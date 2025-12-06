English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Liquor: ఏపీ మద్యం విక్రయాల్లో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. చంద్రబాబు ఎందుకు షాకయ్యారో తెలుసా?

Big Twist In Liquor Sales After Introduce Rs 99 Qurater Bottle: మద్యంపై ఏపీలో సరికొత్త చర్చ నడుస్తోంది. ప్రభుత్వం తీసిన లెక్కల వివరాల్లో మద్యం అమ్మకాలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. ఎలా చూసినా మద్యం విక్రయాలు పెరగ్గా.. ఆదాయం మాత్రం తగ్గింది. విస్తుగొలిపే మద్యం ఆదాయం లెక్కలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 6, 2025, 07:05 AM IST

Liquor Policy: మద్యం అనేది ఎప్పుడూ లాభదాయకమైన వ్యాపారం. దేశంలో దాదాపు ప్రతి రాష్ట్రం మద్యం ఆదాయంపై ప్రధానంగా ఆధారపడింది. దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కూడా మినహాయింపు కాదు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక మద్యం విక్రయాలు మరింత జోరుగా సాగుతున్నాయి. వీధి వీధిన మద్యం విక్రయాలు ప్రారంభమయ్యాయి. బెల్టు షాపులు విచ్చలవిడిగా ఏర్పాటుకావడంతో ఏపీ కాస్త మద్యాంధ్రప్రదేశ్‌గా మారిందనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. విమర్శలు పక్కనపెడితే మద్యం ద్వారా ప్రభుత్వానికి వస్తున్న ఆదాయంపై ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది. విక్రయాలు పెరగ్గా ఆదాయం తక్కువ రావడం విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.

ఏపీలో చంద్రబాబు వచ్చాక మద్యం విధానం పూర్తిగా మారిన విషయం తెలిసిందే. కొత్త మద్యం పాలసీ అమల్లోకి వచ్చాక మద్యం విక్రయాలు పెరిగాయి. రూ 99కే క్వార్టర్‌ బాటిల్‌ అందుబాటులోకి రావడంతో తాగుబోతుల సంఖ్య పెరిగింది. బ్రాండెడ్ మద్యం తిరిగి ప్రవేశపెట్టడంతో మద్యం విక్రయాలు భారీగా పెరిగాయి. మద్యం విక్రయాలకు సంబంధించిన ఆదాయం పరిశీలిస్తే మాత్రం గతేడాదికి ఈ సంవత్సరానికి పరిశీలిస్తే తక్కువ రావడం గమనార్హం.

తొలి ఏడాది కంటే ప్రస్తుత ఆర్దిక సంవత్సరంలో అమ్మకాలు పెరిగినా కూడా ఆదాయం మాత్రం గతేడాదితో పోలిస్తే తగ్గింది. ఏపీలో మద్యం అమ్మకాల్లో ప్రతీ ఏటా ఏటా 8 నుంచి 10 శాతం వరకు వృద్ధి రేటు ఉంటుంది. కానీ ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో అది 5 శాతానికే పరిమితం కావడం గమనార్హం. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో తొలి 8 నెలల్లో రూ.19,268 కోట్ల విలువైన మద్యం విక్రయించారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.20,216 కోట్ల మద్యం విక్రయించారు. గతేడాదితో పోలిస్తే విక్రయాలు 5 శాతం పెరిగాయి. లిక్కర్‌ 6 శాతం, బీరు 24 శాతం విక్రయాలు పెరిగాయని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

ఎన్నికల్లో మద్యాన్ని ప్రధాన అస్త్రంగా చేయడం.. ధరలు తగ్గిస్తామని ప్రకటించడంతో మందుబాబులు కూటమి సర్కార్‌ను గెలిపించారు. చంద్రబాబు వచ్చాక రూ.99 లిక్కర్‌ బ్రాండ్లు తీసుకురావడం, చెప్పినట్టే మద్యం ధరలను తగ్గించడంతో విక్రయాలు పెరిగాయి. అయితే ఆ స్థాయిలో మాత్రం ఆదాయం రాలేదు. దీంతో ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన ఆదాయం తగ్గినట్లు ఆర్థిక శాఖ అధికారులు లెక్కలు చెబుతున్నారు.

ఆదాయం ఇలా..
==> 2024-25లో సుమారు రూ.30 వేల కోట్ల మద్యం విక్రయాలు జరిగాయి.
==> ఈ ఏడాదికి ఇంకా 4 నెలలు ఉండగా ఇప్పటివరకు మద్యం విక్రయాలు రూ.20 వేల కోట్ల మేర జరిగాయి.
==> ప్రస్తుత ఆర్దిక సంవత్సరం నెలకు సగటున రూ.2,527 కోట్ల మద్యం విక్రయాలు
==> తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపిన నకిలీ మద్యం వ్యవహారంతో విక్రయాలు భారీగా పడిపోయాయి. అక్టోబర్‌లోనే రూ.430 కోట్ల మేరకు అమ్మకాలు తగ్గాయి. 
==> 2024తో పోలిస్తే ఈ ఏడాది నవంబర్‌లో అమ్మకాలు రూ.46 కోట్లు తగ్గాయి. 
==> కొత్త మద్యం విధానం వచ్చాక ఈ ఏడాది ఆదాయం లోటు కనిపించడం ఎక్సైజ్‌ శాఖకు అంతు చిక్కడం లేదు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

liquorAlcoholRs 99 Quarter BottleLiquor saleschandrababu

