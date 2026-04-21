Srisailam: శ్రీశైలం ఘాట్ రోడ్డులో ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తా... భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్..

Rtc bus accident in srisailam markapuram ghat road in nandyal: ఇటీవల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రోడ్డు ప్రమాదాలు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ప్రైవేటు బస్సుల ఆగడాలను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. సరిగ్గా ఫిట్ మెంట్ లేకున్న, బస్సులను రాత్రిపూట ఇష్టరీతిన వేగంగా నడిపించి మరీ ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నారు. మరోవైపు ఆర్టీసీ బస్సులు సైతం ఇటీవల ప్రమాదాలకు గురౌతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఏపీలోని నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలంలో రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది.
శ్రీ శైలం నుంచి మార్కాపురంకు 30 మంది ప్రయాణికులతో ఆర్టీసీ బస్ ప్రయాణిస్తుంది. ఈ క్రమంలో దోర్నాల మండలం చిన్నారుట్లు తుమ్మల బైలు సమీపంలో మలువు వద్ద బస్సు అదుపు తప్పింది. అది కాస్త చెట్లలోకి వెళ్లి పడిపోయింది. దీంతో బస్సులోని 30 మంది ప్రయాణికులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
బస్సును కంట్రోల్ చేయడంలోడ్రైవర్ విఫలమయ్యాడని ప్రయాణికులు చెప్తున్నారు. అంతే కాకుండా పెద్ద ప్రమాదం నుంచి తప్పిపోవడంతో ప్రయాణికులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.
Read more: Tirumala: తిరుమలలో మహిళ అత్యుత్సాహం.. టీవీకే పార్టీకి ఓటు వేయాలని ప్రచారం.. టీటీడీ సీరియస్..
ఈ ఘటనతో ఆ మార్గంలో కొంత సేపు ట్రాఫిక్ జామ్ఏర్పడింది. పలువురుతీవ్రంగా గాయపడ్డారు. బాధితులంతా రోడ్ల మీదకు చేరుకుని ఇతర వాహనాల్లో తమ గమ్యస్థానాలకు వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి