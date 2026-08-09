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Medico Priyanka: మృత్యువుతో పోరాడి రాజమండ్రి హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ మెడికో ప్రియాంక మృతి..

Rajahmundry Hit And Run Medico Priyanka Dies: పార్కింగ్‌ విషయంలో తలెత్తిన వివాదంలో కారుతో ఢీకొట్టి తొక్కించిన ఘటనలో మెడికో విద్యార్థి ప్రియాంక ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. ఏపీ ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యంతో ఆ విద్యార్థి ప్రాణం పోయిందని తీవ్ర వివాదం రాజుకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 09, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:55 PM IST
Medico Priyanka: మృత్యువుతో పోరాడి రాజమండ్రి హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ మెడికో ప్రియాంక మృతి..
Image Credit: Medico Priyanka Dead In Hit And Run Case

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Medico Priyanka: మృత్యువుతో పోరాడి రాజమండ్రి హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ మెడికో ప్రియాంక మృతి..
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