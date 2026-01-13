Bhogi Festival 2026: అక్కడ భోగి మంటలు నిషేధం.. పండగ వేళ ప్రజలకు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఏపీ అధికారులు..

Visakha patnam gvmc issued key orders on bhogi festival: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా సంక్రాంతి పండగ శోభ కన్పిస్తుంది. భోగి,సంక్రాంతి, కనుమలను జరుపుకునేందుకు ఇప్పటికే నగరం అంతా పల్లెబాట పట్టింది. మూడు రోజుల పాటు తమ ఇళ్లలో ఆనందంగా సంక్రాంతి సంబరాలను జరుపుకుంటారు. ముగ్గులు, గాలిపటాలను ఎగరవేస్తారు. గొబ్బెమ్మలను పెడతారు. భోగి పండ్ల వేడుక, బసవన్నలు, కొడి పందాలు, కనుమ రోజున పూర్వీకులను గుర్తు చేసుకుంటూ పండగలు జరుపుకుంటారు.
ముఖ్యంగా సంక్రాంతిని పెద పండగ అంటారు. అయితే.. భోగి పండగను మనం జనవరి 14న జరుపుకుంటాం. ఈ క్రమంలో విశాఖపట్నం మున్సిపాలిటీ అధికారులు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. చాలా మంది భోగి మంటలను రోడ్లపై వేస్తారు. అంతేకాకుండా .. దీనిలో పైపులు, ఇతర రబ్బర్ వంటి వాటిని వేస్తారు.
దీని వల్ల కలుషితమైన వాయువులు బైటకు వచ్చి వాతావరణం కలుషితమౌతుంది. అదే విధంగా మంటల్లో ఇవి కరిగి రోడ్లంతా పాడౌతాయి. ఈ క్రమంలో భోగి మంటలను మైదానం, గ్రౌండ్ లు, ఖాళీ ప్రదేశాల్లో వేసుకొవాలని రోడ్డులపై మాత్రం వేయకూడదని విశాఖ జీవీఎంసీ అధికారులు ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.
ఈ క్రమంలో దీనిపై అతిక్రమణ చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. పండగను బాధ్యతాయుతంగా ఆనందంగా జరుపుకొవాలన్నారు. వాతావరణంను కలిషితం చేసే పనులు చేయోద్దని విశాఖ మున్సిపాల్ అధికారులు కీలక ప్రకటన చేశారు.
