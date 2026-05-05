Proddutur Murder Case: భార్య లావుగా ఉందని దారుణం.. పాలకోవాలో విషం కలిపి, కిల్లర్ భర్త వేసిన స్కెచ్ వింటే వెన్నులో వణుకు పుట్టాల్సిందే!

Husband killed Wife For Being Fat In Proddutur: యూట్యూబ్లో హత్య చేయడం ఎలా అని సెర్చ్ చేశాడు.. జవాబు దొరికిన వెంటనే రూ.80 పెట్టి మరీ హైదరాబాద్ నుంచి విషం కొనుగోలు చేశాడు. చివరికి ఆ భార్యకు ఇష్టమైన పాలకోవా లోనే ఆ విషాన్ని కలిపి ఇచ్చాడు. ప్రొద్దుటూరులో వెలుగు చూసిన ఈ కిరాతక భర్త ఉదాంతం వింటే ఒళ్ళు గగుర్పాటుస్తోంది. అసలు భార్యాభర్తల పై ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం పోతుంది. యూట్యూబ్ క్రైమ్ స్కెచ్ ఫాలో అయ్యి పాలకోవాలో విషం కలిపి మరి మర్డర్ చేశాడు. సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం ఇతడు చేసిన దారుణ ఘటన వైరల్ అవుతోంది. పోలీసుల ప్రకారం కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో ఉండే కిరణ్ కుమార్, పద్మజా దంపతుల మధ్య కొన్ని రోజులుగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ప్రధానంగా పద్మజ లావుగా ఉందన్న సాకుతో ఆమెను వదిలించుకోవడానికి కిరణ్ ప్లాన్ వేశాడు. అందుకే ఆమెను ఎలాగైనా చంపాలని నిర్ణయించుకొని క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను మించిన ప్లాన్ వేశాడు. దీనికి యూట్యూబ్ ని ఆసరాగా చేసుకున్నాడు. గంటలకొద్దీ ఎలా మర్డర్ చేయాలా అని సెర్చ్ చేశాడు హైదరాబాద్ నుంచి ప్రత్యేకంగా రూ.80 వేలు పెట్టు మరీ కొరియర్ ద్వారా విషాన్ని తెప్పించుకున్నాడు. అంతే కాదు తన భార్యకు ఇష్టమైన పాలకోవాలోనే ఆ విషం కలిపి తినిపించాడు. చివరికి ఆమె అపస్మారక స్థితిలో వెళ్లిపోయినా.. చనిపోయిందా? లేదా? అని నిర్ధరించుకోవడానికి దిండుతో ఆమె ముఖంపై అదిమి మరీ చంపేశాడు.
హత్య తర్వాత ఆమె గుండెపోటుతో చనిపోయిందని అందరినీ నమ్మబలికాడు. అయితే పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పద్మజ చనిపోయిన వెంటనే కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అందులో భాగంగా పోలీసులకు కిరణ్ కుమార్ను కూడా విచారించారు. ఇక ఎట్టకేలకు నిందితుడు నిజాన్ని ఒప్పుకోక తప్పలేదు. తన భార్య లావుగా ఉందని.. తనను తరచూ అనుమానిస్తుందనే కారణంతోనే హత్య చేశానని ఒప్పుకున్నాడు. నిందితుడిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు ప్రస్తుతం రిమాండ్కు తరలించారు. కేవలం భార్య లావుగా ఉందని ఇలాంటి దారుణ ఘటనకు ఒడిగట్టాడు. రాను రాను భార్య భర్తల మధ్య సంబంధాలు దారుణంగా మారిపోతున్నాయి. ఈ భర్త వేసిన ప్లాన్ చూస్తే ఒళ్ళు గగ్గురుపొడుస్తోంది. అసలు భార్యాభర్తల మధ్య నమ్మకమే పోతుంది. అయితే వీళ్లు చేసిన దారుణాల వల్ల అనాథలుగా పిల్లలు మారుతున్నారు.
