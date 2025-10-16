PM Modi Srisailam: నేడు ప్రధాని శ్రీశైలం పర్యటన.. ఏపీ పర్యటన పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Modi Srisailam: ప్రధాన మంత్రి నేడు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పర్యటించనున్నారు. తొలిసారి ప్రధాని హోదాలో శ్రీశైలంలో కొలువైన మల్లిఖార్జున స్వామి, భ్రమరాంబ దేవిలను దర్శించుకోనున్నారు. అనంతరం కర్నూలులో భారీ బహిరంగా సభలో పాల్గొననున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 16, 2025, 07:17 AM IST

PM Minister Narendra Modi: బిహార్ లో ఎన్నికలు హడావుడి నెలకొంది. అక్కడ ప్రచారంలో తలమునుకలై ఉన్న నేడు నేడు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పర్యటించనున్నారు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ.. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో నంద్యాల, కర్నూలు జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ముందుగా ఈ రోజు ఉదయం 7.20 నిమిషాలకు ప్రత్యేక ఎయిర్ ఫోర్స్ విమానంలో ప్రధాన మంత్రి ఢిల్లీ నుంచి బయలు దేరి 9.50 నిమిషాలకు ఓర్వకల్లు విమానాశ్రాయానికి చేరుకుంటారు. అక్కడ నుంచి ప్రత్యేక వాయు సేన హెలికాప్టర్ లో శ్రీశైల క్షేత్రానికి చేరుకుంటారు. ప్రధాని మోడీ పర్యటన దృష్ట్యా  శ్రీశైలం మొత్తం భద్రతా దళాలు అధీనంలోకి వెళ్లాయి. అక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీమయ సంఘటనలు జరగకుండా జల్లెడ పడుతున్నారు. 

ఉదయం 11.05 నిమిషాలకు శ్రీశైలంలో కొలువైన ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్వరూపుడైన మల్లిఖార్జున స్వామికి ప్రత్యేక అభిషేక పూజలు చేయనున్నారు. అనంతరం శక్తీపీఠమైన భ్రమరాంబ గుడిలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఇక  శ్రీశైలం క్షేత్రాన్ని గతంలో ప్రధానులైన నెహ్రూ, ఇందిరా, పీవీ నరసింహారావు తర్వాత మల్లన్నను దర్శించుకోనున్న నాల్గో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ మరికాసేట్లో దర్శించుకోనున్నారు. ఇక్కడ జ్యోతిర్లింగం, శక్తి పీఠం ఒకేచోట ఉండటం ప్రత్యేకత. ఆలయ దర్శనం తర్వాత మధ్యాహ్నం 12:15 గంటలకు శ్రీ శివాజీ స్పూర్తి కేంద్రాన్ని మోదీ సందర్శిస్తారు. ఈ కేంద్రం చత్రపతి శివాజీ మహారాజ్.. క్రీస్తు శకం 1677లో శ్రీశైలాన్ని సందర్శించిన స్మృతికి గుర్తుగా నిర్మించినది. ఇందులో ప్రతాపగఢ్, రాజ్‌గఢ్, రాయ్‌గఢ్, శివ్‌నేరి కోటల మోడల్స్, శివాజీ విగ్రహం ఉన్నాయి.

శ్రీశైలంలోని ఘంటా మఠంలో పురావస్తు శాఖకు సంబంధించిన రాగి శాసనాలను, నాణేలను తిలకిస్తారు.మధ్యాహ్నం 2.20 నిమిషాలకు కర్నూలు సభకు చేరుకుంటారు. జీఎస్టీ సభ ముగిసిన తర్వాత కర్నూలు విమానాశ్రాయం నుంచి 4.45 నిమిషాలకు ఢిల్లీకి తిరుగు ప్రయాణం అవుతారు.  

అనంతరం కర్నూలు జిల్లాలో సూపర్ జీఎస్టీ - సూపర్ సేవింగ్స్ భారీ బహిరంగ సభలో పాల్గొని ప్రసగించనున్నారు. ప్రధాని వెంట ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఐటీ మినిష్టర్ లోకేష్, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ఉంటారు. కర్నూలు జిల్లాలో 450 ఎకరాల స్థానంలో సభకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. అక్కడ 40 టెంట్లు వేసారు. సభ ప్రాంగణంలో ప్రధానితో పాటు చంద్రబాబు, పవన్, లోకేష్, టీజీ భరత్  మాత్రమే మాట్లాడనున్నారు. 

ఈ కార్యక్రమలో ప్రధాన మంత్రి  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రూ. 13,429 కోట్ల ప్రాజెక్టులకు వర్చువల్ గా  ప్రారంభించనున్నారు.  546 కోట్ల రూపాయలతో  శ్రీకాకుళం - అంగుల్ మధ్య 422 కిలో మీటర్ల రైల్వే లైన్ తో పాటు ఏపీలో 1733 కోట్లతో నిర్మించిన భారీ నేచురల్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ ను జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. కృష్ణా జిల్లాలో దాదాపు 362 కోట్లతో చేపట్టని రక్షణ పరికరాల ఉత్పత్తి.. చిత్తూరు జిల్లాలో 200 కోట్లతో ఇండేన్ బాట్లింగ్ ప్లాంట్ తో పాటు ముద్దనూరు - కడప జాతీయ రహదారిపై నిర్మించిన బ్రిడ్జులను ప్రారంభిస్తారు. కొత్త వలస - విజయ నగరం మధ్య రూ. 493 కోట్లతో చేపట్టే నాలుగో రైల్వే లైన్ కు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.   జీఎస్టీ తగ్గించడం వల్ల దేశ ప్రజలకు ఎలాంటి లాభం చేకూరిందో వివరించనున్నారు. ప్రధాని పాల్గొన సభకు దాదాపు 3 లక్షల మంది ప్రజలు హాజరు కానున్నారు. ఇక శ్రీశైలం పర్యటన నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ - శ్రీశైలం.. శ్రీశైలం - డోర్నాల మార్గాల్లో ఈ రోజు మధ్యాహ్నం వరకు తాత్కలింగా రాకపోకలను నిలిపివేసారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

PM Modi at SrisailamPM Modi Kurnool sabhaGST UtsavPrime Minister Narendra Modi Visits SrisailamMallikharjuna Swamy Temple

