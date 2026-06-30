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Bandla Ganesh: దేవుడికి గాయమైతే భక్తుడు ఎలా తట్టుకోగలడు.?... పవన్ క‌ల్యాణ్‌ సర్జరీపై బండ్ల గ‌ణేశ్ ఎమోషనల్ పోస్ట్.!.

Pawan kalyan health update: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్  ఇప్పటికే ఖరారైన అధికారిక కార్యక్రమాలకు ప్రయారిటీని ఇస్తు తన సర్జరీని వాయిదా వేసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రొడ్యూసర్ బంగ్ల గణేష్ ఎమోషనల్ ట్విట్ చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 30, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:06 PM IST
Bandla Ganesh: దేవుడికి గాయమైతే భక్తుడు ఎలా తట్టుకోగలడు.?... పవన్ క‌ల్యాణ్‌ సర్జరీపై బండ్ల గ‌ణేశ్ ఎమోషనల్ పోస్ట్.!.
Image Credit: pawankalyan(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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