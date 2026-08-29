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Pulasa Fish: వేలంపాటలో రికార్డు స్థాయిలో గోదావరి పులస చేప ధర.. ఎంతంటే?

Pulasa Fish Record Price In Auction At Yanam: గోదావరి నదిని ఎదురు ఈదుకుంటూ వచ్చే పులస చేప అంటే యమ రుచిగా ఉంటుందని.. పులను పుస్తెలమ్మి అయినా తినాల్సిందే అనే నానుడి ఉంటుంది. ఈసారి కూడా పులస చేప లభించగా.. దానికి రికార్డు ధర లభించింది. ఎంత ధర పలికిందంటే?

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 29, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:50 PM IST
Pulasa Fish: వేలంపాటలో రికార్డు స్థాయిలో గోదావరి పులస చేప ధర.. ఎంతంటే?
Image Credit: Pulasa Fish Record Price

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pulasa Fish: వేలంపాటలో రికార్డు స్థాయిలో గోదావరి పులస చేప ధర.. ఎంతంటే?
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