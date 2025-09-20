Rayachoti Tragedy: రాయచోటిలో విషాదం నింపిన వర్షం.. నలుగురు మృతి..

Rayachoti Rains: అన్నమయ్య జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షం వల్ల భారీ విషాదం చోటు చేసుకుంది. కేవలం కొన్ని గంటల వ్యవధిలో అత్యధికంగా 14.4 సెం.మీ వర్షం కురిసింది. ఎస్ఎన్ పురం వద్ద ఓ బాలిక మురుగు కాల్వలో కొట్టుకుపోయింది. ఆమెను రక్షించబోయిన తల్లి, మరో యువకుడు సైతం కొట్టుకుపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ముగ్గురి మృతదేహాలను అధికారులు వెలికితీశారు.
అటు కె.రామాపురంలోని మురుగు కాల్వలో మరో బాలిక గల్లంతైంది. యామిని అనే బాలిక ఆటో దిగి వర్షంలో ఇంటికి వెళ్తుండగా మురుగు కాల్వలో కొట్టుకుపోయింది. అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. బాలిక కోసం వెతుకుతున్నారు. కె.రామాపురంలో గల్లంతైన బాలిక యామిని కోసం రాత్రి నుంచి గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. సహాయక చర్యలను జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ పర్యవేక్షించారు. ఎస్ ఎన్ కాలనీలో నీటిలో కొట్టుకుపోయి మృతి చెందిన మరో ముగ్గురి మృతదేహాలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రొద్దుటూరులోని రాజుపాలెంలో వరద బీభత్సం సృష్టించింది. మూగజీవాలు వరదలో కొట్టుకుపోయాయి. ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటూ రాత్రంతా గడిపారు. ఇక రాజుపాలెం మండలంలో పలు గ్రామాలు నీట మునిగాయి. ఇళ్లల్లో మోకాళ్ళ లోతులో నీరు నిలిచిపోయింది. ఇప్పటివరకు ఏ అధికారి తమవైపు కన్నెత్తి చూడలేదని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రాయచోటిలో వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయి ముగ్గురు మృతి చెందడం బాధాకరమని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అన్నారు. వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆయన ఆదేశించారు. హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న మంత్రి సోదరుడు సహాయక చర్యలను పరిశీలించారు. వర్షపు నీటి ప్రవాహం పెరగడం మురుగునీటి కాలువల్లో నీటి ఉధృతి కారణంగా ముగ్గురు చనిపోయినట్లు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడన ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురువనున్నాయి. దీంతో పలు లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.
