Rajendra Prasad: ఏపీ సీఎం బాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ లను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత రాజేంద్ర ప్రసాద్..

Rajendra Prasad Met AP CM Babu and Deputy CM Pawan Kalyan: ప్రతి యేడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం గణతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా పద్మ అవార్డులను ప్రకటించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ సారి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు రంగాల్లో విశేష కృషి చేసిన వారికి పద్మ అవార్డులతో గౌరవించింది. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు ఏడెనిమిది అవార్డులు దక్కాయి. అందులో సినీ రంగానికి సంబంధించి తెలుగు వాళ్లైన రాజేంద్ర ప్రసాద్, మురళీ మోహన్ లను పద్మ శ్రీ అవార్డులతో గౌరవించాయి. ఇప్పటికే సీనియర్ నటుడు మురళీ మోహన్ పద్మశ్రీ అవార్డు ప్రకటించిన ఏపీ సీఎంను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసారు.
అటు నటకిరిటీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ కూడా పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సీఎం చంద్ర బాబు నాయుడును మర్యాద పూర్వకంగా కలిసారు. ఈ సందర్బంగా చంద్రబాబు నాయుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ను ప్రత్యేకంగా గౌరవించారు. తన ఇంటికి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ని సాదరంగా ఆహ్వానించి, ఆయనను ఘనంగా సత్కరించారు. నాలుగు దశాబ్దాలుగా వెండితెరపై వైవిధ్యమైన పాత్రలతో కోట్లాది మంది ప్రేక్షకులను అలరించారు. తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని పెంచినందుకు గాను ఆయనకు ఈ పురస్కారం లభించడం పట్ల ముఖ్యమంత్రి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మన భారత మాజీ ప్రధాన మంత్రి భారతరత్న పీవీ నరసింహారావు తన అభిమాన నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అని పలు సందర్భాల్లో ప్రస్తావించారు. తను రిలాక్స్ కోసం ఆయన సినిమాలను చూస్తానని పలు సందర్బాల్లో ప్రస్తావించారు.
అటు చంద్రబాబు నాయుడును కలిసిన తర్వాత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ను కూడా మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.
పద్మశ్రీ అవార్డుకు తన పేరును సిఫార్సు చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన, తనకు అండగా నిలిచినందుకు రాజేంద్ర ప్రసాద్.. ఉప ముఖ్యమంత్రికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ని ఆత్మీయంగా హత్తుకుని, ఘనంగా సత్కరించారు. పద్మశ్రీ వంటి గొప్ప గౌరవం దక్కడం తెలుగు వారందరికీ గర్వకారణమని పవన్ కొనియాడారు.తనకెంతో ఇష్టమైన సీనియర్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ కి పద్మ పురస్కారం రావడం పట్ల పవన్ కళ్యాణ్ ఎంతో సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.మీరు సినిమాల్లో పండించే హాస్యం, చూపించే నటన ఎంతో మందికి స్ఫూర్తి అని కొనియాడారు. ఈ పురస్కారం మీకు ఎప్పుడో రావాల్సింది. ఇప్పటికైనా సరైన గుర్తింపు దక్కడం హ్యాపీగా ఉందన్నారు పవన్ కళ్యాణ్. తనను వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించినందుకు, ప్రభుత్వం తరపున మద్దతు తెలిపినందుకు రాజేంద్ర ప్రసాద్ డిప్యూటీ సీఎంకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసారు.
