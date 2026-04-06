Three Drown in Penna River: కొంప ముంచిన షార్ట్ ఫిలిం.. కడప పెన్నానదిలో పడి ముగ్గురు యువకుల గల్లంతు.. ఏంజరిగిందంటే..?

Three youth drowned dead in kadapa penna river: కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాలకు చెందిన 8 మంది యువకులు 'ఫ్రంట్‌లైన్ ప్రెస్' పేరుతో ఒక బృందంగా ఏర్పడి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీస్తున్నారు. వీరు మూవీ షూటింగ్ లో భాగంగా నీళ్లలో దిగారు. ఆ తర్వాత ఒకరి తర్వాత మరోకరు నీళ్లలో మునిగిపోయారు. ఈ ఘటనతో ఆ ప్రదేశంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 6, 2026, 01:18 PM IST
  కడప పెన్నానదిలో పెనువిషాదం..
  నీళ్లలో మునిగి ముగ్గురు గల్లంతు..

Pushpagiri three youth drowned dead in kadapa penna river: సాధారణంగా నీళ్ల దగ్గరకు వెళ్లినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటారు. ఎప్పుడు ఏమౌతుందో ఎవరు చెప్పలేదు. అందుకే నీళ్లతో ఎప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పెద్దలు చెప్తారు. ఈ క్రమంలో కడప జిల్లాలో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది.  షార్ట్ ఫిల్మ్ చిత్రీకరణ కోసం వెళ్లిన ముగ్గురు యువకులు పెన్నా నదిలో పడి గల్లంతయ్యారు. కడప జిల్లా వల్లూరు మండలంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం పుష్పగిరి వద్ద ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఈ విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాలకు చెందిన 8 మంది యువకులకు ఇన్ స్టాలో పరిచం ఏర్పడింది. వీరంతా కలిసి 'ఫ్రంట్‌లైన్ ప్రెస్' పేరుతో గ్యాంగ్ గా  ఏర్పడి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీస్తున్నారు.

ఆదివారం చిత్రీకరణ కోసం పుష్పగిరి వద్దనున్న పెన్నా నది వద్దకు వెళ్లారు. వీరిలో హరిబాబు (25), హర్షవర్ధన్ (22), కృష్ణచైతన్య (20) చిత్రీకరణలో భాగంగా పెన్నా నదిలోకి దిగారు. ముందుగా వీరికి అక్కడి నీళ్ల గురించి అవగాహనలేదు. ఈ క్రమంలో ముగ్గురు కూడా నీళ్లలో దిగారు. ఆతర్వాత ఒక్కసారిగా లోతుగా  ఉండటంతో బ్యాలెన్స్ తప్పి పోయి నీళ్లలో పడి గల్లంతయ్యారు. వెంటనే గట్టున ఉన్న వారు గట్టిగా కేకలు పెట్టారు. చుట్టుపక్కల వారు కొంత మంది ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈతగాళ్లను పిలిచారు.

పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. కానీ అప్పటికే జరక్కుడని ఘటన కాస్త జరిగిపోయింది. పోలీసులు ఘటన స్థలంకు చేరుకుని గజ ఈతగాళ్లతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ముగ్గురి డెడ్ బాడీలు బైటపడ్డాయి. వెంటనే వారి డెడ్ బాడీలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కడప రిమ్స్‌కు తరలించారు.  ఈ ఘటనతో షార్ట్ ఫిలిం కాస్త వారి జీవితాలు గల్లంతయ్యేలా చేసిందని వారి కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు.

మృతుడు హర్షవర్ధన్, గల్లంతైన కృష్ణచైతన్య కడప కేఎస్ఆర్‌ఎం కాలేజీలో ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్నారు. హరిబాబు స్థానికంగా హోమియోపతి కాలేజీలో కాంట్రాక్ట్  ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నాడు. ఆ ప్రాంతంలో సుడిగుండాలు ఉంటాయని, ప్రమాదకరమని హెచ్చరిక బోర్డులను అధికారులు ఏర్పాటుచేశారు. కానీ వీటిని గమనించకుండా యువకుల నీళ్లలోకి దిగడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు స్థానికులు చెప్తున్నానరు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.  వారి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు అక్కడకు చేరుకుని గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

