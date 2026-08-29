/Pulasa Fish: వేలంపాటలో రికార్డు స్థాయిలో గోదావరి పులస చేప ధర.. ఎంతంటే?

Pulasa Fish Record Price: గోదావరి పులస చేపకు ఎప్పుడూ భారీ ధర పలుకుతుంది. గతేడాది వేలం పాటో రికార్డు స్థాయిలో ధర పలకగా.. ఈ సారి కూడా భారీ ధరకు పులస చేప అమ్ముడుపోయింది. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు లేక పులస చేప లభించడం లేదు. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం యానాం వద్ద పులస చేట మత్య్సకారులకు చిక్కింది. వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారుల వలకు రెండు కిలోల పులస చేప చిక్కగా వేలం పాట వేయగా భారీ ధర పలికింది. పులస చేపను యానాం ఫిష్ మార్కెట్లో వేలం వేస్తే పార్వతి అనే మత్స్యకార మహిళ రూ.24 వేలకు దక్కించుకుంది. ఈ సీజన్లో ఇదే అతి పెద్ద పులస... అత్యధిక ధర కావడం విశేషంగా మారింది.
ఏటా వరదల సమయంలో గోదావరికి ఎర్రనీరు పోటెత్తిన సమయంలో అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా సరిహద్దులోని కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానాం వద్ద గౌతమి గోదావరిలో పులసలు లభిస్తుంటాయి. పులస చేపకు అత్యంత డిమాండ్ ఉంటుంది. అయితే కొన్నేళ్లుగా పులుస చేపలు రావడం తగ్గిపోతున్నాయి. ఈ ఏడాది ఎల్నినో కారణంగా గోదావరి వరద నామమాత్రంగా ఉండడంతో పులస చేపలు చిక్కడం లేదు. పులస చేపల కోసం మత్య్సకారులు ఎదురుచూస్తుంటే గోదావరిలో భారీ వరద ప్రవాహం లేకపోవడంతో పులస చేపలు కనిపించడం లేదు.
ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు మూడు పులుస చేపలు మాత్రమే లభించాయి. మార్కెట్లో వేలానికి వచ్చిన పులస చేపలకు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. నెల రోజుల కిందట వచ్చిన మొదటి రెండు పులస చేపలకు ఒక్కొక్కటి దాదాపు 15 వేల రూపాయల వరకు ధర పలికాయి. తాజాగా ఇప్పుడు వచ్చిన రెండు కేజీల పులుస చేప అత్యధికంగా 24 వేల రూపాయలు పలికింది. అయితే మత్స్యకార మహిళల నుంచి పులస చేప అంటే చెవి కోసుకునే మాంసాహార ప్రియులు ఫైనల్గా ఎంత రేటుకు కొనుగోలు చేశారో తెలియాల్సి ఉంది.
మరోవైపు గోదావరి జిల్లాలకు చెందిన వారు పులస చేప కూరను హైదరాబాద్లో సినిమా హీరోలు, రాజకీయ నాయకులకు గిఫ్ట్గా పంపించడం సాంప్రదాయం. 24 వేల రూపాయలకు కొనుగోలు చేసిన ఈ చేపను ఎవరికైనా గిఫ్ట్గా పంపించారా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. గోదావరికి కొద్దిరోజులుగా మరోసారి స్వల్ప వరద రావడంతో ఇంకా పులస చేపలు దొరుకుతాయా అని మత్స్యకారులు ఆశగా వలలు వేస్తున్నారు. మరి పులస అదృష్టం మత్య్సకారులను వరిస్తుందా? లేదా అనేది ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.