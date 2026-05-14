/Rain Alert: బంగాళాఖాతంలో ఉపరీతల ఆవర్తన ద్రోణి..రాబోయే 5 రోజులు ఈ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు దంచికొడతాయి!

Rain Alert In AP And Telangana: ఈసారి వర్షాకాలం ముందస్తుగానే పలకరించనుంది. మే 16 నాటికి నైరుతి రుతుపవనాలు అండమాన్ సముద్రం, దక్షిణ బంగాళాఖాతంలోకి ప్రవేశించనున్నాయి. ప్రస్తుతం సముద్ర మట్టానికి 5.8 కి.మీ ఎత్తులో కొనసాగుతున్న అల్పపీడన ద్రోణి వర్షాలకు అనుకూలంగా మారింది. దీంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అక్కడక్కడ చెదురుమదురు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.
తెలంగాణలో ఎండలతో పాటు అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మే 14న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జల్లులు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ముఖ్యంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన వానలు పడవచ్చని వెల్లడించింది. మే 15-16 తేదీల్లో ములుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో 40-50 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీస్తాయి. మరోవైపు ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ వంటి ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో మే 15 నుంచి వడగాల్పులు వీచే ప్రమాదం ఉంది. ఉష్ణోగ్రతలు 2-3 డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అభిప్రాయపడింది.
మరోవైపు ఏపీలో ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండనుంది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, పోలవరం ఉష్ణోగ్రతలు 44 డిగ్రీలకు చేరి తీవ్రమైన వడగాల్పులు వీస్తాయని APSDMA హెచ్చరించింది. మే 15, 16 తేదీల్లో నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రాయలసీమలో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున రైతులు పొలాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.
ప్రజలకు సూచనలు
వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో అధికారులు ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. వర్షం పడేటప్పుడు పిడుగుల ముప్పు ఉంటుంది కాబట్టి చెట్లు లేదా విద్యుత్ స్తంభాల కింద నిలబడకూడదని తెలిపింది. అలాగే మధ్యాహ్నం బయటకు వెళ్లేవారు గొడుగు వాడడం సహా డీహైడ్రేషన్ కాకుండా తగినంత నీరు తాగాలని హెచ్చరించింది. ఉరుములు, మెరుపులు ఉన్న సమయంలో ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల వాడకం తగ్గించడం సురక్షితం. కాబట్టి రాబోయే ఐదు రోజులు ప్రకృతి విచిత్రంగా ప్రవర్తించనుందన్న హెచ్చరికల నడుమ తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.
