Rushikonda: స్టార్ హోటల్స్ గా .. విశాఖ జగన్ ప్యాలెస్..

ప్రస్తుత భవనాల వినియోగంతోపాటు అదనపు భవనాల నిర్మాణం కోసం తీర ప్రాంత నియంత్రణ మండలి నిబంధనలపై వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులతో తుది పరిశీలన చేయించి నివేదిక ఇవ్వాలని పర్యాటక శాఖను ఆదేశించింది.రుషికొండ భవనాలపై ఏర్పాటు చేసిన మంత్రుల కమిటీ సచివాలయంలో సమావేశమైంది. ఈ సమావేశంలో ఆర్థిక, పర్యాటక శాఖల మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, కందుల దుర్గేష్ హాజరయ్యారు. మరో మంత్రి బాలవీరాంజనేయస్వామి వర్చువల్గా పాల్గొన్నారు.
తాజ్, లీలా ప్యాలెస్, అట్మాస్ కోర్, ఫెమా వంటి సంస్థల ప్రతిపాదనలపై మంత్రులు చర్చించారు. రుషికొండపై భవనాలు హోటళ్లకు పూర్తి అనుకూలంగా లేవని, అదనపు భవనాలు నిర్మిస్తే బాగుంటుందన్న అభిప్రాయాన్ని వారు వ్యక్తం చేశారు. అప్పుడే ఆతిథ్య రంగానికి అనుకూలమని చెప్పారు.
మంత్రుల కమిటీ ఆదేశాలతో సీఆర్జడ్ అథారిటీ, పర్యాటక, రెవెన్యూ శాఖలు, మహా విశాఖ నగరపాలక సంస్థ, విశాఖ మెట్రో రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అధికారులు ఈ నెల 26న రుషికొండ భవనాలు, కొండ కింద ఖాళీ భూములను పరిశీలించనున్నారు. ఆ వివరాలపై మంత్రుల కమిటీ 28 వర్చువల్గా సమావేశమై చర్చించి, నివేదిక రూపొందిస్తుంది. దాన్ని 29న జరిగే మంత్రిమండలి సమావేశం దృష్టికి తీసుకెళ్లనుంది.
