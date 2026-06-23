Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు పెంపు.. 60 నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచుతూ నిర్ణయం

ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు పెంపు.. 60 నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచుతూ నిర్ణయం

Retirement Age Increased From 60 To 62 Years For Govt Employees In AP: అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును ప్రభుత్వం పెంచింది. 60 నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 23, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:10 PM IST
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు పెంపు.. 60 నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచుతూ నిర్ణయం
Image Credit: AP Govt Employees Retirement Age Increase

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు పెంపు.. 60 నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచుతూ నిర్ణయం!
Retirement Age Increase37 min ago
2
Hyderabad1 hr ago
3
Jio IPO1 hr ago
4
West Bengal1 hr ago
5
Gossip Trailer Talk2 hrs ago