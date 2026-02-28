English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Samarlakota Blast: ఏపీలో భారీ పేలుడు..18 మంది దుర్మరణం, చెల్లాచెదురుగా పడిన శరీర భాగాలు!

Samarlakota Blast: ఏపీలో భారీ పేలుడు..18 మంది దుర్మరణం, చెల్లాచెదురుగా పడిన శరీర భాగాలు!

Samarlakota Blast News: కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలంలో శనివారం మధ్యాహ్నం ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. గోదావరి కెనాల్ సమీపంలో ఉన్న 'సూర్యశ్రీ ఫైర్ వర్క్స్' బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో ఒక్కసారిగా సంభవించిన భారీ విస్ఫోటంలో 18 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 28, 2026, 04:18 PM IST

Trending Photos

Hyderabad: నేడు విద్యుత్‌ ఉండని ప్రాంతాలు ఇవే.. ఈ ఏరియాల్లో సాయంత్రం 5 వరకు పవర్‌ కట్..!
5
power cut today
Hyderabad: నేడు విద్యుత్‌ ఉండని ప్రాంతాలు ఇవే.. ఈ ఏరియాల్లో సాయంత్రం 5 వరకు పవర్‌ కట్..!
Vijay Divorce: 25 ఏళ్ల తర్వాత హీరో విజయ్ తో విడాకులు కోరిన భార్య.. ఆ హీరోయిన్ వల్లేనా ఇదంతా..!
5
Actor Vijay divorce
Vijay Divorce: 25 ఏళ్ల తర్వాత హీరో విజయ్ తో విడాకులు కోరిన భార్య.. ఆ హీరోయిన్ వల్లేనా ఇదంతా..!
Tollywood Most Eligible Bachelors: బ్యాచిలర్ లైఫ్ కు విజయ్ గుడ్ బై.. ప్రభాస్ సహా లిస్టులో ఉన్న మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్స్ వీళ్లే..
5
Tollywood Most Eligible Bachelors
Tollywood Most Eligible Bachelors: బ్యాచిలర్ లైఫ్ కు విజయ్ గుడ్ బై.. ప్రభాస్ సహా లిస్టులో ఉన్న మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్స్ వీళ్లే..
Indian cricketers: కోహ్లీ సహా పాక్ గడ్డపై ఒక్క క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడని భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు వీళ్లే..
7
indian Cricketers never played in pakistan
Indian cricketers: కోహ్లీ సహా పాక్ గడ్డపై ఒక్క క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడని భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు వీళ్లే..
Samarlakota Blast: ఏపీలో భారీ పేలుడు..18 మంది దుర్మరణం, చెల్లాచెదురుగా పడిన శరీర భాగాలు!

Samarlakota Blast News: కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలంలో శనివారం మధ్యాహ్నం ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. గోదావరి కెనాల్ సమీపంలో ఉన్న 'సూర్యశ్రీ ఫైర్ వర్క్స్' బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో ఒక్కసారిగా సంభవించిన భారీ విస్ఫోటంలో 18 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతమంతా శ్మశానవాటికను తలపిస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రమాద తీవ్రత - భయానక దృశ్యాలు
పేలుడు ధాటికి వచ్చిన శబ్దం సుమారు 5 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు వినిపించిందంటే ప్రమాద తీవ్రతను అర్థం చేసుకోవచ్చు. పక్క గ్రామంలోని ఒక ప్రైవేటు పాఠశాల భవనం స్లాబ్‌కు పగుళ్లు వచ్చేంతగా ప్రకంపనలు వచ్చాయి. మరణించిన 18 మందిలో ఎక్కువ మంది మహిళా కూలీలే ఉన్నట్లు ప్రాథమిక సమాచారం. మరో 8 మంది తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో మృత్యువుతో పోరాడుతున్నారు.

విస్ఫోటం ఎంత ధాటిగా జరిగిందంటే.. మృతదేహాలు గుర్తుపట్టలేనంతగా కాలిపోయాయి. ఘటనాస్థలిలో శరీర భాగాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉండటం స్థానికులను కలచివేస్తోంది.

కారణం అదేనా?
అడపా నాని కుటుంబ సభ్యులు నిర్వహిస్తున్న ఈ పరిశ్రమలో, అనుమతించిన పరిమితికి మించి నిల్వ ఉంచిన బాణసంచా నిల్వల వల్లే ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగినట్లు స్థానికులు అనుమానిస్తున్నారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది రెండు ఫైర్ ఇంజిన్లతో మంటలను అదుపు చేసేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది.

ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అప్రమత్తం
ప్రస్తుతం విజయనగరం జిల్లా పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ ఘటనపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. తక్షణమే సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీలను ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాల మేరకు హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత హుటాహుటిన ఘటనాస్థలికి బయలుదేరారు. ఇప్పటికే జిల్లా ఉన్నతాధికారులు అక్కడికి చేరుకుని పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

ఈ ఘోర ప్రమాదం అనేక కుటుంబాల్లో తీరని శోకాన్ని నింపింది. బాణసంచా తయారీలో నిబంధనల ఉల్లంఘనలే ఈ విస్ఫోటానికి కారణమనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించే అవకాశం ఉంది.

Also Read: Unseen Friend In Virosh Marriage: విజయ్-రష్మిక ఫోటోల్లో ఆ మూడో వ్యక్తి ఎవరు? వైరల్ అవుతున్న 'అన్‌సీన్ ఫ్రెండ్' పోస్ట్‌లు!

Also Read: Anantapur Kajjikayalu Dispute: అత్తగారింట్లో కజ్జికాయల రభస..100కు ఫోన్ చేసిన చిన్నల్లుడు..పోలీసుల ఎంట్రీతో చివరికి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Samarlakota Blastkakinada vetlapalem fire accidentSamarlakota Firecrackers Unit BlastSamarlakota Blast Newskakinada explosion

Trending News