English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Satya Sai 100 Years: వందేళ్ల భగవాన్ సత్యసాయి బాబా.. ఆయన ప్రత్యేకతలు ఇవే..

Satya Sai 100 Years: వందేళ్ల భగవాన్ సత్యసాయి బాబా.. ఆయన ప్రత్యేకతలు ఇవే..

Satya Sai 100 Years: కోట్లాది మంది భక్తులకు ఆయన దైవం. ప్రేమ, సేవ, ప్రశాంతతకు ప్రతిరూపం. లవ్‌ ఆల్.. సర్వ్‌ ఆల్ .. హైల్ప్‌ ఎవర్.. హర్ట్ నెవర్‌ అనే ఆయన సూత్రాలు అందరికీ ఆచరణీయం. ఆయనే భగవాన్ సత్యసాయి బాబా. ఈ రోజు 99వ వసంతాలు పూర్తి చేసుకొని శత జయంతిలోకి ప్రవేశించిన పుణ్యమైన రోజు. ఈ సందర్భంగా ఈయన భగవంతుడి అవతారంగా ఎలా మారారనే కథనం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 23, 2025, 05:25 AM IST

Trending Photos

Lakshmi Devi Most Favorite Zodiac: లక్ష్మీదేవి చాలా ఇష్టపడే రాశులు.. వీరు తప్పకుండా కోట్లు సంపాదిస్తారు!
5
Zodiac signs
Lakshmi Devi Most Favorite Zodiac: లక్ష్మీదేవి చాలా ఇష్టపడే రాశులు.. వీరు తప్పకుండా కోట్లు సంపాదిస్తారు!
Shiva Jyothi: పెద్ద వివాదంలో యాంకర్ శివజ్యోతి.. ఏకంగా తిరుమల ప్రసాదంపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. భగ్గుమన్న హిందూ సంఘాలు..
8
Anchor Shiva Jyothi
Shiva Jyothi: పెద్ద వివాదంలో యాంకర్ శివజ్యోతి.. ఏకంగా తిరుమల ప్రసాదంపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. భగ్గుమన్న హిందూ సంఘాలు..
2 Rupee Note Sell: ఈ సిరీస్‌ నెంబర్‌ రూ.2 నోట్లతో రూ.30 లక్షలు మీ సొంతం..
6
Old 2 Rupee Note
2 Rupee Note Sell: ఈ సిరీస్‌ నెంబర్‌ రూ.2 నోట్లతో రూ.30 లక్షలు మీ సొంతం..
Longest Serving Chief Minister: నితీష్ కుమార్ సహా భారత్ లో అత్యధిక కాలం పనిచేసిన సీఎంలు వీళ్లే..
11
Longest Serving CM
Longest Serving Chief Minister: నితీష్ కుమార్ సహా భారత్ లో అత్యధిక కాలం పనిచేసిన సీఎంలు వీళ్లే..
Satya Sai 100 Years: వందేళ్ల భగవాన్ సత్యసాయి బాబా.. ఆయన ప్రత్యేకతలు ఇవే..

భగవాన్ పుట్టపర్తి  సత్యసాయి బాబా శత జయంతి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగాయి. దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో పాటు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తదితర ప్రముఖులెందరో హాజరై మానవాళికి బాబా సేవలను స్మరించుకున్నారు. సత్యసాయి బాబా అంటే మానవ రూపంలో ఉన్న దైవంగా భక్తుల నమ్మకం.ఎందరో అవతార పురుషులను చూసిన పుణ్యభూమి మన దేశం. సాక్ష్యాత్తూ దైవమే మానవ రూపంలో నడయాడి దుష్ట శిక్షణ .. శిష్ట రక్షణ చేశాడు. ఇలాంటి పుణ్య భూమిపై ఎందరో గురువులు, మరెందరో సిద్ధపురుషులు ఉద్భవించారు. అలాంటి మహాపురుషుల్లో ఒకరు సత్యసాయి బాబా అంటారు ఆయన భక్తులు. భగవాన్ సత్య సాయి నడయాడిన పుణ్యభూమి పుట్టపర్తి.సత్యసాయి ఈ భూమిపై అడుగుపెట్టి 100 ఏళ్లు అవుతోంది. దీంతో ఈ ఏడాది అత్యంత వైభవోపేతంగా బాబా శతజయంతి ఉత్సవాలు చేపట్టారు. ఈ ఉత్సవాలకు స్వయంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హాజరయ్యారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు.. మంత్రులు, ప్రముఖ సినీ నటి ఐశ్వర్యారాయ్‌, టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ సచిన్‌ తెందూల్కర్‌ సహా ఎందరో ఈ వేడుకలకు హాజరయ్యారు.

