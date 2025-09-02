HBD Pawan Kalyan: పవన్ అంటే మోడీకి ఎంత ఇష్టమో.. పుట్టినరోజున జనసేనానికి ప్రధాని స్పెషల్ బర్త్ డే విషెస్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM Modi Special birthday Pawan Kalyan: సెప్టెంబర్ 2 పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టిన రోజు. అభిమానులకు పండగ రోజు. ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ కు అభిమానులు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేస్తున్నారు. అటు దేశ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ.. పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్ డే సందర్బంగా స్పెషల్ బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేసారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 2, 2025, 11:30 AM IST

Prime Minister Narendra Modi Special birthday Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ ఈ రోజు 53 యేళ్లు పూర్తి చేసుకొని 54వ యేట అడుగుపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు పలువురు ప్రముఖులు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు.. పవన్ కళ్యాణ్ కు బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేసారు. ఏపీలో పాలనపై దృష్టి సారిస్తూ.. ఆ రాష్ట్రంలో ఎన్డీయే బలోపేతానికి కృషి చేస్తున్నట్టు కొనియాడారు. అంతేకాదు ఆయన లక్షలాది హృదయాల్లో కొలువై ఉన్నారని  కొనియాడారు. అటు కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ కు స్పెషల్ బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేసారు. అటు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, లోకేష్, ఏపీలోని ఇతర మంత్రివర్గ సహచరలు పవన్ కళ్యాణ్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 

అటు చిరంజీవి కూడా తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ కు బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేస్తూ తమ్ముడి గొప్పదనాన్ని తెలుపుతూ ఎక్స్ లో ట్వీట్ చేసారు. చలన చిత్ర రంగంలో అగ్ర నటుడిగా.. ప్రజా జీవితంలో జనసేనానికి గా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రజలకు ఎల్లపుడు సేవలు చేస్తున్నట్టు కొనియాడారు. అంతేకాదు కళ్యాణ్ బాబకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. 

అంతేకాదు ప్రజాసేవలో నువ్వు చూపుతున్న అంకిత భావం చిరస్మరణీయమన్నారు. ప్రజల ఆశీర్వాద బలం.. అభిమానంతో నిండు నూరేళ్లు ఆయు ఆరోగ్యాలతో ప్రజలకు మార్గదర్శకుడిగా నిలవాలంటూ ఆశీర్వదించారు. అటు రామ్ చరణ్, రవితేజ సహా ఇతర నటీనటులు పవన్ కళ్యాణ్ కు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. 

అటు పవన్ కళ్యాణ్ విషయానికొస్తే.. చిరంజీవి నట వారసుడిగా 1996లో ఇవివి సత్యనారాయణ దర్శకత్వంలో అల్లు అరవింద్ నిర్మాణ సంస్థ గీతా ఆర్ట్స్ లో  తెరకెక్కిన ‘అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అబ్బాయి’ సినిమాతో సినీ నటుడిగా తెరంగేట్రం చేసి అన్నకు తగ్గ తమ్ముడిగా సినీ రంగంలో రాణిస్తున్నారు. అంతేకాదు జనసేన పార్టీ స్థాపించి తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికవడంతో పాటు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంగా కేంద్రంతో పాటు ఏపీలో చక్రం తిప్పుతున్నాడు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

PM Modi birthday Wishes to Pawan Kalyanpawan kalyanPawan Kalyan BirthdayCM Chandrababu wishes Pawan KalyanHappy Birthday Deputy CM

