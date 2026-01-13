English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Bhogi Festival 2026: అక్కడ భోగి మంటలు నిషేధం.. పండగ వేళ ప్రజలకు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఏపీ అధికారులు..

Bhogi Festival 2026: అక్కడ భోగి మంటలు నిషేధం.. పండగ వేళ ప్రజలకు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఏపీ అధికారులు..

Visakha patnam officials on bhogi festival: కొంత మంది రోడ్లపై భోగి మంటలు వేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై విశాఖ మున్సిపాల్ అధికారులు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రోడ్లపై భోగి మంటలు వేయోద్దన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 13, 2026, 05:41 PM IST
  • విశాఖలో రోడ్డులపై భోగి మంటలపై నిషేదం..
  • అతిక్రమిస్తే చర్యలన్న అధికారులు..

Bhogi Festival 2026: అక్కడ భోగి మంటలు నిషేధం.. పండగ వేళ ప్రజలకు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఏపీ అధికారులు..

Visakha patnam gvmc issued key orders on bhogi festival: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా సంక్రాంతి పండగ శోభ కన్పిస్తుంది. భోగి,సంక్రాంతి, కనుమలను జరుపుకునేందుకు ఇప్పటికే నగరం అంతా పల్లెబాట పట్టింది. మూడు రోజుల పాటు తమ ఇళ్లలో ఆనందంగా సంక్రాంతి సంబరాలను  జరుపుకుంటారు. ముగ్గులు, గాలిపటాలను ఎగరవేస్తారు. గొబ్బెమ్మలను పెడతారు. భోగి పండ్ల వేడుక, బసవన్నలు, కొడి పందాలు, కనుమ రోజున పూర్వీకులను గుర్తు చేసుకుంటూ పండగలు జరుపుకుంటారు.

ముఖ్యంగా సంక్రాంతిని పెద పండగ అంటారు. అయితే.. భోగి పండగను మనం జనవరి 14న జరుపుకుంటాం. ఈ క్రమంలో విశాఖపట్నం మున్సిపాలిటీ అధికారులు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. చాలా మంది భోగి మంటలను రోడ్లపై వేస్తారు. అంతేకాకుండా .. దీనిలో పైపులు, ఇతర రబ్బర్ వంటి వాటిని వేస్తారు.

దీని వల్ల కలుషితమైన వాయువులు బైటకు వచ్చి వాతావరణం కలుషితమౌతుంది. అదే విధంగా మంటల్లో ఇవి కరిగి రోడ్లంతా పాడౌతాయి. ఈ క్రమంలో భోగి మంటలను మైదానం, గ్రౌండ్ లు, ఖాళీ ప్రదేశాల్లో వేసుకొవాలని రోడ్డులపై మాత్రం వేయకూడదని విశాఖ జీవీఎంసీ అధికారులు ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.

Read more: Tirumala: తిరుమలకు టూవీలర్, కార్లలో వెళ్తున్నారా..?.. టీటీడీ కీలక హెచ్చరిక.. ఏమిటో తెలుసా..?

ఈ క్రమంలో దీనిపై అతిక్రమణ చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. పండగను బాధ్యతాయుతంగా ఆనందంగా జరుపుకొవాలన్నారు. వాతావరణంను కలిషితం చేసే పనులు చేయోద్దని విశాఖ మున్సిపాల్ అధికారులు కీలక ప్రకటన చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

