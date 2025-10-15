PM Modi Srisailam: ప్రధాని హోదాలో తొలిసారి శ్రీశైలంకు నరేంద్ర మోడీ.. ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోన్న అధికారులు..

PM Narendra Modi Visit Srisailam: శ్రీశైలం ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రంతో పాటు శక్తిపీఠం కొలువైన మహా పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఇది ఒకటి. గురువారం ఓర్వకల్లు విమానాశ్రాయానికి చేరుకున్న తర్వాత ప్రత్యేక హెలికాప్టర్ లో శ్రీశైల క్షేత్రానికి చేరుకొని మల్లికార్జునస్వామిని దర్శించుకోనున్నారు. స్వామి వారి అభిషేకం తర్వాత భ్రమరాంబిక దేవికి ప్రధాన మంత్రి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శిస్తారు. శ్రీశైలంలోని ఘంటా మఠంలో పురావస్తు శాఖ ప్రదర్శించిన 21 సెట్ల తామ్ర శాసనాలను, 53 రాగి రేకులను, నాణేలను తిలకిస్తారు. ఆ తర్వాత ప్రత్యేక హెలికాప్టర్లో కర్నూలు నగర శివారున ఓర్వకల్లు మండలం నన్నూరు టోల్ ప్లాజా దగ్గర రాగమయూరి గ్రీన్హిల్స్కు చేరుకుంటారు.
అక్కడ ‘సూపర్ జీఎస్టీ- సూపర్ సేవింగ్స్’ భారీ బహిరంగ సభలో నరేంద్ర మోడీ పాల్గొంటారు. రాష్ట్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని వివిధ శాఖలు 13వేల 429 కోట్లతో నిర్మించనున్న 16 ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. దేశంలోనే జీఎస్టీ-2.0పై అవగాహన కల్పించేందుకు నిర్వహిస్తున్న తొలి సభ ఇది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్ సహా కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు, కూటమి పార్టీల ప్రముఖ నాయకులు హాజరుకానున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రధాని సభను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. ఈ సభకు 3 లక్షల మందికి పైగా హాజరయ్యేలా పక్కా ప్రణాళికతో, భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ పర్యటన నేపథ్యంలో 16వ తేదీ ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు శ్రీశైలంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లో ఉండనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. 6న ఉదయం 9 నుండి మధ్యాహ్నం 2 వరకు శ్రీశైలం రాకపోకలు తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ – శ్రీశైలం, దోర్నాల- శ్రీశైలం మధ్య వాహనాల రాకపోకలు తాత్కాలికంగా బంద్ చేయనున్నారు. శ్రీశైలంలో ప్రధాని మోడీ పర్యటన ముగిసిన అనంతరం వాహన రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగనున్నాయి.
