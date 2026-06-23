ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు పెంపు.. 60 నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచుతూ నిర్ణయం!

Govt Employees Retirement Age Increase: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సు పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును 60 నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచుతూ ఏపీ మంత్రిమండలి నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ వయస్సు పెంపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ కాకుండా గురుకులాలు, సొసైటీ ఉద్యోగులకు మాత్రమే పెంచారు. మరో రంగ ఉద్యోగులకు సంబంధించి కూడా ప్రభుత్వం శుభవార్త తెలిపింది. మెమో.57 ప్రకారం 2004కు ముందు నోటిఫికేషన్ ద్వారా నియమితులైన 11 వేల మంది ఉద్యోగులకు సీపీఎస్ నుంచి పాత పింఛన్ విధానం అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
అమరావతిలోని సచివాలయంలో జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఏపీ రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి, పారిశ్రామిక పురోగతి, ప్రజా సంక్షేమం లక్ష్యంగా 85కి పైగా కీలక అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించినట్లు సమాచారం. పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, ఉద్యోగాల కల్పన , మౌలిక సదుపాయాల కల్పన లక్ష్యంగా మంత్రిమండలి సమావేశంలో పలు ప్రతిపాదనలను తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
పారిశ్రామిక రంగం ప్రోత్సాహం కోసం మంత్రివర్గం పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంది. నాయుడుపేటలో రూ.10 వేల కోట్లకు పైగా అంచనాతో ప్రీమియర్ ఎనర్జీ విస్తరణ, ప్రకాశం జిల్లాలో రూ.1,230 కోట్ల జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ప్రాజెక్టు, తిరుపతి జిల్లాలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ప్రాజెక్టులకు ప్రోత్సాహకాల సవరణలపై మంత్రిమండలిలో చర్చ జరిగింది. అనకాపల్లిలో రూ.2,788 కోట్లతో CtrlS డేటా సెంటర్, విశాఖలో సిఫీ డేటా సెంటర్కు అదనపు భూముల కేటాయింపు, విశాఖలో ఇన్ఫీక్స్ ఐటీ క్యాంపస్ ద్వారా 4 వేల ఉద్యోగాల కల్పన, విజయనగరంలో పతంజలి ఫుడ్ పార్క్కు 70 ఎకరాల భూమి కేటాయించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై ఉద్యోగ వర్గాల నుంచి మిశ్రమ స్పందన లభిస్తోంది. వాస్తవంగా పదవీ విరమణ వయస్సు పెంపు నిర్ణయం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేయడం లేదు. ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు స్వాగతించడం లేదు. రిటైర్మెంట్ వయస్సును పెంచడంతో ఉద్యోగ వర్గాల్లో కొంత మంది అసహనం వ్యక్తమవుతోంది. ఇప్పటికే పని ఒత్తిడితోపాటు అనారోగ్య సమస్యలతో సతమతమవుతున్న తమకు పదవీ విరమణ వయస్సు పెంపుతో ఉద్యోగం భారంగా మారుతుందని ఉద్యోగ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పదవీ విరమణ వయస్సు పెంపుతో తమకు అన్యాయం జరుగుతుందని నిరుద్యోగ యువత ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఎప్పటికప్పుడు ఉద్యోగులు విమరణ పొందుతుంటే తమకు అవకాశాలు లభిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంపుతో తమకు ఉద్యోగాలు ఎక్కడ? లభిస్తాయని ప్రశ్నిస్తున్నారు.