Add Zee News as a Preferred Source

సాయి కుల్వంత్ హాల్‌లో సత్యసాయి మహాసమాధిని ప్రధాని మోదీ దర్శించుకున్నారు. బాబా జీవితం, బోధనలు, సేవల స్మారకార్థంగా రూపొందించిన 100 రూపాయల నాణెం, నాలుగు తపాలా బిళ్లలను ప్రధాని మోదీ ఆవిష్కరించారు. శత జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా 9.2 కిలోల బంగారంతో సత్యసాయి విగ్రహాన్ని రూపుదిద్దారు. ఈ ఉత్సవ విగ్రహాన్ని 31.8 అడుగుల ఎత్తయిన వెండి రథంలో ప్రతిష్టించి పట్టణ వీధుల్లో ఊరేగించారు. రథం తయారీలో 180 కిలోల వెండి, కిలో బంగారాన్ని పూతగా వినియోగించారు.

కోట్లాది భక్తుల ఆరాధ్య దైవం భగవాన్ సత్యసాయి బాబా 1926 నవంబర్‌లో 23న జన్మించారు. ఆయన అసలు పేరు సత్యనారాయణ రాజు. బాబా జన్మించింది గోవర్ధనపల్లిలో … అదే ఇప్పుడు పుట్టపర్తిగా మారింది. తాను షిరిడీ సాయిబాబా అవతారంగా ఒకప్పుడు బాబా చెప్పుకున్నారు. షిరిడీ సాయిబాబా నిర్యాణం తర్వాత ఎనిమిదేళ్లకు సత్యసాయి జన్మించారు. సత్యసాయి బాబా తల్లిదండ్రులు ఈశ్వరమ్మ, పెద్దవెంకమ రాజు రత్నాకరమ్. బాబాకు నలుగురు సోదరులు, ఇద్దరు సోదరీమణులు. బాబా చిన్న వయసులోనే చాలా అద్బుతాలు చేశారని చెబుతారు. 

Read more: Leopard Video: ఓర్నాయనో.. స్పైడర్ మ్యాన్‌లా మారిన చిరుతపులి.. ఏకంగా ఇంటి గోడను ఎక్కుతూ.. వీడియో వైరల్..

1940 మార్చి 8న తన సోదరుడు శేషమ రాజుతో కలిసి ఉరవకొండలో ఉన్న సమయంలో బాబాను ఓ తేలు కుట్టిందంట. ఆ సమయంలో బాబా తన స్పృహను కోల్పోయారట. తేలు కుట్టిన కొద్ది రోజులకు బాబా ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చింది. తనలో తాను నవ్వుకోవడం, ఏడ్వటం, అప్పటికప్పుడే నిశ్శబ్దంగా మారి పోవడం చేసేవారు. ఆ సమయంలో ఆయన తనకు ఇంతకుముందు ఏ మాత్రం పరిజ్ఞానం లేని సంస్కృతంలో పాటలు పాడేవారు. బాబా పరిస్థితి చూసి వైద్యులు హిస్టేరియా అని భావించారు. దీంతో ఆయన తల్లిదండ్రులు బాబాను అనేకమంది వైద్యుల వద్దకు, ఆధ్యాత్మిక గురువుల వద్దకు తీసుకు వెళ్లారు.

14 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్నపుడు పుస్తకాలు వదిలేసి, నా భక్తులు నన్ను పిలుస్తున్నారు. నా పని నాకుంది అని సత్యసాయి చెప్పారట. తర్వాత ఎక్కువ సమయం దగ్గరలోని ఒక తోటలో చెట్టు క్రింద గడిపాడు. అప్పుడే అతనిచుట్టూ ప్రజలు గుమికూడడం మొదలయ్యింది. వారితో ఆయన భజనలు చేయించేవాడు. ఆ సమయంలోనే తాను ఈ కాలానికి చెందిన అవతారం అని ప్రకటించాడు. 1942 నాటి బుక్కపట్నం స్కూలు రికార్డులలో సత్యసాయి పేరు ఉంది. బాబా ప్రాథమిక విద్య అక్కడే సాగింది. 

