Bandla ganesh emotional post on Pawan kalyan shoulder pain: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గత కొన్ని రోజులుగా భూజాల నొప్పితో బాధపడుతున్నారు. ఈక్రమంలో ఆయన భుజంలోని రొటెటర్ కఫ్ తో పాటు మరో రెండు కండరాల్లో గాయంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈక్రమంలో నిన్న హుటా హుటీన తనసతీమణి అన్నా లెజినోవాతో కలిసి ముంబైలోకి కోకిలాబెన్ ధీరుబాయ్ అంబాని ఆస్పత్రికి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో వైద్యులు సర్జరీ అత్యవసరంఅని చెప్పారు. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రం ముందుగా ప్లాన్ చేసుకున్న కార్యక్రమాలకు ప్రాధాన్యతను ఇస్తు సర్జరీ వాయిదా వేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ సర్జరీపై నిర్మాత బండ్ల గణేష్ భావొద్వేగంతో చేసిన పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
బండ్ల గణేష్ పవన్ కళ్యాణ్ భుజం గాయం వెనుకాల సుమారు 15 ఏళ్ల క్రితం ‘గబ్బర్ సింగ్’ షూటింగ్ నాటి పరిస్థితుల్ని మరోసారి పంచుకున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ కు సర్జరీ తప్పనిసరి వార్తలు తెలిసినప్పటి నుంచి తనకు "నిన్న రాత్రంతా నిద్ర రాలేదని ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఒకటి కాదు రెండు కాదు దాదాపు పదిహేనేళ్లుగా మీరు నడుము నొప్పి, భుజం నొప్పితో ఎంత నరకం అనుభవించారో తలచుకుంటే నా గుండె బరువెక్కిపోయిందంటూ భావొద్వేగంతో ట్విట్ చేశారు.
చిన్న పంటి నొప్పి వచ్చినా మనిషి విలవిల్లాడిపోతాడని, అలాంటిది మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆ బాధను చిరునవ్వు వెనుక దాచుకుని జీవించడం నిజంగా అసాధారణమని పవన్ కళ్యాణ్ ను కొనియాడారు. ఇప్పటికి గుజరాత్ లో గుర్రం మీద నుంచి పడిపోయినగబ్బర్ సింగ్ నాటి షూటింగ్ సీన్ తన కళ్ల ముందుకన్పిస్తుందని అన్నారు.
వైద్యులు వెంటనే ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలని చెపితే.. పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రం.. ముందు సినిమా పూర్తి చేద్దామని నిర్మాతకు ఇబ్బంది కలగకూడదు.. ఇన్ని వందల మంది కష్టపడుతున్నారని అన్న మాటల్ని గుర్తుకు తెచ్చుకున్నారు. ఇంత మంది సినిమా టీమ్ తన వల్ల మూవీ పోస్ట్ పాన్ కావడం తనకు ఇష్టంలేదని పవన్ కళ్యాణ్ ఆ నొప్పిని భరిస్తునేమూవీ పూర్తి చేశారని బండ్ల గణేష్ మరోసారి భావొద్వేగంకు గురయ్యారు.
ఒక నిర్మాతగా ఆ రోజున మీరు నాకు ఇచ్చింది ఒక హిట్ సినిమా మాత్రమే కాదని.. జీవితాంతం మర్చిపోలేని ఋణమన్నారు. తన ఆరాధ్య దేవుడికి ఈవిధంగా అయిందని తెలిసి ఒక భక్తుడిగా ఏవిధంగా ప్రశాంతంగా ఉండగలనని భావొద్వేగంగా పోస్ట్ పెట్టాడు.
దేవుడిని ఒక్కటే కోరుకుంటున్నానని.. మీరు అనుభవించిన ప్రతి నొప్పికి ప్రతిఫలంగా ఇకపై మీ జీవితంలో ఆరోగ్యం, ఆనందం, ప్రశాంతత మాత్రమే ఉండాలన్నారు.
తన అభిమాన దేవుడు తెరపైన కాదు.. నిజ జీవితంలో కూడా ఎంతో మంది ప్రాణాలను నిలబెట్టారని తన అభిమాన హీరో వెంటనే కోలుకొవాలని బండ్ల గణేశ్ ఎమోషనల్ ట్విట్ చేశారు. మరొవైపు జనసేన అభిమానులు,పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ సైతం పవన్ కళ్యాణ్ పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉండాలని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు.
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