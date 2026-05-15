/Puttaparthi AMCA: రూ.15,803 కోట్లతో పుట్టపర్తిలో డిఫెన్స్ పెట్టుబడి..ఫైటర్ జెట్ ప్రాజెక్టుకు శంఖుస్థాపన!

Puttaparthi AMCA Laying Foundation: శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి వేదికగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి పథంలో మరో చరిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ కలిసి అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ (AMCA) ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమం రాయలసీమ ముఖచిత్రాన్ని, ముఖ్యంగా ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా భవిష్యత్తును మార్చే దిశగా అడుగులు వేసింది.
రక్షణ శక్తి కేంద్రంగా పుట్టపర్తి
భారతదేశ రక్షణ రంగంలో కొత్త శక్తి కేంద్రంగా పుట్టపర్తి అవతరించబోతోంది. రూ.15,803 కోట్ల భారీ వ్యయంతో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ AMCA ప్రాజెక్టును ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ (ADA), DRDO భాగస్వామ్యంతో నిర్మించారు. దీని ద్వారా సుమారు 7,500 మంది యువతకు ప్రత్యక్షంగా ఉద్యోగావకాశాలు లభించనున్నాయి. కేవలం ఫైటర్ జెట్లే కాకుండా, డ్రోన్ సిటీలోని నిషేధ రక్షణ ప్రాజెక్టులకు కూడా ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన క్షిపణులు, హ్యాండ్ గ్రెనెడ్లు, ఆధునిక తుపాకులు, యుద్ధ విమానాల ప్రదర్శన సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది.
బుల్లెట్ స్పీడ్తో అభివృద్ధి: సీఎం చంద్రబాబు
శంకుస్థాపన అనంతరం జరిగిన సభలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధిని 'బుల్లెట్ స్పీడ్'తో పరుగులు తీయిస్తున్నామని ప్రకటించారు. "అవకాశాలు కల్పించే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది, వాటిని అందిపుచ్చుకుని ఎదగాల్సిన బాధ్యత యువతది" అని ఆయన అన్నారు. కరువు సీమలో గతంలో తాను తెచ్చిన కియా పరిశ్రమ నేడు 18 లక్షల కార్లను తయారు చేస్తూ, 80 దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తోందని గుర్తుచేశారు. అదే స్ఫూర్తితో ఇప్పుడు యుద్ధ విమానాల తయారీ కేంద్రంగా ఈ ప్రాంతాన్ని మారుస్తున్నామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
"ఫ్యాక్షన్ Vs ఫైటర్ జెట్": నారా లోకేష్
రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ఈ సందర్భంగా ప్రతిపక్ష వైసీపీపై విమర్శలు గుప్పించారు. "నాడు కియా కార్లు తెచ్చినా, నేడు ఫైటర్ జెట్లు తెచ్చినా అది చంద్రబాబు వల్లే సాధ్యమైంది. వైసీపీది ఫ్యాక్షన్, క్రిమినల్ బ్యాగ్రౌండ్ అయితే, మనది ఫైటర్ జెట్, కియా బ్యాగ్రౌండ్" అని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. గత ప్రభుత్వం హయాంలో అభివృద్ధి కుంటుపడిందని, కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి కేవలం 23 నెలల్లోనే 'స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' అంటే ఏమిటో ప్రపంచానికి చూపామని లోకేష్ పేర్కొన్నారు.
పుట్టపర్తి ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగానే కాకుండా, ఇప్పుడు పారిశ్రామిక, రక్షణ రంగ హబ్గా మారుతోంది. సత్యసాయి బాబా దర్శనికతతో నిర్మించిన ఎయిర్పోర్టు నేడు పారిశ్రామిక అవసరాలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతోంది. మొత్తానికి.. AMCA ప్రాజెక్టు రాకతో ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా రాష్ట్రంలోనే నంబర్ వన్ అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా నిలవడం ఖాయమని ప్రభుత్వ వర్గాలకు ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు, అధికారులు, బీజేపీ రాష్ట్ర నేతలు ఉన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook