Rythu Bharosa: నేడు రైతు భరోసా నిధుల విడుదల.. అకౌంట్‌లోకి రూ.6000 రేపు జమ..!

Today Rythu Bharosa Rs 6000 Released: తెలంగాణ రైతులకు భారీ గుడ్ న్యూస్. ఈరోజు రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేయనున్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. నర్మెట్టాలో జరిగే సభలో సీఎం రేవంత్ ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తారు. తొలివిడతగా ఎకరం భూమికి రూ.6000 చొప్పున మొత్తం 70 లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లో రూ.3,590 కోట్లు జమ అవుతాయి. 20 రోజుల తర్వాత రెండో విడత విడుదల చేస్తారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 22, 2026, 07:16 AM IST

Today Rythu Bharosa Rs 6000 Released: రైతులు ఎప్పుడెప్పుడా అని గత సంవత్సరం నుంచి ఎదురుచూస్తున్న రైతు భరోసా నిధులు ఈరోజు విడుదలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముహూర్తం ఫిక్స్‌ చేసింది. ఈరోజు రైతు భరోసా నిధులు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి విడుదల చేయనున్నారు. సిద్ధిపేట జిల్లా నర్మెట్ట నుంచి ఈ రైతు భరోసా నిధులు ముఖ్యమంత్రి విడుదల చేయనున్నారు. తొలివిడత 70 లక్షల మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతారు. వారి ఖాతాలోకి రూ.3,590 కోట్ల నిధులు విడుదలవుతాయి. రెండో విడతగా రూ.2650 కోట్ల నిధులు విడుదల చేయనుంది.

 ఏప్రిల్ నెల చివరిలోపు మూడో విడత నిధులు కూడా జమ కానున్నాయి. అయితే, ఈరోజు ఆదివారం కావడంతో రైతుల ఖాతాల్లోకి ఈ నిధులు రేపు జమ అవుతాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఈ రైతు భరోసా పథకానికి సంబంధించిన కొత్త మార్గదర్శకాలు కూడా ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఈ రైతు భరోసా నిధులు సాగు ఖర్చులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటున్నాయి. ఈ ముఖ్య లక్ష్యంతోనే ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది. ఇక కొత్త రైతులు ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే 2026 ఫిబ్రవరి 28 నాటికి తమ పేరు భూమి పట్టా పాస్‌బుక్‌ కూడా కలిగి ఉండాలి. వారు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులు అవుతారు. 

రైతు భరోసా పథకానికి అర్హులు ఎవరు?
 రెవెన్యూ రికార్డులో భూ వివరాలు నమోదు డిజిటల్ సంతకం కూడా పూర్తయిన రైతులు మాత్రమే అర్హులు. ఇక ఇప్పటివరకు ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోలేని వారు ఫిబ్రవరి 28 తర్వాత కొత్తగా పట్టా పాస్ పుస్తకాలు పొందినవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. సంబంధిత పత్రాలను జిరాక్స్ కాపీలను వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారిని కలిసి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

 ఈ పథకానికి కావాల్సిన ధ్రువపత్రాలు ..
 రైతు భరోసాకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే రైతుకు కచ్చితంగా పాస్ పుస్తకం, ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ పాస్ బుక్ కలిగి ఉండాలి. 

 రైతు భరోసా పథకం కింద ఎకరాకు రూ. 12000 ఏడాదికి రైతులు ఖాతాలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం జమ చేస్తుంది. ఇక యాసంగి సీజన్‌కు సంబంధించి నిధులు ఈరోజు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా విడుదల చేయనున్నారు. రేపు రైతుల ఖాతాలో జమ అవుతాయి. అయితే ఈ నిధులు గత ఏడాది డిసెంబర్‌లోనే అందాల్సి ఉండగా.. ఎన్నికల కోడ్ కారణంగా వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. అయితే ఈ రైతు భరోసా నిధులు ఒకేసారి కాకుండా విడతలవారీగా రైతుల ఖాతాలో ప్రభుత్వం జమ చేయనుంది ప్రభుత్వం..

నేడు నర్మెట్ట ఆయిల్‌ ఫామ్‌ ప్రారంభం..
ముఖ్యమంత్రి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేడు నర్మెట్ట ఆయిల్ ఫామ్‌ ఫ్యాక్టరీని ప్రారంభించనున్నారు. ఈ ఫామ్‌ను రైతులకు అంకితం చేయనున్నారు. రూ. 8 కోట్లతో నిర్మించే ఈ రిఫైనరీ యూనిట్ కి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. దీంతోపాటు వ్యవసాయ రంగంలోనికి అంశాలపై ఆయన ప్రత్యక్షంగా ముఖాముఖి చేయనున్నారు. ఈ ఆయిల్ ఫామ్ రైతుల సమస్యలకు పరిష్కారం లభించడంతో పాటు రవాణా ఖర్చులు కూడా గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. రైతుల ఆదాయం పెరుగుదలకు కూడా తోడ్పడుతుంది.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

