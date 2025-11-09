Private Travel Bus: నడిరోడ్డు మీద నిలిచిపోయిన ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు.. అసలు విషయం తెలిస్తే షాక్..

Private vemuri travel bus break down stopped 5 hours near bapatla: ఇటీవల కాలంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బస్సు ప్రమాదాలు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏపీలోని కర్నూన్ బస్సుప్రమాదం, వికారాబాద్ జిల్లాలోని బస్సు ప్రమాదాలు ఇటీవల పెనువిషాదంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనల్లో పదుల సంఖ్యల్లో అమాయకులు తమ ప్రాణాల్ని కోల్పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. మరో ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు ఏకంగా 5 గంటల పాటు రాత్రిపూట నడి రోడ్డు మీద నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికులు బిక్కుబిక్కుమంటూ రోడ్డుపక్కన నిలబడ్డారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... వేమూరీ కావేరి ట్రావెల్స్కు చెందిన బస్సు 36 మంది ప్రయాణికులతో తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్కు బయలుదేరింది. శనివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత సంతమాగులూరు మండలం ఏల్చూరు వద్దకు రాగానే బస్సులో సాంకేతిక లోపంతో రోడ్డు మీద ఆగిపోయింది. దీంతో డ్రైవర్ల, క్లీనర్ లుచాలా సేపు ఏంజరిగిందో తెలుసుకొవడానికి తలలు పట్టుకున్నారు. కానీ కొన్ని గంటల వరకు అసలు సమస్య ఏంటో వారికి కూడా అర్థం కాలేదు.చివరకు... డ్రైవర్లు వెంటనే తమ యాజమాన్యానికి సమాచారం అందించారు.
ప్రయాణికులు ఆందోళనతో డ్రైవర్లను ప్రశ్నించగా, చిన్న సమస్యేనని, త్వరలోనే సరిచేసి బయలుదేరుతామని చెప్పారు. కానీ గంటలు గడుస్తున్న కూడా సమస్య సాల్వ్ కాలేదు. సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే మరో బస్సును ఏర్పాటు చేస్తామని నచ్చజెప్పారు. దీంతో ప్రయాణికులు బస్సులోనే నిద్రకు ఉపక్రమించారు. బస్సులో చిన్న పిల్లలు, పెద్దవారు ఉన్నారు. మరోవైపు..
తెల్లవారుజాము కావస్తున్నా యాజమాన్యం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు కొంత మంది సీరియస్ అయ్యారు. చివరకు చేసేదేమీ లేక చివరకు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు.. ట్రావెల్స్ యాజమాన్యంతో మాట్లాడి ప్రయాణికులను వేర్వేరు బస్సుల్లో వారి గమ్యస్థానాలకు పంపించారు. బాధితులకు టికెట్ ఛార్జీలను వాపసు ఇప్పిస్తామని పోలీసులు హామీ ఇవ్వడంతో ప్రయాణికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనతో దాదాపు 5 గంటలకు పైగా ప్రయాణికులు రోడ్డు మీద నిలబడి అవస్థలు ఎదుర్కొన్నారు.
