/Retirement Age Increase: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏపీలో రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు పెంపు! ఇదిగో ఉత్తర్వులు

AP Govt Employees: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తుండగా కూటమి ప్రభుత్వం వారి డిమాండ్లు, సమస్యల పరిష్కారం కోసం చొరవ తీసుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన రిటైర్మెంట్ వయస్సును పెంచుతోంది. ఇటీవల రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకోగా.. తాజాగా ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో ఓ విభాగం ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది.
ఏపీ మోడల్ స్కూల్స్ ఉద్యోగులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. మోడల్ స్కూల్స్ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సు పెంచుతూ గతంలో నిర్ణయం తీసుకోగా.. ఇప్పుడు ప్రభుత్వ వాటికి సంబంధించి ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సు 60 ఏళ్లు ఉండగా.. దానిని రెండేళ్లు పెంచింది. 62 ఏళ్లకు పదవీ విరమణ వయస్సు పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది. ఏపీ మోడల్ స్కూల్స్లో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఉద్యోగికీ ఉత్తర్వులు వర్తిస్తాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈ మేరకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్కు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తమ పదవీ విరమణ వయస్సు పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంతో మోడల్ స్కూల్స్ సిబ్బంది హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గతంలో కీలక హామీ
కూటమి ప్రభుత్వం వరుసగా మోడల్ స్కూల్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెబుతోంది. గతంలో మోడల్ స్కూల్స్లో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరినీ వారి సేవలను మరోసారి పొడిగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యా వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న వారి సేవలను కొనసాగిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్రంలోని మోడల్ స్కూల్స్లో మొత్తం 243 మంది కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు సేవలు పొడిగించారు. కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల సేవలు పొడిగించడంతో ప్రస్తుతం విధులు నిర్వహిస్తున్న ఉద్యోగులు తమ సేవలను కొనసాగించే అవకాశం లభించింది. విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్య అందించే ప్రక్రియలో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల పాత్ర కీలకంగా ఉందని గుర్తించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న కాంట్రాక్ట్ విధులను మరో 11 నెలల పాటు పొడిగించారు. ఈ నిర్ణయం జూన్ 1 నుంచి అమలులోకి రాగా.. 2027 ఏప్రిల్ 30 వరకు సేవల కొనసాగింపు ఉండనుంది.