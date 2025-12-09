English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Rapido auto assault case: తిరుపతిలో పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థినిపై ర్యాపిడో ఆటో డ్రైవర్ దారుణం..!

Rapido auto assault case: తిరుపతిలో పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థినిపై ర్యాపిడో ఆటో డ్రైవర్ దారుణం..!

Tirupati student attack: తిరుపతిలో పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థినిపై రాపిడో ఆటో డ్రైవర్ దాడి చేసిన ఘటన కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనపై అలిపిరి పోలీసులు POCSO చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 9, 2025, 04:06 PM IST

Trending Photos

Google 2025: 2025లో గూగుల్‌లో నెటిజన్లు అత్యధికంగా వెతికింది ఎవరి కోసమో తెలుసా..? టాప్-10 లిస్ట్ ఇదిగో..!
10
Google Most Searched
Google 2025: 2025లో గూగుల్‌లో నెటిజన్లు అత్యధికంగా వెతికింది ఎవరి కోసమో తెలుసా..? టాప్-10 లిస్ట్ ఇదిగో..!
Low stress jobs: పని తక్కువ.. జీతం ఎక్కువ.. బాస్ బంగారం.. నేటి యువత కోసం టాప్ 5 ఉద్యోగాలివే.. !!
7
Low Stress Jobs
Low stress jobs: పని తక్కువ.. జీతం ఎక్కువ.. బాస్ బంగారం.. నేటి యువత కోసం టాప్ 5 ఉద్యోగాలివే.. !!
Star Actress : 17 ఏళ్ల వయసులో లెక్చరర్‌తో ఒకేగదిలో.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్..
6
Rashi Singh
Star Actress : 17 ఏళ్ల వయసులో లెక్చరర్‌తో ఒకేగదిలో.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్..
Sun Transit 2025: డిసెంబర్ 16న సూర్యుడు మహా అద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని ధనయోగం!
6
Sun in transit
Sun Transit 2025: డిసెంబర్ 16న సూర్యుడు మహా అద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని ధనయోగం!
Rapido auto assault case: తిరుపతిలో పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థినిపై ర్యాపిడో ఆటో డ్రైవర్ దారుణం..!

POCSO case Tirupati: తిరుపతి నగరంలో ఒక దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో చదువుతున్న ఒక విద్యార్థిపై రాపిడో ఆటో డ్రైవర్ దాడి చేసినట్టు సమాచారం. ఈ ఘటన.. స్థానికులును తీవ్రంగా కలచివేసింది. బాధిత విద్యార్థిని వయసులో చిన్నది కావడంతో పోలీసులు ఈ కేసును అత్యంత ప్రాధాన్యతతో తీసుకున్నట్లు సమాచారం.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. బాధిత విద్యార్థిని రోజూ మాదిరిగానే.. కాలేజీకి వెళ్లేందుకు రాపిడో ఆటో ఉపయోగించింది. అదే సమయంలో ఆ ఆటో డ్రైవర్ ఆమెపై అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్టు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనికి ఎదురు చెప్పిన బాధితురాలిపై అతడు దాడి చేసినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన తర్వాత విద్యార్థిని తీవ్ర భయాందోళనకు గురైంది.

ఈ విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడిపై POCSO చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసినట్టు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ కేసు క్రైమ్ నంబర్ 448/2025 గా నమోదు అయ్యింది. ప్రస్తుతం నిందితుడు సాయికుమార్ పరారీలో ఉన్నట్టు సమాచారం. అలిపిరి పోలీసులు అతని కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

ఈ ఘటనతో తిరుపతిలో భద్రతపై ప్రజల్లో ఆందోళన పెరిగింది. ముఖ్యంగా విద్యార్థినులు, మహిళలు రవాణా సేవలు ఉపయోగించే సమయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. రాపిడో, ఆటో, క్యాబ్ సేవలు ఏర్పాటు చేసే సంస్థలు కూడా తమ డ్రైవర్లపై పూర్తిస్థాయి పరిశీలన చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

మహిళల భద్రతపై ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఎన్నో చర్యలు తీసుకుంటున్నా, ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం ప్రజలను కలవరపెడుతోంది. నిందితుడిని త్వరగా అరెస్ట్ చేసి కఠిన శిక్ష విధించాలాలని స్థానిక ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. బాధిత విద్యార్థినికి న్యాయం జరగాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు.

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Rapido auto assault caseTirupati student attackRapido driver arrestedTirupati crime newsPolytechnic student assault

Trending News