  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Rk Roja: చంద్రబాబు వెన్నుపొటు పొడుస్తుంటే కత్తిస్తున్నావా..?.. పవన్‌పై రోజా సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Roja fires on Chandrababu naidu and pawan kalyan:  మాజీ మంత్రి రోజా మరోసారి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ లపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అంతేకాకుండా రాయలసీమకు ద్రోహం చేస్తున్నారంటూ ఎద్దేవా చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 6, 2026, 02:47 PM IST
  • కూటమిపై రోజా షాకింగ్ కామెంట్స్..
  • రాయలసీమకు అన్యాయం చేస్తున్నారని వ్యాఖ్యలు..

Roja satires on ap cm Chandrababu and pawan kalyan: ఏపీ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం కూటమి వర్సెస్ వైసీపీల మధ్య తగ్గాఫార్ వార్ నడుస్తొంది. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల తూటాలు పేల్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. మాజీ మంత్రి రోజా కూటమిపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ముఖ్యంగా చంద్రబాబుకు, పవన్ కు మోసం చేయడం, వెన్నుపోటు పొడవడం వెన్నతో పెట్టిన విద్య అంటూ మండిపడ్డారు. అంతే కాకుండా.. రాయల సీమ కూటమికి ఏంద్రోహంచేసిందన్నారు. గత జగన్ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పనుల్ని ప్రారంభించిందన్నారు.

కానీ ఇప్పుడు కూటమి మాత్రం దాన్ని పూర్తిగా వదిలేసిదన్నారు. రాయల సీమ మీద ఎందుకంత చిన్న చూపు అంటూ రోజా మండిపడ్డారు. మరోవైపు రాయల సీమలో పుట్టా, పెరిగా అని చెప్పుకొనే డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ దీనిపై ఎందుకు ప్రశ్నించడంలేదని ఏకీపారేశారు. చంద్రబాబు వెన్నుపొటు పొడుస్తుంటే.. పవన్ కత్తి అందిస్తున్నాడా..?.. అంటూ రోజా ఫైర్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా పదిపదిహేనేళ్లు ఇదే విధంగా పాలన చేసి ఏపీని మ్యాప్ లో లేకుండా చేయాలని కంకణం కట్టుకున్నారా..?.. అంటూ రోజా తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు.

అదే విధంగా.. హైదరాబాద్‌లో నీ ఆస్తులు కాపాడుకోవడానికి రాయలసీమకు అన్యాయం చేస్తావా?.. అంటూ సీఎం చంద్రబాబుపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. మరోవైపు పోలీసులపై కూడా రోజా తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు.  ఏపీలో పోలీసుల్ని చూసి అందరు నవ్వుకుంటున్నారని, వారంతా నీళ్లు లేని బావిలో దూకిచావాలంటూ రోజా  వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Read more: Tirupati: తిరుపతిలో ఘోరం.. మహిళను హత్య చేసిన గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్.. కారణం తెలిస్తే షాక్..

అక్రమ కేసులు బనాయించి, అధికార పార్టీకి కొమ్ముకాస్తున్నారన్నారు. తాజాగా కేంద్రం విడుదల చేసిన నివేదికలో ఏపీ పోలీసు శాఖ అట్టడుగు స్థానంలో ఉందన్నారు. దీన్ని బట్టి వారు చేస్తున్న పనులు ఏంటో తెలిసిపోతుందని రోజా ఫైర్ అయ్యారు.

 

