాలు కనిపించడం లేదని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి.
భావ ప్రకటన ముసుగులో వ్యక్తిత్వాలను హరిస్తారా?..
భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ముసుగు వ్యక్తిత్వాలను హరించే విధంగా మాట్లాడి సహించేది లేదని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ హెచ్చరించారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా భావప్రకటన పేరుతో ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడటాన్ని తప్పుబట్టారు. భావప్రకటన హక్కు పౌరులందరికీ ఉంటుందని, దాన్ని దుర్వినియోగంచేసి విధ్వేషాలను రెచ్చగొట్టకూడదని మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.
ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే కేసులు పెట్టి వేధించడం సరికాదని మాజీ ఎమ్మెల్యే కొడాలి నాని అభిప్రాయపడ్డారు. సంవత్సర కాలంగా పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్ గా రావణ్ సోషల్ మీడియాలో వీడియోలను పోస్టు చేస్తున్న విషయాన్ని గుర్తుచేశారు.సోషల్ మీడియా వేదికగా మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలతో పాపులర్ అవ్వాలనుకున్న రావణ్ పోలీసుల విచారణ ఎదుర్కొంటున్నారు. పోలీసుల దర్యాప్తులో విస్తుగొలిపే విషయాలు వెలుగుచూశాయి. ప్రశ్న యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించే విధంగా మాట్లాడటం, అమాయక యువతులను చెరబట్టిన అంశాలు రావణ్ ఫోన్ ద్వారా పోలీసులు గుర్తించారు. సాంకేతిక ఆధారాలతో కొత్తకేసులను నమోదు చేసి లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రోజురోజుకీ రావణ్ కేసు జఠిలంగా మారుతోంది.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
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