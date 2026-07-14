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AP పాలిటిక్స్‌ను కుదిపేస్తోన్న ప్రశ్నా రావణ్ ఇష్యూ.. బిగుస్తున్న ఉచ్చు..

Ravan Issue: సామాజిక అవగాహనతో ప్రశ్నించాలి…సమాజంలో మార్పు తీసుకురావాలనే లక్ష్యం.. ప్రశ్నా రావణ్ సోషల్ మీడియా మార్చేసింది. సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగిగా జీవితాన్ని సాగిస్తూ… తనదైన శైలిలో   రాజకీయ విమర్శలు చేస్తూ పాపులరయ్యాడు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రశ్న పేరుతో వీడియోలను పోస్టుచేస్తూ యువతలో క్రేజ్ తెప్పించుకున్నాడు. తాజాగా ఈయన విమర్శించకుండా దూషించడమే అతను చేసిన పెద్ద నేరం. ఎవరినైనా విమర్శించడం వరకు ఓకే కానీ.. దూసించమని రాజ్యాంగం ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. ఈ నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ సహా హిందూ మతం పై ఇతను చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు అతనికి మెడకు చుట్టుకున్నాయి.

Published: Jul 14, 2026, 05:04 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:05 AM IST
AP పాలిటిక్స్‌ను కుదిపేస్తోన్న ప్రశ్నా రావణ్ ఇష్యూ.. బిగుస్తున్న ఉచ్చు..
Image Credit: Ravan issue (ZEE News Telugu/Source)

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