4 Killed With Bike Smoke Carbon Monoxide In Punganur: మనం చేసే చిన్న చిన్న తప్పిదాలే ఒక్కోసారి ప్రాణాల మీదకు తీసుకువస్తుంది అనే వినే ఉంటాం. ఇదే ఇప్పుడు జరిగింది. అన్నమయ్య జిల్లా పుంగనూరులో త్యాగరాజ వీధిలో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఇంట్లోనే బైక్ ఆన్ చేసి ఉండటంతో అదే గదిలో నిద్రిస్తున్న తాత రామచంద్రప్ప (65), మనవడు కార్తీక్ ( 13) ఇద్దరు కవల మనవరాళ్లు చందన, చరత (7) మృతి చెందారు. బోర్ కొచ్చిన బైక్ ను రిపెయిర్ చేసిన అనంతరం ఆన్లో ఉంచాలని మెకానిక్ సూచించాడు. దీంతో రాత్రంతా బైక్ ఆన్ చేసి పెట్టాడు మురళి. అయితే అదే గదిలో వీళ్లంతా పడుకొని ఉన్నారు. బైక్ నుంచి విడుదలైన కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నిద్రలో వీరు పిలిచి అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఇక పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఇంటిపై నిద్రిస్తున్నన్నారు వారికి ప్రాణహాని తప్పింది.
పోలీసుల ప్రకారం త్యాగరాజ వీధికి చెందిన మురళి, రేవతి భార్యాభర్తలు. మురళి తండ్రి, ఒక కొడుకు. ఇద్దరు కూతుళ్లు ఉన్నారు. శనివారం రోజు మెకానిక్ వద్దకు వెళ్లి బైక్ రిపేర్ చేయించుకుని వచ్చాడు మురిళి. అయితే మెకానిక్ సూచన మేరకు రాత్రంతా బైక్ ఆన్లోనే పెట్టాడు. అయితే శనివారం రాత్రి సమయంలో తండ్రి కొడుకు, కూతుళ్లు ఇంట్లో నిద్రించారు. మురళి ,రేవతి మాత్రం ఎండాకాలం కాబట్టి మేడపైన వెళ్లి పడుకున్నారు.
దీంతో గాలి బయటకి వెళ్లలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. బైకు పొగ నుంచి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ విడుదలైంది. ఇక నిద్రలోనే వారంతా ఆ పొగ పీల్చుకోవటం వల్ల అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. మురళి రేవతిలో డాబాపై పడుకున్నా నేపథ్యంలో వారు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. అయితే తెల్లవారుజాము సమయంలో వీరు ఎంతసేపటికి తలుపు తెరవకపోవడంతో రేవతి, మురళికి అనుమానం వచ్చి పక్కింటి వాళ్ళ ఇంటి నుంచి చూశారు. దీంతో నలుగురు మృతి చెంది ఉన్న విషాద దృశ్యం వారి కళ్ళలో నీళ్లు తెప్పించింది. బోరున విలపించారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటన స్థలానికి పోలీసులు వెంటనే చేరుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇక మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కూడా బైక్ నుంచి వెలువడిన కార్బన్ మోనాక్సైడ్ పొగ వల్ల చనిపోయి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఇక మృతదేహాలను చూసి మురళి, రేవతిల ఆర్తనాదాలు అంతా ఇంతా కాదు. ఇంటి పెద్దతోపాటు వారి పిల్లలను కూడా ఒకటేసారి పోగొట్టుకున్నారు. ఆ దృశ్యాలు ఇరుగు పోరుగువారిని సైతం కంటతడి తెప్పిస్తున్నాయి. ఇక విషాద ఛాయల గ్రామంలో అలుముకున్నాయి.
