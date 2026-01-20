Real Snake On Shiva lingam: అద్భుతం.. శివలింగాన్ని చుట్టుకుని పడగ విప్పిన నాగుపాము.. ఎక్కడంటే..?

Real Snake on Shiva lingam in manubolu nellore: ఇటీవల పాములు ఎక్కువగా అడవుల్లో నుంచి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఎలుకలు, వెచ్చని ఆవాసం కోసం కోబ్రాలు వస్తున్నాయి. దీంతో చాలా మంది పాముల కాటుకు గురౌతున్నారు. చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే దూరంగా పారిపోతారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం కోబ్రాలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. అసలు దాని జోలికి పోయేందుకు అస్సలు డేర్ చేయరు. మొత్తంగా నాగు పాములకు చెందిన ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం సోమవారం వేళ ఏపీలోనినెల్లూరు జిల్లాలో ఒక అనుకొని ఘటన చోటు చేసుకుంది.
శివలింగాన్ని చుట్టుకున్న నాగుపాము
మనుబోలు మండలం చెర్లోపల్లి రైల్వేగేటు సమీపంలోని విశ్వనాథుని ఆలయంలో నాగుపాము శివలింగాన్ని చుట్టుకుని దర్శనమిచ్చింది.
పుట్ట నుంచి వచ్చిన నాగుపాము పడగ విప్పి కనిపించడంతో భక్తులు హరహర మహాదేవ అంటూ స్మరించుకున్నారు. pic.twitter.com/OOIWNytn0u
పొట్టి శ్రీరాములు జిల్లాలో ఒక భారీ నాగుపాము శివయ్య లింగం మీద చుట్టుకుని పడగవిప్పి కూర్చుంది. మనుబోలు మండలం చెర్లోపల్లి రైల్వేగేటు సమీపంలోని విశ్వనాథుని ఆలయంలో నాగుపాము శివలింగాన్ని చుట్టుకుని దర్శనమిచ్చింది. వెంటనే అక్కడున్న వారంతా ఈ ఘటనను తమఫోన్ లలో రికార్డులు చేశారు.
ఆ తర్వాత నాగుపామును దర్శనం చేసుకునేందుకు చుట్టుపక్కల వారంతా భారీగా అక్కడకు వస్తున్నారు. మరోవైపు ఆ ఆలయం పక్కన భారీగా పుట్ట ఉంది. దానిలో నుంచి నాగుపాము బైటకు వచ్చిందని అక్కడివారు చెప్పుకుంటున్నారు.
మొత్తంగా నాగు పాము శివలింగం మీద దర్శనం ఇవ్వడం మాత్రం నెట్టింట బాగా ట్రెండింగ్ మారింది. మరోవైపు ఈరోజు సోమవారం కావడం, శివయ్య మెడలోని నాగు పాము ఇలాదర్శనం ఇవ్వడం పట్ల భక్తులు భక్తి పారవశ్యంకు గురౌతున్నారు. హరహర మహాదేవ అంటూ స్మరించుకుంటు పులకించిపోతున్నారు.
