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ఆర్టీసీ బస్సులో సిగరెట్‌ కాల్చిన కండక్టర్‌.. మద్యం మత్తులో వీరంగం

RTC Bus Conductor Smokes Cigarette In RTC Bus: విధి నిర్వహణలో బాధ్యతాయుతంగా ఉండాల్సిన ఆర్టీసీ కండక్టర్‌ బీభత్సం సృష్టించాడు. తాగి మద్యం మత్తులో విధులకు హాజరవడమే కాకుండా అనుచితంగా ప్రవర్తించాడు. సిగరెట్‌ కాలుస్తూ.. ఇష్టారాజ్యంగా బూతులతో రెచ్చిపోయాడు. ఈ సంఘటన ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 26, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:40 PM IST
ఆర్టీసీ బస్సులో సిగరెట్‌ కాల్చిన కండక్టర్‌.. మద్యం మత్తులో వీరంగం
Image Credit: Vinukonda RTC ConductorSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఆర్టీసీ బస్సులో సిగరెట్‌ కాల్చిన కండక్టర్‌.. మద్యం మత్తులో వీరంగం
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