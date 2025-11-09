English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Private Travel Bus: నడిరోడ్డు మీద నిలిచిపోయిన ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు.. అసలు విషయం తెలిస్తే షాక్..

Private Travel Bus: నడిరోడ్డు మీద నిలిచిపోయిన ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు.. అసలు విషయం తెలిస్తే షాక్..

Vemuri Travel bus break down near bapatla:  తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు బాపట్ల వద్ద నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.  బాపట్లలో జరిగిన ఈ  ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 9, 2025, 12:40 PM IST
  • బాపట్ల వద్ద నిల్చిపోయిన వేమూరీ ట్రావెల్ బస్సు..
  • అవస్థలు పడ్డ ప్రయాణికులు..

Trending Photos

Tirumala: తిరుమలలో ఒక్కసారిగా పెరిగిన భక్తుల సంఖ్య.. శ్రీవారి దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే..?
5
Tirumala crowd today
Tirumala: తిరుమలలో ఒక్కసారిగా పెరిగిన భక్తుల సంఖ్య.. శ్రీవారి దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే..?
Business Ideas: మాజీ సీఎం పండిస్తున్న ఈ పంటకు మార్కెట్లో విపరీతమైన క్రేజ్.. అర ఎకరంలో సాగు చేశారంటే.. అరకోటి పక్కా..!!
7
capsicum farming
Business Ideas: మాజీ సీఎం పండిస్తున్న ఈ పంటకు మార్కెట్లో విపరీతమైన క్రేజ్.. అర ఎకరంలో సాగు చేశారంటే.. అరకోటి పక్కా..!!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు పార్టీలు చేసుకునే రాశి, పాత స్నేహితులను కలుస్తుంది..!
5
today horoscope november 8 2025
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు పార్టీలు చేసుకునే రాశి, పాత స్నేహితులను కలుస్తుంది..!
Rashmika Mandanna: అర్జున్ రెడ్డి పై సెటైర్ వేసిన రష్మిక గర్ల్ ఫ్రెండ్…ఇద్దరికీ అందుకే చేడింది అంటూ..!
5
Rashmika Mandanna
Rashmika Mandanna: అర్జున్ రెడ్డి పై సెటైర్ వేసిన రష్మిక గర్ల్ ఫ్రెండ్…ఇద్దరికీ అందుకే చేడింది అంటూ..!
Private Travel Bus: నడిరోడ్డు మీద నిలిచిపోయిన ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు.. అసలు విషయం తెలిస్తే షాక్..

Private vemuri travel bus break down stopped 5 hours near bapatla: ఇటీవల కాలంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బస్సు ప్రమాదాలు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏపీలోని కర్నూన్ బస్సుప్రమాదం, వికారాబాద్ జిల్లాలోని బస్సు ప్రమాదాలు ఇటీవల పెనువిషాదంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనల్లో పదుల సంఖ్యల్లో అమాయకులు తమ ప్రాణాల్ని కోల్పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. మరో ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు ఏకంగా 5 గంటల పాటు రాత్రిపూట నడి రోడ్డు మీద నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికులు బిక్కుబిక్కుమంటూ రోడ్డుపక్కన నిలబడ్డారు.

Add Zee News as a Preferred Source

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... వేమూరీ కావేరి ట్రావెల్స్‌కు చెందిన బస్సు 36 మంది ప్రయాణికులతో తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్‌కు బయలుదేరింది. శనివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత సంతమాగులూరు మండలం ఏల్చూరు వద్దకు రాగానే బస్సులో సాంకేతిక లోపంతో రోడ్డు మీద ఆగిపోయింది. దీంతో  డ్రైవర్ల, క్లీనర్ లుచాలా సేపు ఏంజరిగిందో తెలుసుకొవడానికి తలలు పట్టుకున్నారు. కానీ కొన్ని గంటల వరకు అసలు సమస్య ఏంటో వారికి కూడా అర్థం కాలేదు.చివరకు... డ్రైవర్లు వెంటనే తమ యాజమాన్యానికి సమాచారం అందించారు.

ప్రయాణికులు ఆందోళనతో డ్రైవర్లను ప్రశ్నించగా, చిన్న సమస్యేనని, త్వరలోనే సరిచేసి బయలుదేరుతామని చెప్పారు.  కానీ గంటలు గడుస్తున్న కూడా సమస్య సాల్వ్ కాలేదు.   సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే మరో బస్సును ఏర్పాటు చేస్తామని నచ్చజెప్పారు. దీంతో ప్రయాణికులు బస్సులోనే నిద్రకు ఉపక్రమించారు. బస్సులో చిన్న పిల్లలు, పెద్దవారు ఉన్నారు.  మరోవైపు..

తెల్లవారుజాము కావస్తున్నా యాజమాన్యం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు కొంత మంది సీరియస్ అయ్యారు. చివరకు చేసేదేమీ లేక చివరకు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

Read more: Brs Ktr: నువ్వు టెంప్ట్ అవ్వకు.. కేసీఆర్ ఫోన్ కాల్ సీక్రెట్ బైటపెట్టిన కేటీఆర్.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు.. ట్రావెల్స్ యాజమాన్యంతో మాట్లాడి ప్రయాణికులను వేర్వేరు బస్సుల్లో వారి గమ్యస్థానాలకు పంపించారు. బాధితులకు టికెట్ ఛార్జీలను వాపసు ఇప్పిస్తామని పోలీసులు హామీ ఇవ్వడంతో ప్రయాణికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనతో దాదాపు 5 గంటలకు పైగా ప్రయాణికులు రోడ్డు మీద నిలబడి అవస్థలు ఎదుర్కొన్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bapatlaprivate travel busTirupativemuri kaveri travels busprivate travel bus break down

Trending News