English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Voters Video: "మీ కాళ్లు పట్టుకుంటాం.. ఓటు వేసేందుకు పంపించండి సార్.." ఓటర్ల ఆవేదన వీడియో..

Pulivendula Zptc By-election Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో పులివెందుల జడ్పిటిసి ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఓ వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఓటర్ల ఆవేదన అందర్నీ చలించేస్తుంది. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏముంది? పోలీసులు ఇలా చేయడానికి గల కారణాలేంటి.. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 12, 2025, 12:07 PM IST

Trending Photos

Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;డబుల్&#039; జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
7
Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'డబుల్' జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
5
Tomorrow Holiday
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
Voters Video: "మీ కాళ్లు పట్టుకుంటాం.. ఓటు వేసేందుకు పంపించండి సార్.." ఓటర్ల ఆవేదన వీడియో..

 Pulivendula Zptc By-election Viral Video: పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా ఓటర్లు పడుతున్న ఇబ్బందులు, వారి ఆవేదన ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఓటు వేయడానికి వెళ్తున్న స్థానికులను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో.. వారు ఆవేదనతో పోలీసుల కాళ్లు పట్టుకుని, "మీ కాళ్లు పట్టుకుంటాం.... మమ్మల్ని ఓటు వేసేందుకు పంపించండి సార్..." అని వేడుకున్న దృశ్యం అందరినీ కదిలించింది. ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి వెళ్తున్న ఓటర్లను అడ్డుకోవడంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా పోలింగ్ కేంద్రాలకు ఓటర్లు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. కానీ అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్న పోలీసులు వారిని ముందుకు వెళ్లనీయకుండా అడ్డుకున్నారు. దీనితో ఓటర్లు తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యారు. వారిలో కొందరు వృద్ధులు, మహిళలు కూడా ఉన్నారు. తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి వచ్చిన, తమను అడ్డుకోవడంపై వారు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొందరు ఓటర్లు పోలీసుల కాళ్లను పట్టుకుని, తమను ఓటు వేసేందుకు అనుమతించాలని ప్రాధేయపడ్డారు. ఈ దృశ్యం చూసిన వారందరూ చలించిపోయారు.

పోలీసులు ఎందుకు ఓటర్లను అడ్డుకున్నారు అనే విషయంపై స్పష్టత లేదు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం ఈ చర్యలు తీసుకున్నారని కొందరు అంటుంటే, మరికొందరు ఓటర్లను ప్రభావితం చేయడానికే ఇలా చేశారని ఆరోపిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా, ఓటు హక్కు అనేది ఒక పౌరుడి ప్రాథమిక హక్కు.. దాన్ని వినియోగించుకోవడానికి వచ్చిన ప్రజలను ఇలా అడ్డుకోవడం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

 
 
 
 
 

ఓటర్ల ఆవేదన..

"మేము ఏ పార్టీకి చెందిన వాళ్లం కాదు.. మా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి వచ్చాం. కానీ, మమ్మల్ని పోలీసులు అడ్డుకుంటున్నారు. మా ఓటు చాలా విలువైనది. మేము ఓటు వేయకపోతే, ఆ ఓటు మరొకరి చేతికి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది" అని ఒక ఓటరు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. వృద్ధులు కూడా ఓటు వేయడానికి చాలా కష్టపడి వచ్చారని, వారిని అడ్డుకోవడం సరికాదని మరికొందరు విమర్శించారు. ఈ సంఘటనపై ఎన్నికల సంఘం అధికారులు, పోలీసులు స్పందించాల్సి ఉంది. ఓటర్ల హక్కులను పరిరక్షించాల్సిన పోలీసులు, ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవడంపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. ఈ సంఘటన పులివెందుల రాజకీయ వాతావరణంలో కొత్త చర్చకు తెరలేపింది.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

  

Pulivendulalatest newsPulivendula Video Newstelugu newsViral news

Trending News