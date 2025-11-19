English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Visits AP: రాష్ట్రపతి, ప్రధాని పర్యటన .. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో హై అలర్ట్..

Prime Minister Visits AP: ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నేడు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో  పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఇవాళ పుట్టపర్తికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రాబోతున్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా పుట్టప‌ర్తి సత్యసాయి బాబా శతజయంతి వేడుకల్లో పాల్గొంటారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 19, 2025, 10:32 AM IST

Prime Minister Visits AP: ఆంధ్ర ప్రదేశ్  రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము,   ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ పర్యటించనున్నారు.  నేడు ప్రధాని బాబా మందిరం, మహా సమాధిని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సందర్శిస్తారు. అనంతరం బాబా స్మారక నాణెం, స్టాంపులను కూడా రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. ఇక‌ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పుట్టపర్తి పర్యటన నేపథ్యంలో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు. సత్యసాయి బాబా శత జయంతి ఉత్సవాల నేపథ్యంలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ కూడా పాల్గొంటారు. వీళ్లతో పాటు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, వెంకయ్య నాయుడు, ఏపీ మంత్రులు కూడా ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా రానున్నారు. 

ప్రధాని మోడీ పర్యటన దృష్ట్యా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఏపీలో మావోయిస్టులు కలకలం రేపింది. నిన్న ఉదయం మావోయిస్ట్‌ అగ్రనేత హిడ్మా ఎన్‌కౌంటర్‌లో మృతి చెందారు. వియజవాడ, పెనుమలూరులో మావోయిస్టులు పట్టుబడ్డారు. దాదాపు 60 నుంచి 70 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అటు ప్రధాని మంత్రి పుట్టపర్తి తర్వాత తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్ కు వెళ్లనున్నారు. అటు పుట్టపర్తిలో ప్రధాని మోడీ సత్యసాయి పై ఓ తపాల బిల్లాతో పాటు ప్రత్యేక నాణాన్ని విడుదల చేశారు. 

ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలో హై అలర్ట్‌ అయ్యారు పోలీసులు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ (Narendra Modi), రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము (President Of India) పర్యటన దృష్ట్యా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. మూడు రోజుల పాటు తిరుపతి, పుట్టపర్తిలో రాష్ట్రపతి ముర్ము పర్యటించనున్నారు. ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పుట్టపర్తికి చేరుకున్నారు. 

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

