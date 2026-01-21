RMZ Group Investment: పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా దావోస్కు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ బృందం ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించేందుకు శ్రమిస్తోంది. ఇప్పటికే పలు సంస్థలు, పారిశ్రామికవేత్తలు ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సానుకూలత వ్యక్తం చేయగా.. ఈ క్రమంలోనే ప్రముఖ కంపెనీ ఆర్ఎంజెడ్ గ్రూపు ఏపీలో భారీ ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చింది. ఏపీలో పది బిలియన్ డార్ల పెట్టుబడి పెడతామని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో ఆర్ఎంజెడ్ గ్రూపు కీలక ఒప్పందం చేసుకుంది.
వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వార్షిక సమావేశం 2026 సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, ఆర్ఎంజెడ్ గ్రూప్ ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయి మిక్స్డ్-యూజ్, డిజిటల్, పారిశ్రామిక మౌలిక వసతుల అభివృద్ధిపై ఏపీ ప్రభుత్వం దృష్టి సారించడంతో ఏపీలో వ్యూహాత్మక పెట్టుబడి భాగస్వామ్యాన్ని ఆర్ఎంజెడ్ గ్రూపు ప్రకటించింది. నారా లోకేశ్, ఆర్ఎంజెడ్ గ్రూప్ చైర్మన్ సమక్షంలో ఈ ఒప్పందం జరిగింది. విశాఖపట్టణాన్ని నెక్స్ట్-జనరేషన్ మిక్స్డ్-యూజ్, డిజిటల్ మౌలిక వసతుల కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. సమతుల్య ప్రాంతీయ అభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పన లక్ష్యంతో రాయలసీమ ప్రాంతంలో పరిశ్రమలు, లాజిస్టిక్స్ ఆధారిత అభివృద్ధిని ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకువెళ్తుంది. ఈ అంశాలను ఆర్ఎంజెడ్ గ్రూప్ ప్రతినిధులకు ప్రభుత్వ బృందం వివరించడంతో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సంస్థ అంగీకారం తెలిపింది.
విశాఖపట్నంలోని కాపులుప్పాడ ఫేజ్-1 ఐటీ పార్క్లో గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ (జీసీసీ) పార్క్ను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతిపాదిస్తోంది. సుమారు 50 ఎకరాల్లో గరిష్టంగా 10 మిలియన్ చదరపు అడుగుల నిర్మిత విస్తీర్ణంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ను అభివృద్ధి చేసి, గ్లోబల్ సంస్థలను ఆకర్షించడంతో విశాఖలోని జీసీసీ ఎకోసిస్టమ్ను మరింత బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా ఉంది. విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో దశలవారీగా గరిష్టంగా 1 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో హైపర్స్కేల్ డేటా సెంటర్ క్లస్టర్ను అభివృద్ధి చేయాలని ఆర్ఎంజెడ్ గ్రూప్ ప్రణాళికలు రూపొందించింది. దీనికోసం విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో సుమారు 500 నుంచి 700 ఎకరాల భూమి అవసరం ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్-జనరేషన్ డిజిటల్, ఏఐ వర్క్లోడ్స్కు మద్దతు లభిస్తుంది.
రాయలసీమ ప్రాంతంలోని టెకులోడు వద్ద సుమారు 1,000 ఎకరాల్లో ఇండస్ట్రియల్, లాజిస్టిక్స్ పార్క్ను అభివృద్ధి చేయాలని ఆర్ఎంజెడ్ గ్రూప్ ప్రతిపాదిస్తోంది. ఇది పరిశ్రమల తయారీ, గిడ్డంగుల నిర్వహణ, లాజిస్టిక్స్ కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా నిలువనుంది. ఈ అన్ని ప్రాజెక్టులు కలిపి రాబోయే ఐదు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల్లో సుమారు 10 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల పెట్టుబడిని ఆర్ఎంజెడ్ సంస్థ సూచిస్తోంది. ఈ పెట్టుబడులతో ఐటీ, డేటా సెంటర్లు, పరిశ్రమలు, లాజిస్టిక్స్ రంగాల్లో సుమారు లక్ష మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే అవకాశం ఉంది.
