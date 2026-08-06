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Retirement Age Increase: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏపీలో రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు పెంపు! ఇదిగో ఉత్తర్వులు

Retirement Age Increased To AP Govt Employees From 60 To 62 Years: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం క్రమంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సు పెంచుతోంది. ఇప్పటికే కొన్ని శాఖలు, విభాగాల ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు పెంచగా.. తాజాగా మరో ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సు పెంచింది. ఎవరికీ.. ఎంత వయస్సు పెరిగిందో చూద్దాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 06, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:14 PM IST
Retirement Age Increase: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏపీలో రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు పెంపు! ఇదిగో ఉత్తర్వులు
Image Credit: Retirement Age Increase

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Retirement Age Increase: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏపీలో రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు పెంపు! ఇదిగో ఉత్తర్వులు
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