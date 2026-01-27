English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Mla Arava Sridhar Romance Video: రెచ్చిపోయిన పవన్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే.. మహిళతో రాసలీలలు.. వీడియో వైరల్..

Mla Arava Sridhar Romance Video: రెచ్చిపోయిన పవన్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే.. మహిళతో రాసలీలలు.. వీడియో వైరల్..

Janasena Mla Arava Sridhar romance with woman:మహిళను ఏడాదిగా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని తనచుట్టు తిప్పుకుని, ఆమెపైపలు మార్లు అఘాయిత్యంకు పాల్పడ్డాడు. ఇంతలో ఆమెతో ఎమ్మెల్యే పాడుపనుల వీడియోలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. దీనిపై ఏపీలో దుమారం రాజుకుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 27, 2026, 05:20 PM IST
  • జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే పాడుపని..
  • ఏపీలో దుమారం..

Mla Arava Sridhar Romance Video: రెచ్చిపోయిన పవన్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే.. మహిళతో రాసలీలలు.. వీడియో వైరల్..

Janasena mla arava Sridhar romance video call with woman Goes virla: ఇటీవల నేతలు తరచుగా మహిళలు, అమ్మాయిలతో రొమాన్స్ లు చేస్తు అడ్డంగా బుక్కైపోతున్నారు. కొంతమంది తమ పదవిని అడ్డం పెట్టుకుని మహిళల్ని ప్రలోభాలకు గురిచేస్తున్నారు. మొత్తంగా ప్రజలకు ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన అధికారులు, నేతలు ఇలాంటి పాడుపనులు చేస్తు దొరికిపొవడం ప్రస్తుతం తీవ్ర వివాదంగా మారింది. ఏపీలో గతంలో వివిధ పార్టీల నేతలు రాసలీలలు చేస్తు అడ్డంగా బుక్కైన ఘటనలు కొకొల్లలు. తాజాగా.. తిరుపతి జిల్లా రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ కు చెందిన రొమాన్స్ వీడియో నెట్టింట కాకరేపుతుంది. 

తిరుపతి జిల్లా రైల్వే కోడూరు జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ మహిళతో వీడియో కాల్ లో నగ్నంగా మాట్లాడుతూ హల్ చల్ చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది. దీనిలో ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ ఆమెతో చేసిన రొమాంటిక్ కాల్ కూడా స్పష్టంగా కన్పిస్తుంది.

ఏడాదిగా తనకు ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని చెప్పి పలు మార్లు అఘాయిత్యంకు పాల్పడ్డాడని ఆమె చెప్పింది. అంతేకాకుండా తన భర్తకు విడాకులు ఇవ్వాలని లేకుంటే తన బిడ్డను చంపేస్తానని బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడని కూడా బాధితురాలు వాపోయింది.

Read more: Pawan Kalyan: అది మా పవర్ స్టార్.. ఏకంగా 40 కోట్ల యాడ్‌ను తిరస్కరించిన డిప్యూటీ సీఎం.. నెట్టింట ప్రశంసలు..

మొత్తంగా ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిపై వైసీపీ పార్టీ జనసేనపార్టీపై, కూటమి ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తుంది. మొత్తంగా దీనిపై ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ రియాక్ట్ అయితే ఒక క్లారిటీ వస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. 

మరోవైపు ఇప్పటికే జనసేన పార్టీ  వివాహేతర సంబంధాలను కూడా పార్టీ పైన రుద్దుతున్నారు, అలాంటి ప్రచారాలను ఖండించాలని పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే.ఈ వ్యాఖ్యలు చేసిన కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే ఈ ఎమ్మెల్యే యవ్వారం వెలుగులోకి రావడం పెనుదుమారంగా మారింది. దీనిపై పవన్ కళ్యాణ్ ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతారనే దానిపై ఆసక్తి నెలకొంది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