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

1944లో భక్తులు బాబా స్వగ్రామం పుట్టపర్తిలో ఓ మందిరాన్ని నిర్మించారు. ఆ తర్వాత 1948లో ప్రారంభం అయిన ప్రశాంతి నిలయ నిర్మాణం 1950కి పూర్తయింది. 1968 జూన్ 29న బాబా మొదటిసారి విదేశాలకు వెళ్లారు. ఉగాండా, నైరోబీ తదితర దేశాలకు వెళ్లారు. ఆయా దేశాలకు వెళ్లిన బాబా తాను ఏ మతం కోసం రాలేదని ప్రేమను పంచడానికే వచ్చానని చెప్పారు. తనవైపు ఎవరినీ తిప్పుకోవడానికి, ప్రలోభ పెట్టడానికి రాలేదని, కేవలం ప్రేమ పంచి, ఎవరిపై వారికి నమ్మకం కలిగించడానికే వచ్చానని చెప్పేవారు.

1995లో రాయలసీమ ప్రాంతంలో బాబా నీటి ప్రాజెక్టు పనులు చేపట్టారు. 2001లో పుట్టపర్తిలో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నిర్మించారు. ఇలా అనేక సేవలు చేసి… మానవతా మూర్తిగా ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిపోయారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 130 దేశాలలో 1200 వరకు సత్యసాయి కేంద్రాలున్నాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సత్యసాయి బాబాను ఆరాధించేవారి సంఖ్య 5 నుండి 10 కోట్ల మధ్య అని చెబుతారు. 

2011 ఏప్రిల్ 24న ఉదయం 7.40 నిమిషాలకు సత్యసాయి బాబు నిర్యాణం చెంది భక్తులలో విషాదం నింపారు. బాబా పార్థివ దేహానికి వేద మంత్రోచ్ఛరణల మధ్య ఏప్రిల్ 27న మహా సమాధి జరిగింది. పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలోని కుల్వంత్ హాలు లోనే అన్ని కార్యక్రమాలూ శాస్త్రోక్తంగా జరిగాయి. బాబా భౌతిక రూపంలో ఈ ప్రపంచాన్ని వీడినా.. ప్రశాంతి నిలయంలో ఎప్పుడూ సూక్ష్మరూపంలో సజీవంగా ఉంటారని భక్తుల నమ్మకం. 

పుట్టపర్తి పవిత్రభూమిలో ఏదో మహత్తు ఉందన్నారు సత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ. సత్యసాయి భౌతికంగా లేకున్నా.. ఆయన ప్రేమ మనతోనే ఉందన్నారు. విశ్వప్రేమకు ప్రతిరూపంగా ఆయన జీవించారని, భారతీయ నాగరికతకు సేవ మూల కేంద్రంన్నారు. భక్తి, జ్ఞానం, కర్మ ఈ మూడూ సేవతోనే ముడిపడి ఉంటాయన్నారు. సేవే పరమ ధర్మమని మన నాగరికత చెప్పిందని వివరించారు. 

సత్యసాయి 102 విద్యాలయాలు, ఎన్నో వైద్యాలయాలు స్థాపించారు.  ప్రభుత్వాల కంటే వేగంగా ఆయనే స్పందించేవారన్నారు. 550 కోట్లు ఖర్చుపెట్టి ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడులో 1600 గ్రామాలు, 30 లక్షలకుపైగా జనాభాకు నీటి సదుపాయం కల్పించారు. సత్యసాయి బాబు ఎప్పుడూ.. తాను దేహం కలవాడిని కాదని, దేహిని అని చెప్పేవారు. తాను నిర్యాణం చెందినప్పటికీ మళ్లీ పుడతానని పలు సందర్భాలలో చెప్పారు. తన తదుపరి అవతారం ప్రేమ సాయి అని కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు. కర్ణాటకలోని మాండ్యా జిల్లా దొడ్డమలూర్ గ్రామంలో తదుపరి అవతారం.. ప్రేమ సాయిగా బాబా అవతరిస్తారని భక్తులు నమ్ముతున్నారు. 

సత్యసాయిబాబా ప్రశాంతి నిలయం తర్వాత  మూడు ముఖ్య మందిరాలను స్థాపించాడు - అవి ముంబైలోని "ధర్మక్షేత్రం" లేదా "సత్యం", హైదరాబాదులోని "శివం", చెన్నైలోని "సుందరం". బాబా ఆశ్రమాలలో దినచర్య ఉదయం ఓంకార స్మరణ, సుప్రభాతాలతో మొదలవుతుంది. తర్వాత వేద పారాయణ సంకీర్తన, భజనలు జరుగుతూత ఉంటాయి.

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Puttaparthi Satya SaibabaSatya sai 100 YearsSatya Sai Birth Anniversarysatya Sai Life HistorySatya Sai

Trending News