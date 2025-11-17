PM Modi Visits Satya Sai: మరోసారి ఏపీకి ప్రధాని.. సత్యసాయి శత జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొనున్న నరేంద్ర మోడీ..

PM Modi Visits Satya Sai: భగవాన్ సత్యసాయి బాబా శత జయంతి వేడుకలకు పుట్టపర్తి సత్య సాయి జిల్లా ముస్తాబవుతుంది. కాగా రేపు అధికారికంగా శ్రీసత్యసాయి శత జయంతి ఉత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ వేడుకలకు భారత రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, గవర్నర్లు, సీఎంలు వేడుకల్లో పాల్గొంటారు. 20, 21 తేదీల్లో యువజన సదస్సులు, 22న సత్యసాయి వర్సిటీ స్నాతకోత్సవం, 23న అధికారిక శతజయంతి వేడుకలను నిర్వహిస్తారు.
సత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాలు చిన్నారులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా కానుక ఇవ్వనున్నారు. ఆడపిల్లల ఉత్తమ భవిష్యత్తు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సుకన్య సమృద్ధి యోజన అమలు చేస్తోంది. బాలికా విద్య, వివాహా ఖర్చులకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించడమే పథకం లక్ష్యం. బాలికకు 18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత ఉన్నత విద్య కోసం బ్యాలెన్స్లో 50 శాతం ఉప సంహరించుకోవచ్చు. 21 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత పూర్తి మొత్తం వడ్డీతో సహా తీసుకోవచ్చు.
శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 3,811 మంది పదేళ్లలోపు బాలికలు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ మేరకు వారి వివరాలను ట్రస్టు నిర్వాహకులకు అందించారు. తపాలా అధికారులు ఆయా పోస్టాఫీసుల్లో బాలికల పేరిట ఖాతాలు తెరిచేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మండల ప్రాతిపదికగా ఆయా పోస్టాఫీసుల్లో బాలికల పేరిట ఒకేసారి కొంత మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేయాలని యోచిస్తున్నారు. ఈ అంశాన్ని ఈనెల 19న పుట్టపర్తిలో జరిగే మహిళా దినోత్సవంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రకటించనున్నట్లు సమాచారం. ఈ పథకం శ్రీసత్యసాయి జిల్లాకే పరిమితమా.. ఉమ్మడి అనంత జిల్లాకు కూడానా? లేదంటే రాయలసీమకు వర్తింపజేస్తారా? అన్న విషయం ఈనెల 19న తెలియనుంది.
Also Read: ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..
Also Read: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.