Private Travel Buses: సంక్రాంతి పండగ వేళ సామాన్యుడిపై ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సుల దోపిడి..

Private Travel Buses:  సంక్రాంతి పండగ రద్దీని ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ యాజమాన్యం  సొమ్ము చేసుకుంటున్నాయి. ప్రయాణికుల అవసరాన్ని క్యాష్  చేసుకుంటున్నాయి. ఇష్టారీతినా ఛార్జీల పెంచి పడేస్తున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 26, 2025, 12:12 PM IST

Private Travel Buses: ప్రైవేట్ ట్రావెల్ యాజామాన్యం సంక్రాంతి పండక్కి  ఇష్టారాజ్యంగా ఛార్జీలు పెంచేస్తున్నాయి. హైదరాబాద్‌ నుంచి విజయవాడ, విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రవరం వంటి నగరాలకు వెళ్లే రైళ్లలో, APSRTC బస్సుల్లో టికెట్లు అయిపోయాయి. ఈ పరిస్థితుల్ని ప్రైవేటు ఆపరేటర్లు తమకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటున్నారు. సంక్రాంతి పండక్కి ముందు వస్తున్న వారాంతం కావడంతో జనవరి 9, 10 తేదీల్లో భారీ డిమాండ్‌ ఉంది. 

ఆ తర్వాత రోజుల్లోనూ రద్దీ ఉన్నా ఈ రెండు రోజుల్లో ఎక్కువ మంది ప్రయాణాలు పెట్టుకుంటున్నారు. దీంతో ప్రైవేటు బస్సుల ఆపరేటర్లు అమాంతం ఛార్జీలను పెంచేస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌-విశాఖపట్నం ఆర్టీసీలో టికెట్‌ ధర 1889 రూపాయలు ఉంటే....ప్రైవేటులో రూ. 5 వేల నుంచి రూ. 6వేలు ఉంది. అదే ప్రైవేటు స్లీపర్‌ బస్సుల్లో టికెట్‌ ధర రూ. 7వేలుగా ఉంది. 

అయితే ఈ  ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సుల దోపిడిని అరికట్టాల్సిన ప్రభుత్వాలు వీటి మిన్నకుండి జోద్యం చూస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయా ప్రైవేట్  ట్రావెల్ యాజమాన్యాలు  అన్ని అక్కడ తెలుగు దేశం, వైసీపీ, జనసేనకు సంబంధించిన నేతలే  ఎక్కువగా ఉన్నారు. మరోవైపు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆయా ప్రైవేటు ట్రావెల్ యాజమానులు అధికార కాంగ్రెస్ తోపాటు ప్రతపక్ష పార్టీ అయిన బీఆర్ఎస్ కు చెందిన నేతలే ఉన్నాయి. అటు బీజేపీకి చెందిన వాళ్లవి వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టవచ్చు. ఆయా ప్రైవేటు ట్రావెల్ యాజమాన్యాలు ప్రభుత్వం తమ చేతుల్లో ఉండటంతో ప్రజలను అందినకాడికి దోచేస్తున్నారు. దీంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు కళ్లున్న చూడలేని పరిస్థితి నెలకొంది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sankranti Special BusesPrivate Travells DopidiPrivate travel busses ticket rate hikesSankranti holidaysSankranti Special

