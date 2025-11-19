PM Modi in Puttaparthi: పుట్టపర్తిలో ప్రధాని మోడీ.. సత్యసాయికి పుష్పాంజలి..

PM Modi in Puttaparthi: మొన్నటి వరకు బిహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో బిజీగా ఉన్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ.. ఈ రోజు పర్యటనలో భాగంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని పుట్టపర్తికి విచ్చేసారు. పుట్టపర్తిలోని ప్రశాంతి నిలయంలోని సాయి కుల్వంత్ హాల్ లో భగవాన్ శ్రీ సత్యా సాయి బాబా మహా సమాధిని దర్శించుకున్నారు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రధాని మోడీతో కలిసి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి సమాధికి పుష్పాలతో అర్చించారు. శ్రీ సత్యసాయి మహా సమాధి, బంగారు విగ్రహం వద్ద ప్రధాని మోడీ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం పండితులు.. ఆయనకు వేద ఆశీర్వచనం అందజేశారు. అనంతరం జరిగిన సాంస్కృతి కార్యక్రమాలను వీక్షించారు.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ పర్యటన నేపథ్యంలో పుట్టపర్తిని భద్రతా దళాలు జల్లెడ పట్టాయి. ఇప్పటికే మొత్తం జిల్లాను తమ అధీనంలోకి తీసుకొని అణువణునా గాలిస్తున్నారు. నిన్ననే మావోయిస్ట్ కీలక నేత హిడ్మా ఎన్ కౌంటర్ నేపథ్యంలో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు.ప్రతి చోట క్షుణ్ణంగా పరీశిలిస్తూ చెక్ చేస్తున్నారు. పాస్ లున్న వారినే లోనికి అనుమతించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి.. మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, ఏపీ మంత్రులు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా హాజరయ్యారు.
మరోవైపు పుట్టపర్తి పర్యటన తర్వాత ప్రధాని మంత్రి తమిళనాడు వాణిజ్య రాజధాని కోయంబత్తూర్ వెళ్లనున్నారు. అక్కడ పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. వచ్చే యేడాది తమిళనాడులో ఎన్నికలు దృష్ట్యా పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు. అటు స్థానిక బీజేపీ నేతలతో సమావేశం కానున్నారు.
