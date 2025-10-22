English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • DA Revised GO: ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం వరం.. అధికారిక ఉత్తర్వులు విడుదల

DA Revised GO: ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం వరం.. అధికారిక ఉత్తర్వులు విడుదల

Revised DA Arrears CPS Employees: ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కరువు భత్యంపై ఏపీ ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించడంపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సీపీఎస్‌ ఉద్యోగులు కూడా ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 22, 2025, 02:57 PM IST

DA Arrears GO Released: ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకపోవడంతో అసంతృప్తితో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇటీవల కూటమి ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించిన విషయం తెలిసిందే. డీఏ, డీఆర్‌ పెంచడంతో ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆనందంలో మునిగారు. అయితే ఒక నిబంధనతో సీపీఎస్‌ ఉద్యోగులు మాత్రం తీవ్ర ఆందోళన చెందారు. ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకంగా విన్నవించడంతో ఆ నిబంధన ఎత్తేయడంతో ఇప్పుడు అందరూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల విడుదల చేసిన డీఏ జీవోలో ప్రభుత్వం మార్పులు చేసింది. రిటైర్‌మెంట్‌ సమయంలో డీఏ బకాయిలు కలిపేలా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.. మళ్లీ మార్పులు చేస్తూ కొత్త జీవో విడుదల చేసి.. ఏడాదిలోపు డీఏ చెల్లించేలా ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది.

సవరించిన జీవో విడుదల చేయడంతో ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డీఏ జీవో విడుదలపై ఏపీ ఎన్జీజీవో సంఘ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు విద్యాసాగర్, ప్రధాన కార్యదర్శి రమణ స్పందిస్తూ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. మొదటిసారిగా ఉద్యోగ సంఘాల అందరిని పిలిపించి సమస్యలు పరిష్కరించినప్పటికీ.. జీవో విడుదలలో ఏర్పడిన ఇబ్బందులను  గందరగోళాన్ని తొలగిస్తూ రివైజ్డ్ జీవో 62, 63 రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేయడం హర్షణీయం అని తెలిపారు.

ఉద్యోగులు, సీపీఎస్ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఒకటే షెడ్యూల్‌లో మూడు విడతలుగా డీఎ బకాయిలు విడుదల చేయడం స్వాగతించదగ్గ విషయమని ఏపీఎన్‌జీఓ నాయకులు తెలిపారు. ఈ జీఓతో ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు, పెన్షనర్లకు సాంత్వన కలిగించిందని చెప్పారు. ఉత్తర్వులలో ఉన్న ఇబ్బందులను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి, సీఎంఓ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లగానే  దృష్టికి తీసుకుని వెళ్లగానే వెంటనే స్పందించి చర్యలు తీసుకున్నారని వివరించారు.

గత ప్రభుత్వం 9 తొమ్మిది డీఏ బకాయిలు పెండింగ్‌లో పెట్టిందని.. ఇంతవరకు నగదు చెల్లించలేదని ఏపీఎన్‌జీఓ సంఘం నాయకులు ఆరోపించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ప్రకారం చెల్లించాలని కోరారు. పీఆర్సీ కమిటీ తదితర అంశాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ప్రతి విషయంలోనూ తాము రాజీలేని ధోరణి అవలంభిస్తామని ఏపీఎన్‌జీఓ నాయకులు తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Dearness allowanceDA ArrearsDA hikeOPS Employeesgovt employees

