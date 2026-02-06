Rk Roja: అరచేతితో సూర్యుడ్ని ఆపడం సాధ్యమౌతుందా..?.. జగన్ పర్యటన వేళ చంద్రబాబుపై నిప్పులు చెరిగిన రోజా..

Rk Roja fires on Chandrababu naidu govt over ys jagan ibrahim patnam tour: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఇప్పటికే తిరుమల లడ్డు వివాదం మరోవైపు అంబటి రాంబాబు, జోగి రమేష్ ల ఇంటిపై దాడుల ఘటనలు పెనుదుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు ఈరోజు కోర్టులో రిమాండ్ కు ఇవ్వమని పోలీసులు, బెయిల్ ఇవ్వాలని అంబటి రాంబాబు తరపు లాయర్లు కోర్టులో పిటిషన్ లు వేసుకున్నారు. మరోవైపు లడ్డు వివాదంపై కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఇబ్రహీం పట్నంలోని జోగిరమేష్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించేందుకు వెళ్తున్నారు.
ఎక్కడికక్కడ పోలీసులు వైసీపీ కార్యకర్తలురాకుండా బారికెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. జగన్ ను కలవకుండా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. కార్యకర్తలపై అక్రమంగా కేసులు బనాయిస్తున్నారు. ఇటీవల గుంటూరుకు వెళ్లి అంబటి కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన జగన్ అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు.ఈ ఘటనలో ఐదుగురిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. మరోసారి జగన్ ఇబ్రహీంపట్నం జోగిరమేష్ ఇంటికి వెళ్లనున్న నేపథ్యంలో ఏపీలో రచ్చ రాజుకుంది. దీనిపై మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు.
లడ్డు వివాదం నుంచి డైవర్ట్ చేసేందుకు చంద్రబాబు , లోకేష్ ఈ దాడులు చేయించారన్నారు. అంబటి ఇంట్లోకి వెళ్లి వాళ్లను చంపడానికి ప్రయత్నించారన్నారు. రెచ్చగొట్టిన వారిని వదిలేసి బాధితుడైన అంబటి పై కేసు పెట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జోగి రమేష్ తో పాటు భార్య , కుమారుడి పై కూడా కేసులు పెట్టడం బాధకరమన్నారు. అంబటి రాంబాబు , జోగి రమేష్ ఏం మాట్లాడారని ఈ దాడులు చేశారో చెప్పాలన్నారు.
టీడీపీ , జనసేన లో చాలా మంది నీచాతినిచంగా మాట్లాడిన ఘటనలు గతంలో చాలానే ఉన్నాయని అన్నారు. మొత్తంగా జగన్ పర్యటనను ఏపీ ప్రభుత్వం అడ్డుకుంటుందని అన్నారు. ప్రజల్లో జగన్ పట్ల వస్తున్న సానుభూతిని, ఆదరణలను చూసి ఓర్వలేక ఏపీ సర్కారు ఈ విధంగా అణచివేయాలని చూస్తుందన్నారు. అరచేతితో సూర్యుడ్ని అడ్డుకొంటామని భావిస్తే అది సాధ్యంకాదన్నారు.
బాహుబలి మూవీలో భల్లాల దేవుడు ఎన్ని కుతంత్రాలుచేసి సింహాసనాన్ని అధిష్టించిన ఆతర్వాత ప్రజలు బాహుబలివైపు ఉన్నారని అన్నారు. ఆలస్యమైన నిజాయితీ, నిబద్దతను ప్రజలు గెలిపిస్తారని అన్నారు. లడ్డు వివాదం నుంచి డైవర్ట్ చేసేందుకు ఈ వివాదం తెరమీదకు తెచ్చారన్నారు.
మాజీ మంత్రి జోగిరమేష్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించేందుకు వైఎస్ జగన్ తాడే పల్లి నుంచి ప్రత్యేకంగా కాన్వాయ్ లో తన ఇంటి నుంచి బయలు దేరారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా పోలీసులు దారి పొడవున భారీ బందో బస్తు ఏర్పాటు చేశారు. జొగిరమేష్ ఇంటి వద్ద కూడా బలగాలను మోహరించారు.
