PM Visits AP: రాష్ట్రపతి, ప్రధాని పర్యటన .. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో హై అలర్ట్..

Prime Minister Visits AP: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ పర్యటించనున్నారు. నేడు ప్రధాని బాబా మందిరం, మహా సమాధిని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సందర్శిస్తారు. అనంతరం బాబా స్మారక నాణెం, స్టాంపులను కూడా రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. ఇక ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పుట్టపర్తి పర్యటన నేపథ్యంలో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు. సత్యసాయి బాబా శత జయంతి ఉత్సవాల నేపథ్యంలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ కూడా పాల్గొంటారు. వీళ్లతో పాటు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, వెంకయ్య నాయుడు, ఏపీ మంత్రులు కూడా ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా రానున్నారు.
ప్రధాని మోడీ పర్యటన దృష్ట్యా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఏపీలో మావోయిస్టులు కలకలం రేపింది. నిన్న ఉదయం మావోయిస్ట్ అగ్రనేత హిడ్మా ఎన్కౌంటర్లో మృతి చెందారు. వియజవాడ, పెనుమలూరులో మావోయిస్టులు పట్టుబడ్డారు. దాదాపు 60 నుంచి 70 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అటు ప్రధాని మంత్రి పుట్టపర్తి తర్వాత తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్ కు వెళ్లనున్నారు. అటు పుట్టపర్తిలో ప్రధాని మోడీ సత్యసాయి పై ఓ తపాల బిల్లాతో పాటు ప్రత్యేక నాణాన్ని విడుదల చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలో హై అలర్ట్ అయ్యారు పోలీసులు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ (Narendra Modi), రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము (President Of India) పర్యటన దృష్ట్యా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. మూడు రోజుల పాటు తిరుపతి, పుట్టపర్తిలో రాష్ట్రపతి ముర్ము పర్యటించనున్నారు. ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పుట్టపర్తికి చేరుకున్నారు.
