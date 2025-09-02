HBD Pawan Kalyan: పవన్ అంటే మోడీకి ఎంత ఇష్టమో.. పుట్టినరోజున జనసేనానికి ప్రధాని స్పెషల్ బర్త్ డే విషెస్..

Prime Minister Narendra Modi Special birthday Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ ఈ రోజు 53 యేళ్లు పూర్తి చేసుకొని 54వ యేట అడుగుపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు పలువురు ప్రముఖులు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు.. పవన్ కళ్యాణ్ కు బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేసారు. ఏపీలో పాలనపై దృష్టి సారిస్తూ.. ఆ రాష్ట్రంలో ఎన్డీయే బలోపేతానికి కృషి చేస్తున్నట్టు కొనియాడారు. అంతేకాదు ఆయన లక్షలాది హృదయాల్లో కొలువై ఉన్నారని కొనియాడారు. అటు కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ కు స్పెషల్ బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేసారు. అటు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, లోకేష్, ఏపీలోని ఇతర మంత్రివర్గ సహచరలు పవన్ కళ్యాణ్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
Best wishes to Shri Pawan Kalyan Ji on his birthday. He’s made a mark in hearts and minds of countless people. He is strengthening the NDA in Andhra Pradesh by focusing on good governance. Praying for his long and healthy life.@PawanKalyan
— Narendra Modi (@narendramodi) September 2, 2025
Warm birthday wishes to Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri @PawanKalyan Ji. Your enthusiastic efforts to serve the people through the Modi Ji-led NDA govt's vision of a developed Andhra Pradesh are commendable. Praying for your good health to keep serving the people.
— Amit Shah (@AmitShah) September 2, 2025
మిత్రులు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. అడుగడుగునా సామాన్యుడి పక్షం... అణువణువునా సామాజిక స్పృహ... మాటల్లో పదును... చేతల్లో చేవ... జన సైన్యానికి ధైర్యం... మాటకి కట్టుబడే తత్వం... రాజకీయాల్లో విలువలకు పట్టం....స్పందించే హృదయం...అన్నీ కలిస్తే… pic.twitter.com/TqlmiEIwBZ
— N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 2, 2025
వెండితెరపై అభిమానులను అలరించిన పవర్ స్టార్, జనహితమే అభిమతంగా రాజకీయాల్లో ప్రవేశించి పీపుల్ స్టార్గా ఎదిగారు. ప్రజల కోసం తగ్గుతారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని గెలిపించేందుకు నెగ్గి తీరుతారు. సొంత తమ్ముడు కంటే ఎక్కువగా నన్ను అభిమానించి, అండగా నిలిచిన పవనన్నకు హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు… pic.twitter.com/QEKiv9mInU
— Lokesh Nara (@naralokesh) September 2, 2025
అటు చిరంజీవి కూడా తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ కు బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేస్తూ తమ్ముడి గొప్పదనాన్ని తెలుపుతూ ఎక్స్ లో ట్వీట్ చేసారు. చలన చిత్ర రంగంలో అగ్ర నటుడిగా.. ప్రజా జీవితంలో జనసేనానికి గా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రజలకు ఎల్లపుడు సేవలు చేస్తున్నట్టు కొనియాడారు. అంతేకాదు కళ్యాణ్ బాబకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు.
చలనచిత్ర రంగంలో అగ్రనటుడిగా,
ప్రజా జీవితంలో జనసేనాని గా,
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజలకు నిరంతర సేవలందిస్తున్న కళ్యాణ్ బాబుకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.
ప్రజా సేవలో నువ్వు చూపుతున్న అంకితభావం చిరస్మరణీయం.
ప్రజలందరి ఆశీస్సులతో, అభిమానంతో నిండునూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో ప్రజలకు… pic.twitter.com/13gaXFpWsG
— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) September 2, 2025
అంతేకాదు ప్రజాసేవలో నువ్వు చూపుతున్న అంకిత భావం చిరస్మరణీయమన్నారు. ప్రజల ఆశీర్వాద బలం.. అభిమానంతో నిండు నూరేళ్లు ఆయు ఆరోగ్యాలతో ప్రజలకు మార్గదర్శకుడిగా నిలవాలంటూ ఆశీర్వదించారు. అటు రామ్ చరణ్, రవితేజ సహా ఇతర నటీనటులు పవన్ కళ్యాణ్ కు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
అటు పవన్ కళ్యాణ్ విషయానికొస్తే.. చిరంజీవి నట వారసుడిగా 1996లో ఇవివి సత్యనారాయణ దర్శకత్వంలో అల్లు అరవింద్ నిర్మాణ సంస్థ గీతా ఆర్ట్స్ లో తెరకెక్కిన ‘అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అబ్బాయి’ సినిమాతో సినీ నటుడిగా తెరంగేట్రం చేసి అన్నకు తగ్గ తమ్ముడిగా సినీ రంగంలో రాణిస్తున్నారు. అంతేకాదు జనసేన పార్టీ స్థాపించి తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికవడంతో పాటు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంగా కేంద్రంతో పాటు ఏపీలో చక్రం తిప్పుతున్నాడు.
