  Arava Sridhar: ఇది నాకు, వీణకు మధ్య వ్యక్తిగత సంబంధం: జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌

Railway Koduru MLA Arava Sridhar Statement About Veena Issue: ఏపీ రాజకీయాల్లో తీవ్ర సంచలనం రేపిన తన రాసలీలల వ్యవహారంపై జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇది తనకు.. ఆ మహిళకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత అంశమని.. దీనితో పార్టీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదని ప్రకటించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 4, 2026, 12:06 AM IST

Janasena Party MLA Issue: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తీవ్ర సంచలనం రేపిన తన రాసలీలల వ్యవహారంపై జనసేన పార్టీ రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనపై వస్తున్న ఆరోపణలు.. చక్కర్లు కొడుతున్న వీడియోలపై కీలక ప్రకటన చేశారు. అస్సలు ఈ వ్యవహారం తన జనసేన పార్టీకి సంబంధం లేదని.. ఇది ఆ మహిళకు.. తనకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత అంశం అని ప్రకటించారు. ఇది వ్యక్తిగత విషయం అని స్పష్టం చేశారు.

Also Read: Wild Tiger: రాజమండ్రి ప్రజలకు బిగ్‌ అలర్ట్.. జనారణ్యంలో చిరుతపులి సంచారం

తన రాసలీలల వ్యవహారంపై జనసేన పార్టీ నియమించిన త్రిసభ్య కమిటీ విచారణకు జనసేన పార్టీ రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌ హాజరయ్యారు. కొన్ని గంటల పాటు విచారణ జరిగిన అనంతరం అరవ శ్రీధర్‌ మీడియాతో మాట్లాడారు. 'నాకు, వీణకు మధ్య జ‌రిగింది వ్య‌క్తిగ‌త విషయం' అని ప్రకటించారు. పార్టీ ఆదేశాల మేరకు విచారణకు హాజరయ్యానని.. తన వాదనను ఆధారాలతో కమిటీకి తెలిపినట్లు వెల్లడించారు. త్వరలో అన్నీ విషయాలు చెబుతానని చెప్పారు.

Also Read: Nandi Awards: టాలీవుడ్‌కు ఏపీ ప్రభుత్వం శుభవార్త.. త్వరలోనే నంది అవార్డులు

కమిటీ తన నివేదికను జనసేన పార్టీ అధిష్టానానికి ఇచ్చాక నిర్ణయం తీసుకుంటారని ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌ తెలిపారు. 'ఇది నా వ్యక్తిగత వ్యవహారం.. జనసేన పార్టీకి ఆపాదించవద్దు' అని విజ్ఞప్తి చేశారు. 'నాపై కేసు నమోదైన విషయం నాకు తెలియదు. వాళ్లు ఎన్ని కేసులు పెట్టుకున్నా చట్ట ప్రకారం ఎదుర్కోడానికి నేను సిద్ధం' అని ప్రకటించారు. ఇక ప్రజా జీవితంలోకి ఎప్పుడు వస్తారని ప్రశ్నించగా.. ఈ వ్యవహారం చక్కబడ్డాక వస్తానని తెలిపారు. విచారణ తర్వాత పార్టీ తీసుకోబోయే నిర్ణయం ఎలాంటి ఉంటుందో చూడాలని చెప్పారు. కమిటీ ఇచ్చిన తీర్పు.. పార్టీ అధిష్టానం తీసుకోబోయే నిర్ణయం తర్వాత అన్నీ విషయాలు మీడియాతో పంచుకుంటానని అరవ శ్రీధర్‌ వివరించారు. ఆధారాలతో సహా తాను మరోసారి మీడియా ముందుకు వస్తానని తెలిపారు. అసెంబ్లీలో మహిళతో చాటింగ్‌ వీడియో విషయమై స్పందించేందుకు అరవ శ్రీధర్‌ వెనుకంజ వేశారు.

Also Read: Pawan Kalyan: అరవ శ్రీధర్‌ రాసలీలపై పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఆగ్రహం.. సమావేశం నుంచి వాకౌట్‌

వేధింపులపై కేసు నమోదు
జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ పై ఓ మహిళా ఉద్యోగి లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీకి ఆ మహిళ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ప్రకారం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తనపై లైంగిక దాడి చేశాడని మహిళ జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘానికి బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేయడంతో.. మానవ హక్కుల సంఘం ఆదేశాల మేరకు తిరుపతి పోలీసులు బీఎన్‌ఎస్‌ 318(2), 318(4), 351(2) సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదైంది.

