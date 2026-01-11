Rajya Sabha Elections 2026: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజ్యసభ ఎన్నికల సందడి.. 73 ఎంపీల పదవీ విరమణ..

Telugu States Rajya Sabha Elections 2026: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజ్యసభ ఎన్నికల సందడి మొదలుకానుంది, అధికార పార్టీలకే దాదాపుగా ఆ స్థానాలు దక్కే అవకాశాలున్నాయి.రాజ్యసభ సచివాలయం విడుదల చేసిన బులిటెన్లో ప్రకారం 73 మంది సభ్యులలో అత్యధికంగా ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి 10 మంది ఉన్నారు. మహారాష్ట్ర నుంచి ఏడుగురు, తమిళనాడు నుంచి ఆరుగురు సభ్యులు పదవీ విరమణ చేస్తున్నారు. పశ్చిమబెంగాల్, బిహార్ రాష్ట్రాల నుంచి ఒక్కొక్కరి నుంచి ఐదుగురు చొప్పున సభ్యులు బయటకు వెళ్తున్నారు.ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, గుజరాత్, కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి నలుగురు చొప్పున రాజ్యసభ సభ్యులు పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. అసోం, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల నుంచి ముగ్గురు చొప్పున సభ్యులు తమ పదవీ కాలాన్ని పూర్తి చేసుకుంటున్నారు. తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్, హరియాణా, జార్ఖండ్ రాష్ట్రాల నుంచి ఇద్దరు చొప్పున సభ్యులు పదవీ విరమణ చేస్తున్నారు. హిమాచల్ప్రదేశ్, మణిపుర్, మేఘాలయ, మిజోరం, అరుణాచల్ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాల నుంచి ఒక్కొక్కరు చొప్పున సభ్యులు పదవీ విరమణ చేయనున్నారు.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నుంచి రాజ్యసభకు ఎన్నికైన వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన అయోధ్యరామిరెడ్డి, పరిమళ్ నత్వానీ, పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్, అలాగే తెలుగు దేశం పార్టీకి చెందిన సానా సతీష్బాబు తమ పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేసుకోనున్నారు. ఈ నాలుగు స్థానాలూ రాబోయే ఎన్నికల్లో అధికార కూటమి పార్టీలకే దక్కనున్నాయి.
ఇక తెలంగాణ విషయానికొస్తే, బీఆర్ఎస్ సభ్యుడు కేఆర్ సురేష్రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కేశవరావు రాజీనామాతో జరిగిన ఉప ఎన్నికలో గెలుపొందిన సీనియర్ న్యాయవాది అభిషేక్ సింఘ్వీ కూడా పదవీవిరమణ చేయనున్నారు. తెలంగాణలో ఉన్న రెండు రాజ్యసభ స్థానాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుచుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. మొత్తం మీద తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటుగా పలు రాష్ట్రాల్లో రాజ్యసభ ఎన్నికల సందడి మొదలుకానుంది. ఈ సారి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఎవరు ఎన్నిక అవుతారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
