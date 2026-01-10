English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Sankranthi Kite Festival: గాలి పటాలు ఎగిరేసెటపుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అంటున్న విద్యుత్ అధికారులు..

Sankranthi Kite Festival: గాలి పటాలు ఎగిరేసెటపుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అంటున్న విద్యుత్ అధికారులు..

Sankranthi Kite Festival: సంక్రాంతి పండగ తెలుగు లోగిళ్లలో కొత్త యేడాదిలో వచ్చే అతిపెద్ద పండగ. ఈ పండగ సంబరాన్ని వర్ణించడం తరం కాదు. ఇక కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాల్లో కోళ్ల పందాలు, ఎడ్ల పోటీలు ఆసక్తిరేకిస్తాయి. కానీ తెలంగాణ సహా  కొన్ని ప్రాంతాల్లో గాలి పటాలు ఎగరేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో గాలి పటాలు ఎగరేసేటపుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను ఎలక్ట్రిసిటీ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 10, 2026, 08:26 AM IST

Sankranthi Kite Festival: గాలి పటాలు ఎగిరేసెటపుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అంటున్న విద్యుత్ అధికారులు..

Sankranthi Kite Festival Rules And Regulations: మన పండగలన్ని దాదాపు చాంద్రమానం ప్రకారం వస్తే.. సంక్రాంతి పండుగ సూర్యగమనాన్ని బట్టి వస్తోంది. మకర రాశిలో  సూర్యుడు ప్రవేశించిన రోజు మకర సంక్రమణం అని,అదియే మకర సంక్రాంతిగా పిలుచుకుంటారు. ప్రతి నెల ఒక సంక్రాంతి ఉంటుంది. అలా 12 సంక్రాంతులు వుంటాయి. అందులో మకర సంక్రాంతికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ రోజు నుంచి దక్షిణాయణం నుంచి ఉత్తరాయణం ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ పండుగను భోగి,సంక్రాంతి,కనుమ, అని మూడురోజులుగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ధీనిని  తమిళనాడు లో పొంగల్ అని అందురు. ఈ రోజున ఇంటి ముందు రంగవల్లలు వేస్తారు. గంగిరెద్దులను ఊరెగిస్తారు. కనుమ నాడు పశువలును అలంకరిస్తారు. 

తెలుగు నాట ముఖ్యంగా తెలంగాణలో గాలి పటాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. గాలి పటం సూర్యుడికి సంకేతంగా ఆయన ఇచ్చే సందేశంగా భావిస్తుంటారు. ఈగాలి పటాలు ఎగరేసపుడు చాలా మంది తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడంతో ప్రమాదాల బారిన పడుతుంటారు. గాలిపటాలు ఎగురవేసేటప్పుడు ఈ విద్యుత్ భద్రతా జాత్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. 

ముఖ్యంగా విద్యుత్ లైన్లు, స్తంభాలు, ట్రాన్స్ ఫార్మర్ ఉన్న చోట పతంగులు ఎగురవేయకండి అని చెబుతున్నారు. నైలాన్ దారంతో ఎగరవేయకూడదని చెబుతున్నారు. అలాగే చైనీస్ మాంజా అత్యంత ప్రమాదకరం అని చెబుతున్నారు. ఇవి చాలా ప్రమాదకరం అని చెబుతున్నారు. విద్యుత్ తీగలు లేదా విద్యుత్ లైన్ల దగ్గరున్న చెట్లకు చిక్కుకున్న గాలిపటాలను తొలిగించడానికి అసలు ట్రై చేయవద్దు. 

ఒక వేళ గాలిపటాలు విద్యుత్ తీగలకు చిక్కుకుంటే ఆ ప్రాంతానికి దూరంగా ఉండని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇక మేడపై పిట్టగోడ లేనిచోట చాల జాగురుకతతో వ్యవహరించాలని చెబుతున్నారు. 

