English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Srisailam: శ్రీశైలం ఘాట్ రోడ్డులో ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తా... భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్..

Road accident in srisailam ghat road: బస్సు అదుపుతప్పి చెట్లలో బొల్తా పడటంతో ప్రయాణికులు కేకలు పెట్టారు.ఈ ఘటన తీవ్ర విషాదంగా మారింది. బస్సుఅద్దాలన్ని పగిలిపోయాయి. పలువురు ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 21, 2026, 08:26 PM IST
Trending Photos

Rtc bus accident in srisailam markapuram ghat road in nandyal: ఇటీవల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రోడ్డు ప్రమాదాలు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ప్రైవేటు బస్సుల ఆగడాలను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. సరిగ్గా ఫిట్ మెంట్ లేకున్న, బస్సులను రాత్రిపూట  ఇష్టరీతిన వేగంగా నడిపించి మరీ ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నారు. మరోవైపు  ఆర్టీసీ బస్సులు సైతం ఇటీవల ప్రమాదాలకు గురౌతున్నాయి. ఈ క్రమంలో  ఏపీలోని నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలంలో రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

శ్రీ శైలం నుంచి మార్కాపురంకు 30 మంది ప్రయాణికులతో ఆర్టీసీ బస్ ప్రయాణిస్తుంది. ఈ క్రమంలో దోర్నాల  మండలం చిన్నారుట్లు తుమ్మల బైలు సమీపంలో మలువు వద్ద బస్సు అదుపు తప్పింది. అది కాస్త చెట్లలోకి వెళ్లి పడిపోయింది. దీంతో బస్సులోని 30 మంది ప్రయాణికులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు.

బస్సును కంట్రోల్ చేయడంలోడ్రైవర్ విఫలమయ్యాడని ప్రయాణికులు చెప్తున్నారు. అంతే కాకుండా పెద్ద ప్రమాదం నుంచి తప్పిపోవడంతో  ప్రయాణికులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.

ఈ ఘటనతో ఆ మార్గంలో కొంత సేపు ట్రాఫిక్ జామ్ఏర్పడింది. పలువురుతీవ్రంగా గాయపడ్డారు. బాధితులంతా రోడ్ల మీదకు చేరుకుని ఇతర వాహనాల్లో తమ గమ్యస్థానాలకు వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

SrisailamNandyalSrisailam road accidentAP NewsNandyal News

Trending News